Utilizarea constantă a smartphone-urilor noastre înseamnă că trebuie să le încărcăm practic în fiecare zi și, mai ales în cazul modelelor mai vechi, observăm adesea că dispozitivele noastre se încălzesc în timpul încărcării. Acest lucru este de fapt normal, deoarece o parte din energia generată în timpul încărcării este disipată sub formă de căldură. Cu toate acestea, dacă această căldură devine inconfortabilă și observăm că telefonul nostru se încălzește excesiv de fiecare dată când îl încărcăm, atunci ar trebui să fim mai îngrijorați.

Căldura excesivă poate avea consecințe grave, afectând mai întâi telefonul și încărcătorul nostru prin scurtarea duratei lor de viață, iar în cele mai grave cazuri, poate duce chiar la supraîncălzire și potențial la un incendiu.

Folosește încărcătorul și cablul originale. Acestea sunt special concepute pentru dispozitivul tău în ceea ce privește voltajul și alte specificații și garantează cea mai bună performanță.

Dacă nu le ai, încearcă să cumperi unul de la o marcă fiabilă și certificată.

Evitați să folosiți telefonul în timp ce se încarcă

Dacă telefonul se încarcă, cel mai bine este să îl lăsați scos din priză și să nu îl utilizați, mai ales pentru sarcini sau acțiuni solicitante, deoarece acest lucru îl va supraîncălzi mai ușor.

Evitați utilizarea încărcătoarelor deteriorate

Un cablu deteriorat poate fi foarte periculos. Căutați semne de uzură sau deteriorare, cum ar fi tăieturi sau conexiuni slăbite, iar dacă observați vreo deteriorare, înlocuiți imediat cablurile.

Închideți aplicațiile din fundal

Asigurați-vă că nu există aplicații inutile care consumă resurse, deoarece s-ar întâmpla același lucru ca și cum le-ați folosi.

Nu acoperi telefonul în timp ce se încarcă. Pare evident, dar uneori, fără să ne dăm seama, ne acoperim telefonul cu o pernă, o pătură sau chiar îl așezăm sub alte obiecte în timp ce se încarcă. Acest lucru împiedică disiparea corectă a căldurii, provocând o creștere semnificativă a temperaturii. Asigură-te întotdeauna că telefonul tău are loc să „respire” și că aerul poate circula în jurul lui. Mențineți software-ul actualizat

Actualizările includ de obicei îmbunătățiri ale performanței și eficienței.

Încărcați într-un loc răcoros și bine ventilat

Evitați încărcarea dispozitivelor în medii extrem de calde sau în lumina directă a soarelui și, de asemenea, nu este recomandat să le încărcați pe suprafețe care rețin căldura.

Scoateți carcasa telefonului

Aproape toate smartphone-urile vin cu huse de protecție, dar unele huse, în special cele groase, pot reține căldura acționând ca un strat de protecție, așa că, dacă observați că telefonul se încălzește foarte tare, încărcați-l fără husă.