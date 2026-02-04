Prima pagină » Actualitate » George Simion: „Prima Casă ar trebui scutită integral de la plata impozitului”

George Simion: „Prima Casă ar trebui scutită integral de la plata impozitului”

04 feb. 2026, 13:09, Actualitate
George Simion: „Prima Casă ar trebui scutită integral de la plata impozitului”

Președintele AUR, George Simion, consideră că administrația Bolojan este ilegitimă și că nu face altceva decât să pună taxe și impozite asupra unei populații deja sărăcite. Acesta a declarat miercuri că proprietățile achiziționate prin programul „Prima Casă” ar trebui să fie scutite de impozit.

Așa cum a scris Gândul (Detalii AICI), măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan afectează puternic tinerii dornici să-și achiziționeze o casă prin Programul Prima Casă. Deși tinerii beneficiază de un avans mai mic la un credit ipotecar tip Prima Casă, creșterea TVA la locuințe de la 9% la 21%, începând din iulie 2025, a crescut semnificat costul unui astfel de credit.

Și liderul UDMR a cerut reducerea impozitelor locale cu 50%

Liderul AUR, George Simion, a susținut miercuri, în Palatul Parlamentului, că Programul „Prima Casă” ar trebui scutit integral de la plata impozitului. Chestionat despre propunerea avansată de liderul UDMR, Kelemen Hunor, privind reducerea impozitelor locale cu până la 50%, Simion a observat că problema fiscalității nu poate fi separată de starea democrației din România, menționând raportul din Congresul SUA privind interferența UE în alegerile din România.

Kelemen Hunor. FOTO – Captură video: Euronews România

„Înțeleg faptul că și etnicii maghiari s-au trezit, îi felicit, cu toții suntem cetățeni ai României. Domnul Kelemen Hunor ar trebui să înțeleagă faptul că trebuie să revenim la democrație, la alegeri libere, mai degrabă decât la niște taxe normale”, a spus liderul AUR.

Acesta a adăugat că „fără revenirea la democrație și la vocea poporului român, nu vom avea pace socială”.

Prima casă este neimpozitată în mai multe țări UE

În opinia lui George Simion, impozitarea locuinței de domiciliu este excesivă și nedreaptă, mai ales pentru persoanele care dețin o singură proprietate.

„Prima Casă trebuie exceptată de plata vreunui impozit. Asta se întâmplă și în Italia și în alte state normale din Uniunea Europeană. Sunt situații în care oameni care au o singură locuință ajung să plătească impozite de 1.000–2.000 de euro. Practic, ești chiriaș în propria ta casă”, a afirmat Simion.

Liderul AUR a criticat actualul Executiv, pe care îl consideră „ilegitim”, și îl acuză că majorează taxele și impozitele, fără a oferi soluții viabile pentru populație.

„Guvernul Bolojan nu știe decât să mărească aceste taxe și nu are soluții pentru România, de altfel este un guvern ilegitim pentru că a participat la anularea alegerilor. Nu vom avea pace socială în România dacă nu revenim la democrație și la vocea poporului român”, a mai spus Simion.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Suntem campionii Europei la biruri pe Prima Casă. Croația și Slovenia nu impozitează prima locuință, iar Ungaria, Serbia sau Polonia oferă chiar ajutoare de stat pentru achiziție

Este scandal într-o comună din județul Galați, după ce sute de familii s-au trezit cu impozitul pe case mărit și de 30 de ori

