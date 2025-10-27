Câte puncte trebuie să acumuleze un angajat pentru a avea un venit lunar confortabil la PENSIE. Exemple de calcul pentru sume de 2.500 și 4.000 lei

Mulți angajați români nu știu câte puncte trebuie să acumuleze pentru a atinge un venit lunar confortabil, când ies la pensie, adică o planificare esențială pentru securitatea financiară după retragerea din activitate.

În contextul legislației actuale și al valorii punctului de referință de 81 lei, în 2025, este important să înțelegem cum se calculează pensia și câte puncte sunt necesare pentru a obține sume precum 2.500 sau 4.000 de lei lunar.

Sistemul public de pensii din România se bazează pe contributivitate, iar pensia finală se stabilește pe baza unui calcul ce implică numărul total de puncte acumulate și valoarea punctului de referință (VPR), notează Playtech.

Conform Legii nr. 360/2023 și a informațiilor Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), formula aplicabilă este: Pensie = numărul total de puncte × VPR.

De la 1 septembrie 2024, valoarea punctului de referință este de 81 lei, conform CNPP, iar pe lângă punctele de contribuție, sistemul prevede și puncte de stabilitate pentru cei care au realizat stagii de cotizare peste limita de 25 de ani.

Aceste puncte suplimentare se acordă astfel:

0,50 puncte pentru fiecare an peste 25 și până la 30 ani;

0,75 puncte pentru fiecare an între 30 și 35 ani;

1 punct pentru fiecare an peste 35 ani.

De asemenea, punctele pot fi acordate proporțional și pentru lunile și zilele lucrate peste pragul-cadru.

Exemplu de calcul: pensie de 2.500 lei

Dacă vrei o pensie lunară în valoare de 2.500 lei, formula îți permite să calculezi punctele necesare astfel:

Puncte necesare = 2.500 ÷ 81 = 30,86 puncte

Asta înseamnă că, pentru a obține o pensie de 2.500 lei, trebuie să acumulezi, pe parcursul vieții profesionale, aproximativ 30,86 puncte. Acest calcul este simplificat și nu ia în considerare punctele de stabilitate sau perioadele asimilate, dar oferă o estimare utilă.

Exemplu de calcul: pensie de 4.000 lei

Pentru un obiectiv mai ambițios — 4.000 lei pe lună — calculul similar arată:

Puncte necesare = 4.000 ÷ 81 = 49,38 puncte

Deci pentru o pensie de 4.000 lei, trebuie să acumulezi în jur de 49,38 puncte. Această sumă reflectă doar formula simplă de bază, fără ajustări suplimentare.

Formula prezentată este de bază și nu ia în considerare toate particularitățile legii, cum ar fi puncte asimilate, stagii cu contribuții speciale, perioade necontributive recunoscute etc.

Pentru că valoarea punctului de referință este 81 lei, calculele de mai sus sunt valide și corecte sub legislația curentă. Punctele de stabilitate pot crește pensia finală dacă ai un stagiu lung de cotizare peste 25 de ani.

Dacă legislația va modifica valoarea punctului de referință (de exemplu, majorarea la 91 lei, despre care se vorbește în unele analize), calculele vor trebui refăcute, precizează sursa citată.