Revoluție. Amenzile de circulație vor putea fi plătite prin cod QR generat de polițiștii rutieri

13 mart. 2026, 20:59, Actualitate
Amenzile de circulaţie vor putea fi plătite în curând, pe loc, prin intermediul unui cod QR generat de poliţist. Este doar una dintre modificările propuse de autorităţi în ceea ce priveşte legislaţia rutieră. Iar cei care circulă pe benzile de autobuz sau pe liniile de tramvai vor putea fi sancţionaţi chiar dacă nu sunt prinşi în fapt. Concret, amenzile vor fi date pe baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere de pe mijloacele de transport în comun, preia A3CNN.

În plus, Ministerul Afacerilor Interne propune introducerea vitezei medii și interzicerea accesului pe autostradă pentru șoferii cu permis categoria B1.

La opt ani după ce plata amenzilor direct la poliţişti a fost interzisă prin lege, autorităţile vor să revină la idee, într-un mod diferit. Se dorește ca, imediat după constatarea contravenției, polițistul să poată genera un cod QR pe care șoferul îl va scana cu telefonul și va fi direcționat către o platformă unde își va putea plăti amenda pe loc, cu cardul.

Camerele de pe autobuze vor lucra pentru Poliție

În marile oraşe, benzile dedicate transportului în comun sunt tot mai des blocate de şoferii care le folosesc pentru a reduce din timpul pierdut în trafic.

„Vom include abaterile sesizate cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele instalate pe autovehiculele de transport persoane, strict în legătură cu faptele ce privesc circulația pe benzile respective”, a declarat chestorul Bogdan Despescu, Secretarul de Stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul unei conferinţe de presă.

Fiecare autobuz sau tramvai este dotat cu camere de supraveghere care pot surprinde şoferii care încalcă legea. Pe baza acestor imagini ei vor putea fi amendaţi.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Interne propune introducerea conceptului de viteză medie şi interzicerea acesului pe autostrăzi şi pe drumuri expres a şoferilor care au permis de conducere categoria B1. În prezent, legislaţia permite accesul pe şosele rapide tuturor vehiculele care depășesc viteza de 50 de kilometri pe oră.

Proiectul de lege ar urma să intre în vigoare în perioada următoare.

