Capcana din supermarketuri. Cum ești păcălit să cheltui mai mult de sărbători

23 dec. 2025, 18:06, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

O banală vizită la supermarket poate să pară o activitate cotidiană, însă realitatea din spatele designului magazinelor este mult mai calculată decât s-ar crede, la prima vedere.

Astfel, marile lanțuri de retail utilizează o serie de tehnici psihologice și de amenajare a spațiului, pentru a crește timpul petrecut de clienți în magazin și, implicit, valoarea coșului de cumpărături, indică experți în comportamentul consumatorului.

Astfel, unul dintre elementele la care cumpărătorii nu se gândesc este absența ferestrelor în majoritatea supermarketurilor. Alegerea nu este numai estetică sau legată de eficiența energetică, ci face parte dintr-o strategie gândită pentru a controla mediul de cumpărături.

Fără lumina naturală sau indicii despre ora exactă, creierul pierde reperele temporale, fapt care reduce senzația de grabă și îndepărtează impulsul de a grăbi cumpărăturile. Prin urmare, clienții tind rămână mai mult în magazin și exploreze mai multe produse.

Iluminatul artificial constant, temperatura plăcută și absența variațiilor cauzate de vreme ori de atmosfera exterioară creează un mediu confortabil, în care clienții se simt relaxați și predispuși adauge produse în coș.

În afară de lipsa ferestrelor, amenajarea interioară a magazinului este concepută strategic. Produsele de interes major sunt plasate la nivelul ochilor ori pe rute frecventate, iar pardoselile dure și muzica lentă induc un ritm mai lent, ce face ca oamenii se miște mai încet și observe mai în detaliu articolele. Practicile se bazează pe tehnici de marketing apreciate la nivel internațional pentru influențarea deciziilor de cumpărare.

Specialiștii în comportamentul consumatorului indică un fenomen similar ce apare în centre comerciale sau în magazine mari, acolo unde clienții își pierd intențiile inițiale de cumpărături și fac achiziții total neplanificate pe măsură ce înaintează printr-un traseu atent proiectat, un fenomen cunoscut și sub denumirea de Gruen transfer.

Și alte elemente aparent minore contribuie la sporirea cheltuielilor:

  • Muzica de fundal este aleasă pentru a induce calm și confort, fapt care ce crește timpul de stat în magazin. Pardoselile amplifică zgomotul cărucioarelor și determină cumpărătorii meargă mai lent;
  • Plasarea produselor de bază, ca laptele, pâinea sau ouăle, în zone îndepărtate, pentru a forța clienții traverseze mai multe raioane; conform experților în domeniu, astfel consumatorii intră în contact cu mai multe produse ce pot părea tentante.

Așadar, toate elementele se îndreaptă către un obiectiv comun: creșterea valorii medii cheltuite de fiecare client. Cu cât consumatorii petrec mai mult timp în magazin și parcurg mai multe zone, cu atât sunt mai mari șansele adauge în coș produse pe care nu le planificaseră în lista de cumpărături.

