Câți bani va primi Gabi Tamaș în noul sezon „Survivor” de la Antena 1, după ce a câștigat Asia Express și premiul de 35.000 de euro

Gabi Tamaș a rupt contractul cu echipa de fotbal Concordia Chiajna și a bătut palma cu Antena 1, alături de alți 11 „Faimoși” pentru a face parte din echipa „Faimoșilor” din noul sezon Survivor România, care va fi difuzat începând cu data de 9 ianuarie 2026. Proaspăt întors acasă cu cecul de 35.000 de euro după ce a câștigat Asia Express, alături de colegul Dan Alexa, Gabi a fost rapid convins să se alăture competiției din Republica Dominicană.

„Clubul Sportiv Concordia Chiajna anunță încetarea colaborării pe cale amiabilă cu directorul sportiv Gabriel Tamaș. Clubul dorește să-i mulțumească pe această cale pentru profesionalismul, dedicarea și implicarea constantă de care a dat dovadă în perioada petrecută alături de noi. Contribuția sa a fost apreciată și va rămâne un reper important în istoria clubului. Îi urăm lui Gabriel Tamaș mult succes în proiectele viitoare și sperăm ca experiența și pasiunea pentru fotbal să-i aducă rezultate remarcabile în continuare”, se arată în comunicatul clubului de fotbal pe care tocmai l-a părăsit.

Nu mai este un secret faptul că – pe lângă premiul cel mare la care râvnesc toți concurenții – fiecare dintre ei își negociază șederea în Republica Dominicană în funcție de notorietate. Potrivit surselor Cancan.ro, pentru fiecare săptămână petrecută la Survivor, Gabi Tamaș primește 2.500 de euro.

De exemplu, dacă va rezista 10 săptămâni, sportivul va pleca acasă cu 25.000 de euro. Dacă va rezista toate cele 5 luni (23 de săptămâni), Tamaș va încasa 57.500 de euro + premiul în valoare de 100.000 de euro, dacă va câștiga și această compoetiție.