Mîndruță a găsit vinovații pentru ingerințele UE în alegerile din România: tot rușii

Influencerul Lucian Mîndruță a scris o postare pe rețelele de socializare în care își arată punctul de vedere față de raportul transmis de Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților privind alegerile din România.

El a reacționat după ce a fost făcut public raportul Comisiei Juridice din cadrul Camerei Reprezentanților din Congresul SUA privind alegerile din România. De altfel, Bruxelles neagă acuzațiile SUA privind influențarea scrutinului din România și ingerința în alegerile naționale din statele membre.

„Maga a ajuns o instituție care caută disoluția alianțelor Americii și răul foștilor parteneri”

„Maga se răzbună pe Uniunea Europeana cu raportul din Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților privind alegerile din România.

În esență, raportul spune că UE a instigat la cenzura în alegerile acelea cu CG erou principal.

„Cenzura” era de fapt eliminarea minciunii. Iar republicanii sunt obișnuiți cu ea, pentru că șeful suprem minte pe rețele de când se trezește și până la culcare.

Maga a ajuns o instituție care caută disoluția alianțelor Americii și răul foștilor parteneri. În numele libertății de exprimare, care în viziunea lor musai trebuie să includă fake-ul și dezinformarea ca elemente de luptă politică.

Doar ca să facă pe plac rețelelor putiniste din Europa. Și patronilor de rețele sociale. Jalnic”, a notat Lucian Mîndruță pe Facebook, în urmă cu scurt timp.

Vă reamintim că raportul respectiv, de 160 de pagini, aduce în atenție o serie de acuzații din partea Washingtonului în urma cărora se susține că Executivul european ar fi intervenit în alegerile naționale. Totodată, Uniunea Europeană este acuzată că ar fi dus o campanie „cu o durată de 10 ani” pentru a controla „ceea ce se afirmă online”, la scară mondială.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Facebook Lucian Mindruta