Prima pagină » Actualitate » PENSII cu 100 de lei mai mici pentru acești pensionari din România. Ce s-a întâmplat

26 oct. 2025, 15:51, Actualitate
PENSII cu 100 de lei mai mici pentru acești pensionari din România. Ce s-a întâmplat

Un pensionar a primit pensia cu 100 lei mai mică, pentru că, prin formula de calcul, punctajul i-a fost scăzut și implicit, valoarea pensiei. Așadar, mica Recalculare nu înseamnă neapărat bani în plus la pensie, deși a stârnit un val de speranțe printre pensionarii care au lucrat în condiții speciale, au primit sporuri, prime, salarii de merit sau alte venituri nepermanente.

Aceste documente, care nu apăreau în carnetul de muncă, puteau duce la îmbunătățirea punctajului de pensie și, deci, la o pensie mai mare, credeau seniorii.

De altfel, începând cu 1 septembrie 2024, sute de mii de pensionari din România au depus documente suplimentare la Casa de Pensii pentru a beneficia de recalcularea pensiei lor, conform Legii nr. 360/2023. Ei au sperat, astfel, că adeverințele cu venituri brute, care nu apăreau în cartea lor de muncă pentru activitatea dinainte de 2001, le vor aduce un punctaj mai bun și, implicit, o pensie mai mare.

Însă, în multe cazuri, aceste documente au avut un efect neașteptat: pensia a scăzut. Recalcularea a avut un impact negativ în cazul în care:

  • Lunile respective nu aveau venituri declarate.
  • Veniturile brute înscrise erau mai mici decât cele deja valorificate în calculul inițial.
  • Existau perioade de goluri în activitate, care au anulat parțial vechimea.

Astfel, documentele depuse de pensionari pentru a demonstra veniturile suplimentare, care nu apăreau în carnetul de muncă, au avut ca efect scăderea punctajului de pensie.

Newsweek.ro oferă și un exemplu, cazul unui pensionar din județul Prahova, care a primit o decizie de recalculare a pensiei la 17 octombrie 2025. În urma recalculării, pensia acestuia a fost redusă cu 100 de lei, ajungând de la 2440 de lei la 2340 de lei.

La prima vedere, s-ar fi putut spera ca depunerea unor acte suplimentare ar fi avut efectul dorit, dar – în acest caz – recalcularea a fost defavorabilă, iar pensia a scăzut.

Conform documentului, pensia anterioară recalculării era de 2440 de lei, iar punctajul rezultat pentru acest pensionar a fost de 81 de puncte.

Vechimea sa în muncă a fost calculată în funcție de următoarele date:

  • Vârsta standard de pensionare conform legii: 57 ani și 11 luni;
  • Vârsta la care pensionarul poate beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare: 62 ani și 11 luni;
  • Vechimea totală în muncă a fost de 39 de ani și 4 luni.

Pe lângă aceasta, s-a calculat și stagiul total de cotizare realizat, care a fost de 33 de ani și 4 luni, precum și contribuția la pensia suplimentară în cazul perioadelor de vechime adăugate.

La finalul documentului, pensionarul a primit o explicație detaliată cu privire la recalcularea pensiei sale, bazată pe prevederile Legii nr. 360/2023.

Motivarea indică faptul că pensionarul a depus acte suplimentare, dar acestea au fost luate în considerare într-un mod care a dus la o scădere a pensiei. Atenție, orice recalculare a pensiei, chiar și atunci când aceasta este nefavorabilă, poate fi contestată de pensionar la instanța judecătorească, în termen de 45 de zile.

Acest termen poate fi un factor esențial în cazul în care pensionarul consideră că recalcularea a fost făcută incorect sau că anumite date nu au fost corect luate în calcul.

În acest context, înainte de a depune orice documente suplimentare pentru recalcularea pensiei, pensionarii sunt sfătuiți să solicite o simulare sau o evaluare prealabilă din partea Casei de Pensii.

Aceasta poate face diferența între o majorare și o scădere a pensiei. După cum arată acest exemplu, în cazul în care documentele depuse conțin luni fără venituri sau perioade cu venituri mai mici decât cele deja incluse în calculul pensiei, impactul poate fi unul negativ, iar pensia poate scădea.

De asemenea, este extrem de important ca pensionarii să completeze toate documentele corect și complet, pentru a nu lăsa loc unor interpretări greșite. mai scrie sursa citată.

