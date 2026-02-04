Prima pagină » Actualitate » Un oraș în care tot mai mulți români s-au stabilit în ultimii ani va avea prima stradă din lume complet pavată cu aur

04 feb. 2026, 13:49, Actualitate
Prima stradă din lume complet pavată cu aur / Sursa FOTO: Envato

Unul dintre orașele în care foarte mulți români au ales să se stabilească, în ultimii ani, va avea prima stradă din lume complet pavată cu aur. Lucrarea va face parte dintr-un nou cartier ce se construiește și este dedicat celui mai prețios metal.

Potrivit publicației britanice Express, autoritățile din Dubai vor arăta lumii întregi ce înseamnă bogăția și luxul – pavează o stradă întreagă cu aur, pe care să se deplaseze pietonii și autoturismele miliardarilor.

Dubai Gold District, mai mult decât un cartier luxos

Strada pe care o construiesc arabii este parte a luxosului cartier Dubai Gold District, un proiect arhitectural de cea mai înaltă clasă, care va consolida reputația orașului ca destinație de top pentru cei mai bogați oameni.

Jurnalistii de la Express scriu că autoritățile din Dubai vor să transforme zona într-un punct de referință în ceea ce privește industria bijuteriilor – aici vor fi peste 1.000 de magazine care vor comercializa aur, parfumuri, cosmetice și diverse articole vestimentare realizate de cei mai renumiți designeri.

Ce va avea proiectul? Greu de ales ceva. De la branduri locale ce așteaptă să fie descoperite de vizitatorii și proaspeții rezidenți din Dubai până la sedii sau reprezentanțe ale marilor companii internaționale, cum sunt și cei de la Joyalukkas, care au, deja, două magazine în Londra, dar caută să deschidă unul cu adevărat impresionant și în Dubai Gold District.

Să mai menționăm și că șase noi hoteluri vor fi ridicate aici, într-un total de aproximativ 1000 de camere.

Alte informații nu au mai fost divulgate presei, cu excepția străzii pavate cu aur, asta fiindcă Emiratele Arabe Unite plănuiesc să vină și cu alte surprize.

Burj Khalifa, detronat

Când vine vorba de proiecte arhitecturale, Dubai este în topul aprecierilor și recomandărilor, deopotrivă. De curând, emirii au dezvăluit un plan ce depășește 1 miliard de euro pentru construirea unei clădiri care ar urma să depășească Burj Khalifa.

Este vorba despre Dubai Creek Tower, proiect mai vechi, dar care din cauza izbucnirii pandemiei Covid-19 a fost pus în așteptare.

Cu prilejul întâlnirii de afaceri de la Dubai International Project Management Forum, Mohamed Ali Alabbar, fondatorul Emaar Properties, a anunțat că orașul va continua să livreze construcții spectaculoase, iar licitația pentru noul turn impresionant va fi lansată în curând.

La bătaie cu vecinii din Emirate vin saudiții, care încearcă să construiască Jeddah Tower, anunțat drept cel mai înalt bloc zgârie-nori din lume. Ambițiosul proiect va avea un kilometru în înălțime (!), iar întreaga zonă arhitecturală va costa peste 25 de miliarde de euro.