Recomandarea video

Citește și

INFRASTRUCTURĂ Un oraș în care tot mai mulți români s-au stabilit în ultimii ani va avea prima stradă din lume complet pavată cu aur
13:49
Un oraș în care tot mai mulți români s-au stabilit în ultimii ani va avea prima stradă din lume complet pavată cu aur
CONTROVERSĂ Mîndruță a găsit vinovații pentru ingerințele UE în alegerile din România: tot rușii
13:46
Mîndruță a găsit vinovații pentru ingerințele UE în alegerile din România: tot rușii
UTILE La câte grade să setezi centrala termică, dimineață, înainte să pleci de acasă. Cum să eviți consumul inutil de gaze
12:59
La câte grade să setezi centrala termică, dimineață, înainte să pleci de acasă. Cum să eviți consumul inutil de gaze
ULTIMA ORĂ George Simion, prima reacţie în cazul Raportului American privind anularea alegerilor din Romania şi “ingerinţa UE”: „Cerem alegeri anticipate”
12:48
George Simion, prima reacţie în cazul Raportului American privind anularea alegerilor din Romania şi “ingerinţa UE”: „Cerem alegeri anticipate”
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan, eşec pe bandă la CCR. De data aceasta, Curtea i-a respins sesizările la noua Lege Vexler, pe extinderea sancţiunilor pentru falşii preoţi, rabini şi imami
12:21
Nicușor Dan, eşec pe bandă la CCR. De data aceasta, Curtea i-a respins sesizările la noua Lege Vexler, pe extinderea sancţiunilor pentru falşii preoţi, rabini şi imami
Mediafax
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Cancan.ro
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească impozitele locale
Mediafax
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Click
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
Digi24
Războiul s-a mutat în spațiu. Doi sateliți ruși au „vânat” zeci de aparate europene: „Operațiunea poate paraliza țări întregi”
Cancan.ro
Cătălin Botezatu, jefuit în Londra: pagubă în valoare de 2 milioane de lire sterline. Cine e principalul suspect
Ce se întâmplă doctore
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Descopera.ro
NATO, UE, ONU, G7, G20 și BRICS explicate pe înțelesul tuturor: ce sunt, de ce au apărut și câtă putere au marile organizații care influențează lumea de azi?
SPORT Cristi Chivu se vede la TV miercuri seara! Cine transmite Inter – Torino din Cupa Italiei la fotbal
14:12
Cristi Chivu se vede la TV miercuri seara! Cine transmite Inter – Torino din Cupa Italiei la fotbal
ECONOMIE Cum s-a schimbat sectorul transporturilor rutiere de mărfuri în ultimii 17 ani. Profiturile au crescut de 12 ori, iar afacerile au crescut de 7 ori
13:55
Cum s-a schimbat sectorul transporturilor rutiere de mărfuri în ultimii 17 ani. Profiturile au crescut de 12 ori, iar afacerile au crescut de 7 ori
MILITAR Navele spațiale rusești au interceptat sateliți cheie ai UE, anunță oficialii europeni. Moscova ar avea capabilitatea de a-i bruia și distruge
13:46
Navele spațiale rusești au interceptat sateliți cheie ai UE, anunță oficialii europeni. Moscova ar avea capabilitatea de a-i bruia și distruge
SCANDAL Scandalul Epstein a grăbit mutarea prințului Andrew de la Windsor. Unde va locui acum fratele Regelui Charles. Monarhul va suporta toate costurile
13:35
Scandalul Epstein a grăbit mutarea prințului Andrew de la Windsor. Unde va locui acum fratele Regelui Charles. Monarhul va suporta toate costurile
DESCOPERIRI Una dintre cele mai rare creaturi marine a fost surprinsă în Argentina. La ce adâncime a fost filmată meduza care are „dimensiunea unui autobuz“
12:47
Una dintre cele mai rare creaturi marine a fost surprinsă în Argentina. La ce adâncime a fost filmată meduza care are „dimensiunea unui autobuz“
EXCLUSIV Dăncilă despre relațiile deficitare cu China: Un om de afaceri chinez așteaptă 3-4 luni pentru o viză/În alte țări UE o obține imediat
12:47
Dăncilă despre relațiile deficitare cu China: Un om de afaceri chinez așteaptă 3-4 luni pentru o viză/În alte țări UE o obține imediat

Cele mai noi

Trimite acest link pe