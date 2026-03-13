Oficial Europol. Poliția nu poate prinde infractori de teamă să nu li se rupă pantalonii în tur

Sindicatul Europol reclamă din nou faptul că pantalonii din uniforma de poliție continuă să se rupă, întrucât materialele sunt de o „calitate îndoielnică”, deși Poliția Română continuă să plătească zeci de milioane de lei pentru uniforme.

„Pantalonii din uniforma de poliție continuă să se rupă. Practic, sunt buni doar atunci când nu sunt purtați sau, dacă totuși sunt purtați, ar fi bine ca polițiștii să evite mișcările bruște. De exemplu, să nu fugă după un infractor sau să nu fie nevoiți să imobilizeze persoane agresive.

Europol acuză că primesc cârpe în loc de uniforme

Sindicatul Europol a criticat Poliția Română pentru uniformele de calitate slabă și a transmis „să nu vină cu explicații creative”.

Între timp, Poliția Română continuă să plătească zeci de milioane de lei pentru „noua” uniformă comandată încă din 2022 și care se livrează și astăzi. Din păcate, pe sume atât de mari ajungem să primim materiale de o calitate îndoielnică, iar instituția preferă să ignore criticile polițiștilor care semnalează constant problemele legate de elementele de uniformă”, a transmis Sindicatul Europol.

