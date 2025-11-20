Prima pagină » Diverse » Cât te costă un frigider vechi. Electrocasnicele energofage sunt de evitat în plină criză financiară

Cât te costă un frigider vechi. Electrocasnicele energofage sunt de evitat în plină criză financiară

20 nov. 2025, 12:03, Diverse
Clasa energetică are un impact direct asupra consumului zilnic de energie al unui electrocasnic. Un frigider modern, cu tehnologie eficientă, folosește considerabil mai puțină energie decât un model vechi sau dintr-o clasă inferioară. Și televizoarele LED de generație nouă sunt mult mai economice decât versiunile mai vechi ori cele cu diagonale foarte mari.

Dacă ne uităm la un frigider obișnuit dintr-o locuință, de dimensiune medie și clasă energetică A+, consumul său poate ajunge la aproximativ 1,2 kWh pe zi. Valoarea poate varia între 1 și 1,5 kWh, în funcție de cât de des pornește compresorul, cât de plin este sau cât de cald este în încăpere, conform b1.

În cazul unui televizor LED cu diagonală de 120 cm, consumul orar variază între 0,08 și 0,15 kWh, în funcție de luminozitate și setări. Folosirea lui timp de cinci ore pe zi duce la un consum zilnic situat între 0,4 și 0,75 kWh. O valoare medie realistă este de aproximativ 0,6 kWh pe zi, potrivit playtech.ro.

Prețul curentului în funcție de furnizor

Prețul pe kWh diferă vizibil între furnizorii din România, iar suma finală depinde și de distribuție, taxe și TVA.

PPC are un tarif în jur de 1,31 lei/kWh. Engie oferă valori apropiate, cu aproximativ 1,44 lei/kWh, ușor mai avantajoase față de concurenți. Electrica vine cu tarife între 1,50 și 1,59 lei/kWh, în funcție de regiune și de ofertă. Hidroelectrica rămâne cea mai ieftină opțiune, cu prețuri care coboară până spre 1,04 lei/kWh.

Pentru un frigider care consumă în jur de 1,2 kWh pe zi, costurile diferă clar între furnizori. La PPC ajunge la aproximativ 1,57 lei pe zi, în timp ce la Engie este de 1,73 lei pe zi. La Electrica, suma variază între 1,80 și 1,91 lei pe zi, în funcție de tarif. La Hidroelectrica, costul este cel mai mic, aproape 1,25 lei pe zi.

Și televizorul LED de 120 cm, cu un consum mediu de 0,6 kWh pe zi, arată diferențe evidente. La PPC costul zilnic este de aproximativ 0,79 lei, iar la Engie ajunge la 0,86 lei. În cazul Electrica, suma variază între 0,90 și 0,95 lei pe zi, în funcție de tarif. La Hidroelectrica, costul coboară la aproximativ 0,62 lei pe zi.

