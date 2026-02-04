La câte grade să setezi centrala termică, dimineață, înainte să pleci de acasă. Cum să eviți consumul inutil de gaze

Iată la câte grade să setezi centrala termică, dimineață, înainte să pleci de acasă. Aceasta trebuie utilizată diferit în sezonul primăverii, spre deosebire de perioadele reci ale anului. De altfel, specialiștii explică modul în care să eviți consumul inutil de gaze, în perioada când vremea se încălzește.

Odată cu venirea primăverii și, implicit, a temperaturilor ușor mai ridicate în termometre, centrala termică trebuie să fie folosită diferit pentru a încălzi locuința. De exemplu, specialiștii au vorbit despre modul în care ar trebui setată centrala termică, dimineața, înainte de a pleca de acasă. Se pune accentul atât pe evitarea unui consum inutil de gaze, cât și pe primirea unei facturi mai mari.

Există o serie de recomandări în acest sens, iar specialiștii vorbesc și despre greșelile întâlnite frecvent. Atunci când este frig, unele persoane setează termostatul cu 5-10 grade mai mult, de fiecare dată, cu speranța ca locuința să se încălzează mai repede. Dar de cele mai multe ori nu se întâmplă acest lucru și există șansa ca factura la gaze să fie mai mare. Specialiștii recomandă ca temperatura din interior să fie ridicată cu 1-2 grade.

Cu cât ar trebui să reduci temperatura

De asemenea, atunci când pleci de acasă, dimineața, ar fi necesară reducerea temperaturii. În acest mod, vei reduce costurile lunare la factura de gaze. Ar fi indicat ca temperatura să fie redusă cu 7-10 grade, când ești plecat, arată recomandările Departamentului de Energie al SUA.

De altfel, ar fi indicat să deschizi draperiile pe timpul zilei, pentru a lăsa razele soarelui să pătrundă în interior, pentru a încălzi natural spațiul. De altfel, poate exista o economisire între 5 și 30% la facturile de energie, dacă fisurile sunt acoperite (spumă/silicon/benzi izolante), pentru a nu exita curenți de aer.

Tototdată, gurile de ventilație sau neschimbarea filtrelor reprezintă ale greșeli care pot reduce confortul de care ai nevoie. Asigură-te că faci revizia sistemului de încălzire, schimbi filtrele și ceri ajutorul unui tehnician ori de câte ori ai nevoie.

De reținut faptul că există și situații în care siguranța poate fi pusă în pericol. Printre acestea se numără utilizarea excesivă a radiatoarelor electrice, precum și lăsarea focului nesupravegheat (șemineu/sobă). Nu uita să nu folosești pături electrice vechi de peste 10 ani sau păturile care sunt deteriorate, doearece reprezintă un risc de incendiu, arată Adevarul.ro.

Sursă foto: colaj Gândul/Shutterstock