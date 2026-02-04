Prima pagină » Actualitate » La câte grade să setezi centrala termică, dimineață, înainte să pleci de acasă. Cum să eviți consumul inutil de gaze

La câte grade să setezi centrala termică, dimineață, înainte să pleci de acasă. Cum să eviți consumul inutil de gaze

04 feb. 2026, 12:59, Actualitate
La câte grade să setezi centrala termică, dimineață, înainte să pleci de acasă. Cum să eviți consumul inutil de gaze

Iată la câte grade să setezi centrala termică, dimineață, înainte să pleci de acasă. Aceasta trebuie utilizată diferit în sezonul primăverii, spre deosebire de perioadele reci ale anului. De altfel, specialiștii explică modul în care să eviți consumul inutil de gaze, în perioada când vremea se încălzește.

Odată cu venirea primăverii și, implicit, a temperaturilor ușor mai ridicate în termometre, centrala termică trebuie să fie folosită diferit pentru a încălzi locuința. De exemplu, specialiștii au vorbit despre modul în care ar trebui setată centrala termică, dimineața, înainte de a pleca de acasă. Se pune accentul atât pe evitarea unui consum inutil de gaze, cât și pe primirea unei facturi mai mari.

Există o serie de recomandări în acest sens, iar specialiștii vorbesc și despre greșelile întâlnite frecvent. Atunci când este frig, unele persoane setează termostatul cu 5-10 grade mai mult, de fiecare dată, cu speranța ca locuința să se încălzează mai repede. Dar de cele mai multe ori nu se întâmplă acest lucru și există șansa ca factura la gaze să fie mai mare. Specialiștii recomandă ca temperatura din interior să fie ridicată cu 1-2 grade.

La câte grade să setezi centrala termică, dimineață, înainte să pleci de acasă. Cum să eviți consumul inutil de gaze

La câte grade să setezi centrala termică, dimineață, înainte să pleci de acasă

Cu cât ar trebui să reduci temperatura

De asemenea, atunci când pleci de acasă, dimineața, ar fi necesară reducerea temperaturii. În acest mod, vei reduce costurile lunare la factura de gaze. Ar fi indicat ca temperatura să fie redusă cu 7-10 grade, când ești plecat, arată recomandările Departamentului de Energie al SUA.

De altfel, ar fi indicat să deschizi draperiile pe timpul zilei, pentru a lăsa razele soarelui să pătrundă în interior, pentru a încălzi natural spațiul. De altfel, poate exista o economisire între 5 și 30% la facturile de energie, dacă fisurile sunt acoperite (spumă/silicon/benzi izolante), pentru a nu exita curenți de aer.

Tototdată, gurile de ventilație sau neschimbarea filtrelor reprezintă ale greșeli care pot reduce confortul de care ai nevoie. Asigură-te că faci revizia sistemului de încălzire, schimbi filtrele și ceri ajutorul unui tehnician ori de câte ori ai nevoie.

De reținut faptul că există și situații în care siguranța poate fi pusă în pericol. Printre acestea se numără utilizarea excesivă a radiatoarelor electrice, precum și lăsarea focului nesupravegheat (șemineu/sobă). Nu uita să nu folosești pături electrice vechi de peste 10 ani sau păturile care sunt deteriorate, doearece reprezintă un risc de incendiu, arată Adevarul.ro.

Autorul recomandă:

Sursă foto: colaj Gândul/Shutterstock

Recomandarea video

Citește și

INFRASTRUCTURĂ Un oraș în care tot mai mulți români s-au stabilit în ultimii ani va avea prima stradă din lume complet pavată cu aur
13:49
Un oraș în care tot mai mulți români s-au stabilit în ultimii ani va avea prima stradă din lume complet pavată cu aur
CONTROVERSĂ Mîndruță a găsit vinovații pentru ingerințele UE în alegerile din România: tot rușii
13:46
Mîndruță a găsit vinovații pentru ingerințele UE în alegerile din România: tot rușii
REACȚIE George Simion: „Prima Casă ar trebui scutită integral de la plata impozitului”
13:09
George Simion: „Prima Casă ar trebui scutită integral de la plata impozitului”
ULTIMA ORĂ George Simion, prima reacţie în cazul Raportului American privind anularea alegerilor din Romania şi “ingerinţa UE”: „Cerem alegeri anticipate”
12:48
George Simion, prima reacţie în cazul Raportului American privind anularea alegerilor din Romania şi “ingerinţa UE”: „Cerem alegeri anticipate”
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan, eşec pe bandă la CCR. De data aceasta, Curtea i-a respins sesizările la noua Lege Vexler, pe extinderea sancţiunilor pentru falşii preoţi, rabini şi imami
12:21
Nicușor Dan, eşec pe bandă la CCR. De data aceasta, Curtea i-a respins sesizările la noua Lege Vexler, pe extinderea sancţiunilor pentru falşii preoţi, rabini şi imami
Mediafax
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Cancan.ro
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească impozitele locale
Mediafax
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Click
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
Digi24
Războiul s-a mutat în spațiu. Doi sateliți ruși au „vânat” zeci de aparate europene: „Operațiunea poate paraliza țări întregi”
Cancan.ro
Cătălin Botezatu, jefuit în Londra: pagubă în valoare de 2 milioane de lire sterline. Cine e principalul suspect
Ce se întâmplă doctore
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Descopera.ro
NATO, UE, ONU, G7, G20 și BRICS explicate pe înțelesul tuturor: ce sunt, de ce au apărut și câtă putere au marile organizații care influențează lumea de azi?
SPORT Cristi Chivu se vede la TV miercuri seara! Cine transmite Inter – Torino din Cupa Italiei la fotbal
14:12
Cristi Chivu se vede la TV miercuri seara! Cine transmite Inter – Torino din Cupa Italiei la fotbal
ECONOMIE Cum s-a schimbat sectorul transporturilor rutiere de mărfuri în ultimii 17 ani. Profiturile au crescut de 12 ori, iar afacerile au crescut de 7 ori
13:55
Cum s-a schimbat sectorul transporturilor rutiere de mărfuri în ultimii 17 ani. Profiturile au crescut de 12 ori, iar afacerile au crescut de 7 ori
MILITAR Navele spațiale rusești au interceptat sateliți cheie ai UE, anunță oficialii europeni. Moscova ar avea capabilitatea de a-i bruia și distruge
13:46
Navele spațiale rusești au interceptat sateliți cheie ai UE, anunță oficialii europeni. Moscova ar avea capabilitatea de a-i bruia și distruge
SCANDAL Scandalul Epstein a grăbit mutarea prințului Andrew de la Windsor. Unde va locui acum fratele Regelui Charles. Monarhul va suporta toate costurile
13:35
Scandalul Epstein a grăbit mutarea prințului Andrew de la Windsor. Unde va locui acum fratele Regelui Charles. Monarhul va suporta toate costurile
DESCOPERIRI Una dintre cele mai rare creaturi marine a fost surprinsă în Argentina. La ce adâncime a fost filmată meduza care are „dimensiunea unui autobuz“
12:47
Una dintre cele mai rare creaturi marine a fost surprinsă în Argentina. La ce adâncime a fost filmată meduza care are „dimensiunea unui autobuz“
EXCLUSIV Dăncilă despre relațiile deficitare cu China: Un om de afaceri chinez așteaptă 3-4 luni pentru o viză/În alte țări UE o obține imediat
12:47
Dăncilă despre relațiile deficitare cu China: Un om de afaceri chinez așteaptă 3-4 luni pentru o viză/În alte țări UE o obține imediat

Cele mai noi

Trimite acest link pe