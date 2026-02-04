George Simion: „Prima Casă ar trebui scutită integral de la plata impozitului”

Președintele AUR, George Simion, consideră că administrația Bolojan este ilegitimă și că nu face altceva decât să pună taxe și impozite asupra unei populații deja sărăcite. Acesta a declarat miercuri că proprietățile achiziționate prin programul „Prima Casă” ar trebui să fie scutite de impozit.

Așa cum a scris Gândul (Detalii AICI), măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan afectează puternic tinerii dornici să-și achiziționeze o casă prin Programul Prima Casă. Deși tinerii beneficiază de un avans mai mic la un credit ipotecar tip Prima Casă, creșterea TVA la locuințe de la 9% la 21%, începând din iulie 2025, a crescut semnificat costul unui astfel de credit.

Și liderul UDMR a cerut reducerea impozitelor locale cu 50%

Liderul AUR, George Simion, a susținut miercuri, în Palatul Parlamentului, că Programul „Prima Casă” ar trebui scutit integral de la plata impozitului. Chestionat despre propunerea avansată de liderul UDMR, Kelemen Hunor, privind reducerea impozitelor locale cu până la 50%, Simion a observat că problema fiscalității nu poate fi separată de starea democrației din România, menționând raportul din Congresul SUA privind interferența UE în alegerile din România.

„Înțeleg faptul că și etnicii maghiari s-au trezit, îi felicit, cu toții suntem cetățeni ai României. Domnul Kelemen Hunor ar trebui să înțeleagă faptul că trebuie să revenim la democrație, la alegeri libere, mai degrabă decât la niște taxe normale”, a spus liderul AUR.

Acesta a adăugat că „fără revenirea la democrație și la vocea poporului român, nu vom avea pace socială”.

Prima casă este neimpozitată în mai multe țări UE

În opinia lui George Simion, impozitarea locuinței de domiciliu este excesivă și nedreaptă, mai ales pentru persoanele care dețin o singură proprietate.

„Prima Casă trebuie exceptată de plata vreunui impozit. Asta se întâmplă și în Italia și în alte state normale din Uniunea Europeană. Sunt situații în care oameni care au o singură locuință ajung să plătească impozite de 1.000–2.000 de euro. Practic, ești chiriaș în propria ta casă”, a afirmat Simion.

Liderul AUR a criticat actualul Executiv, pe care îl consideră „ilegitim”, și îl acuză că majorează taxele și impozitele, fără a oferi soluții viabile pentru populație.

„Guvernul Bolojan nu știe decât să mărească aceste taxe și nu are soluții pentru România, de altfel este un guvern ilegitim pentru că a participat la anularea alegerilor. Nu vom avea pace socială în România dacă nu revenim la democrație și la vocea poporului român”, a mai spus Simion.

