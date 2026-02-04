Prima pagină » Actualitate » Statul plătește în avans indemnizația de creștere a copilului și stimulentul de inserție pe luna februarie. Pe ce dată intră banii

04 feb. 2026, 12:57, Actualitate
Statul plătește în avans indemnizația de creștere a copilului și stimulentul de inserție / Sursa FOTO: Pixabay

Beneficiile de asistență socială acordate luna aceasta vor fi virate în avans, ținând cont de faptul că data de 8 februarie 2026, ziua obișnuită de plată, cade într-o zi de duminică, a anunțat marți Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Astfel, vineri, 6 februarie, vor fi efectuate plățile în conturile bancare ale beneficiarilor de alocație de stat pentru copii, indemnizație pentru creșterea copilului și stimulent de inserție.

Când vin poștașii cu banii

Pentru persoanele care au optat pentru plata prin mandat poștal, sumele vor fi achitate începând cu 10 februarie.

„Plățile pentru alocația de stat, indemnizația de creștere a copilului și stimulentul de inserție aferente lunii ianuarie 2026 vor fi efectuate în avans. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) informează că beneficiile de asistență socială vor fi virate în avans, ținând cont de faptul că data de 8 februarie 2026 (ziua obișnuită de plată) cade într-o zi de duminică.

Astfel, vineri, 6 februarie 2026, vor fi efectuate plățile în conturile bancare ale beneficiarilor de alocație de stat pentru copii, indemnizație pentru creșterea copilului și stimulent de inserție. Pentru persoanele care au optat pentru plata prin mandat poștal, sumele vor fi achitate începând cu data de 10 februarie 2026”, se arată într-un anunț făcut de ANPIS.

Ministrul Muncii cere mai mulți bani pentru copiii cu handicap

Ministrul Muncii, Florin Manole, îi acuză de eroare de logică pe cei care susțin că o persoană nu vrea să muncească pentru că primește un beneficiu social. Ministrul Muncii a făcut o analiză pe Facebook, atrăgând atenția asupra situației de fapt.

„Atunci când iei un singur exemplu și îl transformi într-o regulă de tipul «X nu vrea să muncească pentru că primește un beneficiu social», comiți o eroare elementară de logică. La fel ca atunci când un primar a ajuns să spună că cine nu muncește, nu merită să trăiască”, a scris Florin Manole.

Ministrul Muncii susține că „despre persoanele cu dizabilități circulă de prea mult timp mituri, dezinformări și, mai nou, stigmatizări”.

„Lucruri false, dar repetate suficient de des încât să pară adevărate. În următoarea perioada vreau să mai spargem din aceste false percepții și să arăt că cifrele nu mint. Iată astăzi realitatea despre indemnizația pentru copiii cu handicap – 80 de lei handicap mediu, 232 lei, handicap accentuat și 463 lei, handicap grav. Vi se pare mult? Mie nu, și de asta cred că trebuie să le mărim”, a precizat Florin Manole.

Potrivit ministrului Muncii, Pachetul de Solidaritate propus de PSD vizează mai multe categorii vulnerabile, cum ar fi mamele în concediul maternal, veteranii, pensionarii cu pensii mici, copiii cu dizabilități și familiile cu venituri reduse.

Primarii vor putea executa silit indemnizațiile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav. Care e condiția, să nu se întâmple acest lucru

O comună din Prahova, campioană la indemnizațiile de handicap. Aproape un milion de euro pe an alocă Primăria pentru cei 400 de asistați sociali

