Care 35.000€?! Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru că au câștigat Asia Express 2025, de fapt

13 nov. 2025, 08:50, Actualitate
Care 35.000€?! Iată câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru au câștigat Asia Express 2025, de fapt. Premiul Asia Express a crescut însă. Antena 1 a mărit miza, iar câștigătorii pleacă acasă au plecat acasă cu bani mai mulți.

Inițial, Asia Express a avut aceeași miză ca până acum. Câștigătorii trebuiau plece acasă cu suma de 30.000 de euro. Dar, în acest an, Antena 1 a crescut miza și premiul cel mare a fost umflat. Vă amintiți, totul se datorează lui Cătălin Bordea și lui Nelu Cortea.

În etapa respectivă s-au pus în joc 10.000 de euro, iar regulile au fost clare. Dacă Bordea și Cortea reușeau câștige unul dintre jocurile de amuletă sau una dintre imunitățile puse în joc, încasau automat 2.500 de euro. Iar pentru fiecare joc pierdut de către ei, câte 2.500 de euro se duceau către marele premiu. Astfel, Bordea și Cortea au reușit plece acasă cu 5.000 de euro, rămânâd ca 5.000 de euro să fie fost puși la premiul cel mare.

Astfel, premiul din joc a ajuns de la 30.000 de euro, la 35.000 de euro sau 177.923,16 lei.  De la această sumă, se scad impozitele, iar calculul este identic ca anul trecut.

Potrivit articolului 108 din Codul Fiscal, pentru venituri obținute de premii între 66.750 și 445.000 lei, se percepe un impozit de „667 lei + 16% pentru ceea ce depăşeşte suma de 66.750 lei”. Ținând cont de cursul valutar la zi, înseamnă premiul pus în joc a fost de 177.923,16 lei. lei, o sumă care depășește plafonul de 66.750 lei cu suma de 111.750 lei, adică – 177.923 – 66.750= 111.173 de lei.

667 + 16% x 111.173 = 667 + 13.206= 14.073 lei

 177.923,16 lei – 14.073 = 163.850 lei, adică 32,230 euro.

Dacă e să împărțim suma la doi, va veni în jur de 16.000 de euro fiecare. La această sumă se mai adaugă și amuletele, adică câte 2000 de euro fiecare, ajungând la suma de 18.000 de euro fiecare.

