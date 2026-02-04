Cum s-a schimbat sectorul transporturilor rutiere de mărfuri în ultimii 17 ani. Profiturile au crescut de 12 ori, iar afacerile au crescut de 7 ori

Profiturile cumulate ale companiilor active în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri au crescut de 12 ori în perioada 2008-2024, în timp ce afacerile au crescut de 7 ori, arată o analiză Termene.ro. În 2024, peste 42.000 de firme au înregistrat o cifră de afaceri netă cumulată de 76,7 mld. lei, un sold al profitului net de 3,7 mld. lei și 154.600 de angajați.

Sectorul transporturilor rutiere de mărfuri din România a avut o evoluție record de 596%, de la o cifră de afaceri cumulată de 11 mld. lei în 2008, la 76,7 mld. lei în 2024. Cel mai slab an înregistrat a fost 2009 când cifra de afaceri a fost de 10,6 mld. lei, iar cel mai bun an a fost 2024, cu aproape 77 mld. lei. Din totalul de 74.819 de firme figurează în prezent în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri, din care 66.336 în funcțiune, iar restul cu activitatea oprită temporar sau definitiv, ori aflate în proceduri de insolvență sau faliment.

Numărul angajaților a crescut cu 168% iar productivitatea a explodat

Numărul angajaților din sectorul transporturilor rutiere de mărfuri a crescut de la puțin sub 58.000 de oameni în 2008 la 154.628 de angajați în 2024, adică o creștere de 168%. Minimul de angajați, 57.749, a fost înregistrat în 2008, iar maximul, 156.758, în 2022. Odată cu creșterea numărului de angajați, a crescut și productivitatea calculată ca raport între cifra de afaceri și numărul de angajați, de la 190.727 lei/angajat în 2008, la un maxim de 496.045 lei/angajat în 2024, adică o evoluție de 160%. Raportată la soldul profitului net și al numărului de angajați, productivitatea a trecut de la o pierdere de 374 lei/angajat în 2008 la un profit de 23.722 lei/angajat în 2024.

Care este topul angajatorilor din sectorul transporturilor rutiere de mărfuri

Analiza realizată de Termene.ro arată că cel mai mare angajator din transporturile rutiere de mărfuri este Mega Trucking Timișoara SRL care a înregistrat o creștere de 41% în 2024, față de anul anterior și 813 angajați. Următoarea companie din clasament este Quehenberger Logistics Rou SRL, cu 628 de angajați în 2024. Când vine vorba de profituri, compania International Alexander SRL a avut afaceri de 613,3 mil. lei în 2024, un profit net de 26 mil. lei și 574 de angajați. Compania Duvenbeck Logistik SRL a avut în 2024 afaceri de 475 mil. lei și 626 de angajați, dar a înregistrat o pierdere netă de 3,7 mil. lei.

RECOMANDAREA AUTORULUI: