Prima pagină » Diverse » Câți bani va primi Gabi Tamaș în noul sezon „Survivor” de la Antena 1, după ce a câștigat Asia Express și premiul de 35.000 de euro

Câți bani va primi Gabi Tamaș în noul sezon „Survivor” de la Antena 1, după ce a câștigat Asia Express și premiul de 35.000 de euro

19 dec. 2025, 21:45, Diverse
Câți bani va primi Gabi Tamaș în noul sezon „Survivor” de la Antena 1, după ce a câștigat Asia Express și premiul de 35.000 de euro
Gabi Tamaș / FOTO - Antena 1

Gabi Tamaș a rupt contractul cu echipa de fotbal Concordia Chiajna și a bătut palma cu Antena 1, alături de alți 11 „Faimoși”  pentru a face parte din echipa „Faimoșilor” din noul sezon Survivor România, care va fi difuzat începând cu data de 9 ianuarie 2026. Proaspăt întors acasă cu cecul de 35.000 de euro după ce a câștigat Asia Express, alături de colegul Dan Alexa, Gabi a fost rapid convins să se alăture competiției din Republica Dominicană.

„Clubul Sportiv Concordia Chiajna anunță încetarea colaborării pe cale amiabilă cu directorul sportiv Gabriel Tamaș. Clubul dorește să-i mulțumească pe această cale pentru profesionalismul, dedicarea și implicarea constantă de care a dat dovadă în perioada petrecută alături de noi. Contribuția sa a fost apreciată și va rămâne un reper important în istoria clubului. Îi urăm lui Gabriel Tamaș mult succes în proiectele viitoare și sperăm ca experiența și pasiunea pentru fotbal să-i aducă rezultate remarcabile în continuare”, se arată în comunicatul clubului de fotbal pe care tocmai l-a părăsit.

Gabi Tamaș / FOTO – Facebook

Nu mai este un secret faptul că – pe lângă premiul cel mare la care râvnesc toți concurenții – fiecare dintre ei își negociază șederea în Republica Dominicană în funcție de notorietate. Potrivit surselor Cancan.ro, pentru fiecare săptămână petrecută la Survivor, Gabi Tamaș primește 2.500 de euro.

De exemplu, dacă va rezista 10 săptămâni, sportivul va pleca acasă cu 25.000 de euro. Dacă va rezista toate cele 5 luni (23 de săptămâni), Tamaș va încasa 57.500 de euro + premiul în valoare de 100.000 de euro, dacă va câștiga și această compoetiție.

Recomandarea video

Mediafax
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Digi24
Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la BBC: „Ce prostie”
Cancan.ro
De ce ar fi murit mama Mihaelei Rădulescu, de fapt. Văduva lui Felix Baumgartner, primul mesaj oficial: 'Nu a fost bolnavă'
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Astrolog, la Interviurile Adevărul: 2026 ar putea aduce schimbări de Guvern în România. „Va fi un an al revoltelor. Se cere vărsare de sânge”
Mediafax
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării în următoarele patru săptămâni
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
Cancan.ro
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Prima întâlnire cu extratereștrii! Un astronom dezvăluie totul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
O descoperire despre modul în care dinozaurii își creșteau puii schimbă tot ce știam până acum
Donald Trump anunță acorduri de prețuri cu 9 producători de medicamente, în încercarea de a alinia costurile din SUA cu tarifele mai mici din Europa
22:47
Donald Trump anunță acorduri de prețuri cu 9 producători de medicamente, în încercarea de a alinia costurile din SUA cu tarifele mai mici din Europa
SPORT Florin Talpan vrea ca UEFA și FIFA să excludă cluburile românești din cupele europene, dar și echipa națională. Care e motivul demersului uluitor
22:04
Florin Talpan vrea ca UEFA și FIFA să excludă cluburile românești din cupele europene, dar și echipa națională. Care e motivul demersului uluitor
CONTROVERSĂ Miruță, declarație scandaloasă care a inflamat un ONG pentru drepturile romilor: „Nu mă mut ca țiganul cu cortul”
21:42
Miruță, declarație scandaloasă care a inflamat un ONG pentru drepturile romilor: „Nu mă mut ca țiganul cu cortul”
EXTERNE Ucraina atacă la mii de kilometri distanță. SBU a distrus un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei în Marea Mediterană
21:30
Ucraina atacă la mii de kilometri distanță. SBU a distrus un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei în Marea Mediterană

Cele mai noi