Prima pagină » Actualitate » Mîndruță a găsit vinovații pentru ingerințele UE în alegerile din România: tot rușii

Mîndruță a găsit vinovații pentru ingerințele UE în alegerile din România: tot rușii

04 feb. 2026, 13:46, Actualitate
Mîndruță a găsit vinovații pentru ingerințele UE în alegerile din România: tot rușii
Lucian Mîndruță / FOTO - Facebook

Influencerul Lucian Mîndruță a scris o postare pe rețelele de socializare în care își arată punctul de vedere față de raportul transmis de Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților privind alegerile din România.

El a reacționat după ce a fost făcut public raportul Comisiei Juridice din cadrul Camerei Reprezentanților din Congresul SUA privind alegerile din România. De altfel, Bruxelles neagă acuzațiile SUA privind influențarea scrutinului din România și ingerința în alegerile naționale din statele membre.

„Maga a ajuns o instituție care caută disoluția alianțelor Americii și răul foștilor parteneri”

„Maga se răzbună pe Uniunea Europeana cu raportul din Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților privind alegerile din România.
În esență, raportul spune că UE a instigat la cenzura în alegerile acelea cu CG erou principal.

„Cenzura” era de fapt eliminarea minciunii. Iar republicanii sunt obișnuiți cu ea, pentru că șeful suprem minte pe rețele de când se trezește și până la culcare.

Maga a ajuns o instituție care caută disoluția alianțelor Americii și răul foștilor parteneri. În numele libertății de exprimare, care în viziunea lor musai trebuie să includă fake-ul și dezinformarea ca elemente de luptă politică.

Doar ca să facă pe plac rețelelor putiniste din Europa. Și patronilor de rețele sociale. Jalnic”, a notat Lucian Mîndruță pe Facebook, în urmă cu scurt timp.

Postarea lui Lucian Mîndruță de pe Facebook, pe 4 februarie 2026

Vă reamintim că raportul respectiv, de 160 de pagini, aduce în atenție o serie de acuzații din partea Washingtonului în urma cărora se susține că Executivul european ar fi intervenit în alegerile naționale. Totodată, Uniunea Europeană este acuzată că ar fi dus o campanie „cu o durată de 10 ani” pentru a controla „ceea ce se afirmă online”, la scară mondială.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Facebook Lucian Mindruta

Recomandarea video

Citește și

INFRASTRUCTURĂ Un oraș în care tot mai mulți români s-au stabilit în ultimii ani va avea prima stradă din lume complet pavată cu aur
13:49
Un oraș în care tot mai mulți români s-au stabilit în ultimii ani va avea prima stradă din lume complet pavată cu aur
REACȚIE George Simion: „Prima Casă ar trebui scutită integral de la plata impozitului”
13:09
George Simion: „Prima Casă ar trebui scutită integral de la plata impozitului”
UTILE La câte grade să setezi centrala termică, dimineață, înainte să pleci de acasă. Cum să eviți consumul inutil de gaze
12:59
La câte grade să setezi centrala termică, dimineață, înainte să pleci de acasă. Cum să eviți consumul inutil de gaze
ULTIMA ORĂ George Simion, prima reacţie în cazul Raportului American privind anularea alegerilor din Romania şi “ingerinţa UE”: „Cerem alegeri anticipate”
12:48
George Simion, prima reacţie în cazul Raportului American privind anularea alegerilor din Romania şi “ingerinţa UE”: „Cerem alegeri anticipate”
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan, eşec pe bandă la CCR. De data aceasta, Curtea i-a respins sesizările la noua Lege Vexler, pe extinderea sancţiunilor pentru falşii preoţi, rabini şi imami
12:21
Nicușor Dan, eşec pe bandă la CCR. De data aceasta, Curtea i-a respins sesizările la noua Lege Vexler, pe extinderea sancţiunilor pentru falşii preoţi, rabini şi imami
Mediafax
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Cancan.ro
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească impozitele locale
Mediafax
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Click
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
Digi24
Războiul s-a mutat în spațiu. Doi sateliți ruși au „vânat” zeci de aparate europene: „Operațiunea poate paraliza țări întregi”
Cancan.ro
Cătălin Botezatu, jefuit în Londra: pagubă în valoare de 2 milioane de lire sterline. Cine e principalul suspect
Ce se întâmplă doctore
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Descopera.ro
NATO, UE, ONU, G7, G20 și BRICS explicate pe înțelesul tuturor: ce sunt, de ce au apărut și câtă putere au marile organizații care influențează lumea de azi?
SPORT Cristi Chivu se vede la TV miercuri seara! Cine transmite Inter – Torino din Cupa Italiei la fotbal
14:12
Cristi Chivu se vede la TV miercuri seara! Cine transmite Inter – Torino din Cupa Italiei la fotbal
ECONOMIE Cum s-a schimbat sectorul transporturilor rutiere de mărfuri în ultimii 17 ani. Profiturile au crescut de 12 ori, iar afacerile au crescut de 7 ori
13:55
Cum s-a schimbat sectorul transporturilor rutiere de mărfuri în ultimii 17 ani. Profiturile au crescut de 12 ori, iar afacerile au crescut de 7 ori
MILITAR Navele spațiale rusești au interceptat sateliți cheie ai UE, anunță oficialii europeni. Moscova ar avea capabilitatea de a-i bruia și distruge
13:46
Navele spațiale rusești au interceptat sateliți cheie ai UE, anunță oficialii europeni. Moscova ar avea capabilitatea de a-i bruia și distruge
SCANDAL Scandalul Epstein a grăbit mutarea prințului Andrew de la Windsor. Unde va locui acum fratele Regelui Charles. Monarhul va suporta toate costurile
13:35
Scandalul Epstein a grăbit mutarea prințului Andrew de la Windsor. Unde va locui acum fratele Regelui Charles. Monarhul va suporta toate costurile
DESCOPERIRI Una dintre cele mai rare creaturi marine a fost surprinsă în Argentina. La ce adâncime a fost filmată meduza care are „dimensiunea unui autobuz“
12:47
Una dintre cele mai rare creaturi marine a fost surprinsă în Argentina. La ce adâncime a fost filmată meduza care are „dimensiunea unui autobuz“
EXCLUSIV Dăncilă despre relațiile deficitare cu China: Un om de afaceri chinez așteaptă 3-4 luni pentru o viză/În alte țări UE o obține imediat
12:47
Dăncilă despre relațiile deficitare cu China: Un om de afaceri chinez așteaptă 3-4 luni pentru o viză/În alte țări UE o obține imediat

Cele mai noi

Trimite acest link pe