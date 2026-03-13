13 mart. 2026, 22:26, Știri externe
Într-un interviu la Fox News, Trump spune că SUA e „drăguță” cu Iranul: „Putem să-i bombardăm astfel încât să nu își mai revină ca națiune”

Într-un interviu acordat vineri la Fox News Radio, pentru emisiunea „The Brian Kilmeade Show”, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a abordat mai multe teme critice legate de conflictul în desfășurare cu Iranul, dar și despre strategia sa geopolitică.

Donald Trump a dezvăluit mai multe planuri pentru războiul în curs cu Iranul și a promis să continue decimarea regimului de la Teheran în următoarele zile, afirmând că misiunea Washingtonului decurge conform planului și este „înainte de termen”. „Am distrus aproape 90% din rachetele lor”, a declarat președintele în timpul interviului pentru emisiunea „Brian Kilmeade Show”.

Trump spune că SUA a bombardat Iranul mai mult decât orice altă țară de la al Doilea Război Mondial până în prezent

Mai mult, Trump a spus că armata americană a eliminat majoritatea fabricilor de rachete și drone din Iran, adăugând că armata „le lovește mai puternic decât a fost lovit oricine de la al Doilea Război Mondial încoace”. Deși Trump nu a oferit un calendar specific pentru încheierea a ceea ce a numit o „excursie”, acesta a spus că SUA are „muniție practic nelimitată”. Dacă iranienii se gândesc să reconstruiască ceea ce au distrus Statele Unite prin bombardamente, le va lua ani de zile, a spus Trump.

În ciuda campaniei militare împotriva Iranului, Trump spune că abordarea pe care SUA o urmează acum este una „drăguță”, pentru că America ar putea ataca atât de tare Iranul încât „nu s-ar mai putea reconstrui ca națiune niciodată. […] Până acum am ales să nu facem asta”.

Trump crede că Putin îi ajută pe iranieni într-un fel sau altul, la fel cum și rușii știu că Statele Unite îi ajută pe ucraineni. La modul cum a prezentat președintele american situația, pace că acesta nu are nicio problemă cu faptul că Rusia ajută Iranul în conflictul cu Statele unite.

Trump este dispus să escorteze navele prin Strâmtoarea Ormuz

În cazul blocadei Strâmtorii Ormuz, Trump a spus că SUA este pregătită să escorteze navele prin Strâmtoarea Ormuz pentru a proteja transporturile de petrol, dacă este necesar. În ultimele zile, marina iraniană a revendicat responsabilitatea pentru o serie de atacuri asupra mai multor nave comerciale care tranzitau Strâmtoarea.

Cât despre starea de sănătate a noului lider al Iranului, Mujtaba Khamenei, Trump crede că este încă în viață, dar starea lui de sănătate nu este foarte bună.

În același timp, chiar dacă țările din Golf au fost lovite de Iran cu rachete și drone ca răspuns al atacului SUA, relația acestora cu Washingtonul a rămas neschimbată, spune Trump. După spusele președintelui american, țările din regiunea Golfului sunt mai fericite acum pentru că a distrus capabilitățile Iranului de a pune stăpânire pe întreg Orientul Mijlociu.

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe