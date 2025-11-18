Cât curent consumă o instalație de brad. Cât costă să o ții în priză toată luna decembrie

Luminițele de Crăciun rămân unul dintre cele mai îndrăgite simboluri ale sărbătorilor de iarnă, iar un brad fără instalație nu ar mai avea același farmec. Totuși, mulți români se întreabă cât îi va costa să țină instalația aprinsă toată luna decembrie, mai ales în contextul scumpirilor la electricitate. Vestea bună este că, în ciuda tarifelor crescute, consumul unei instalații este surprinzător de mic.

Cât consumă o instalație cu 200 de becuri LED

Majoritatea instalațiilor moderne sunt pe bază de LED, iar acestea sunt foarte eficiente. O instalație standard cu 200 de beculețe are o putere aproximativă de 10 W (0,01 kW). Dacă lumina rămâne aprinsă 4 ore pe zi, consumul zilnic ajunge la: 0,01 kW × 4 ore = 0,04 kWh/zi.

Pentru toată luna decembrie, de 31 de zile, totalul este de aproximativ 1,24 kWh. Mai exact, instalația consumă cât un bec economic lăsat aprins 2-3 ore pe seară.

După ce a fost eliminată plafonarea prețurilor la energie, tarifele furnizorilor s-au diferențiat mai mult ca oricând. În noiembrie–decembrie 2025, prețurile finale, cu toate taxele incluse, arată astfel:

Electrica – aproximativ 1,556 lei/kWh

PPC Energie (fost Enel) – în jur de 1,57 lei/kWh

Hidroelectrica – între 1,04 și 1,12 lei/kWh, în funcție de distribuție

Engie – aproximativ 1,44 lei/kWh

Aceste tarife sunt cele care se aplică direct consumatorilor casnici la momentul facturării.

Cât costă să ții instalația aprinsă toată luna decembrie

Aplicând consumul de 1,24 kWh la tarifele furnizorilor, rezultatul este surprinzător de mic. Pentru o fruncționare de 4 ore pe zi:

La Electrica, costul pentru o lună întreagă este de aproximativ 1,93 lei.

La PPC Energie, suma este similară, în jur de 1,95 lei.

Dacă ești client Hidroelectrica, plătești între 1,29 și 1,39 lei pentru tot decembrie.

La Engie, costul se ridică la aproximativ 1,79 lei.

Recomandările autorului: