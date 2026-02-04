Scandalul Epstein a grăbit mutarea prințului Andrew de la Windsor. Unde va locui acum fratele Regelui Charles. Monarhul va suporta toate costurile

Scandalul Epstein continuă să provoace haos la curtea regală britanică. Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al Regelui Charles, s-a mutat „mai repede“ din casa sa din Windsor într-o locuință de pe domeniul Sandringham din Norfolk, relatează BBC. Potrivit sursei citate, fostul prinț a părăsit Royal Lodge, luni seara, și locuiește în prezent la Wood Farm, în domeniul Sandringham, în timp ce reședința sa permanentă este în curs de renovare. Consecințele ultimei scurgeri de informații din dosarele lui Jeffrey Epstein par să fi grăbit plecarea sa, scrie presa internațională.

Andrew Mountbatten-Windsor a fost supus unei presiuni crescânde pentru a depune mărturie în SUA cu privire la relația sa cu Epstein. El a negat întotdeauna orice faptă ilegală. Palatul a anunțat, în octombrie, că Andrew se va muta din Royal Lodge în ianuarie, în același timp fiindu-i retras titlul de prinț.

Domeniul Sandringham este proprietatea privată a regelui, care va plăti costurile noii locuințe a fratelui său. Se crede că acesta va locui în cele din urmă la Marsh Farm. Casa Regală speră că mutarea la Sandringham va fi o schimbare decisivă care îl va ține pe Mountbatten-Windsor departe de ochii publicului, pe cât posibil.

Surse apropiate familiei regale spun, de asemenea, că, deși judecata greșită a lui Mountbatten-Windsor trebuia sancționată, el rămâne totuși un membru al familiei și, la nivel personal, există o datorie de îngrijire față de el, de aceea i s-a pus la dispoziție o casă în Norfolk, finanțată de rege.

Mountbatten-Windsor, cunoscut anterior și sub numele de Ducele de York, se va întoarce la Windsor în următoarele săptămâni pentru a-și recupera restul bunurilor.

Fostul prinț fost văzut ultima oară, luni, la Windsor, călare pe un cal în apropierea fostei sale reședințe. A fost fotografiat și în timp ce pleca cu mașina de la Castelul Windsor, salutând trecătorii. Imaginile au fost primite cu nemulțumire de către Palat.

De ce este acuzat fratele Regelui

Mountbatten-Windsor continuă să fie urmărit de legăturile sale cu Epstein. Poliția din Thames Valley evaluează acuzațiile, potrivit cărora o femeie a fost trimisă în Marea Britanie de Epstein pentru o întâlnire sexuală cu Mountbatten-Windsor. Întâlnirea ar fi avut loc la reședința fostului prinț, Royal Lodge, în 2010. Femeia, care nu este britanică, avea în jur de 20 de ani la momentul respectiv.

Avocatul femeii, Brad Edwards, a cărui firmă de avocatură din SUA reprezintă victimele lui Epstein din 2008, a declarat că, după ce a petrecut noaptea cu Mountbatten-Windsor, femeia spune că i s-a oferit ceai și i s-a făcut un tur al Palatului Buckingham.

În 2014, Virginia Giuffre a devenit prima femeie care l-a acuzat public pe Mountbatten-Windsor de întâlniri similare. Ea a susținut că, la vârsta de 17 ani, a fost traficată de Epstein și de iubita acestuia, Ghislaine Maxwell, și forțată să întrețină relații sexuale cu Mountbatten-Windsor. Giuffre a intentat un proces împotriva lui, în SUA, în 2021, caz care s-a încheiat în februarie 2022 cu o despăgubire estimată la 12 milioane de lire sterline. Ea s-a sinucis anul trecut.

Legăturile lui Mountbatten-Windsor cu Epstein sunt supuse unei atenții sporite odată cu publicarea a milioane de pagini de documente și imagini de către Departamentul de Justiție al SUA.

O serie recentă de dosare referitoare la finanțator include imagini care par să-l arate pe Mountbatten-Windsor îngenunchiat, peste o femeie întinsă pe pământ.

O serie de schimburi de e-mailuri între Epstein și Mountbatten-Windsor – care au avut loc în anii de după ce miliardarul american a pledat vinovat pentru solicitare de favoruri sexuale de la o minoră – au fost, de asemenea, publicate în dosare.

Fostul prinț se confruntă, astfel, cu o presiune tot mai mare pentru a depune mărturie în fața Congresului SUA cu privire la relațiile sale cu Epstein.

Epstein a murit într-o celulă din închisoarea din New York pe 10 august 2019, în timp ce aștepta procesul pentru acuzații de trafic sexual.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Parlamentul Norvegiei a votat, cu o majoritate covârșitoare, pentru păstrarea monarhiei. În ce scandaluri sexuale majore este implicată familia regală

Cazul Epstein cutremură familiile regale europene. După prințul Andrew al Marii Britanii, apar documente și cu prințesa moștenitoare a Norvegiei