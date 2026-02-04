Prima pagină » Știri externe » Navele spațiale rusești au interceptat sateliți cheie ai UE, anunță oficialii europeni. Moscova ar avea capabilitatea de a-i bruia și distruge

04 feb. 2026, 13:46, Știri externe
Oficialii europeni din domeniul securității sunt de părere că două vehicule spațiale ale Rusiei au interceptat comunicațiile a cel puțin doisprezece sateliți cheie ai Europei, anunță Financial Times.

Incidentul de securitate, în care două nave spațiale ale Rusiei ar fi interceptat comunicațiile sateliților europeni, riscă nu doar să compromită datele sensibile transmise de acești sateliți, dar ar putea permite Moscovei să manipuleze traiectoriile acestora sau chiar să îi prăbușească. În ultimii trei ani, navele spațiale ale Rusiei au urmărit intens sateliții europeni, într-o perioadă cu tensiuni ridicate.

În ultimii ani, autoritățile europene au urmărit activitățile Luch-1 și Luch-2, două obiecte rusești care au efectuat repetate manevre suspecte pe orbită. Ambele vehicule au efectuat apropieri riscante de unii dintre cei mai importanți sateliți geostaționari ai Europei, care operează la mare distanță deasupra Pământului și deservesc continentul, inclusiv Regatul Unit, precum și mari părți din Africa și Orientul Mijlociu. De la lansarea sa din 2023, Luch-2 s-a apropiat de 17 sateliți europeni.

Unii sateliți europeni nu au comunicațiile criptate și sunt vulnerabili la interceptări

Oficialul și-a exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că informațiile sensibile, în special datele de comandă pentru sateliții europeni, nu sunt criptate, deoarece mulți au fost lansați cu ani în urmă, fără computere avansate de bord sau capacități de criptare. Acest lucru îi lasă vulnerabili la interferențe viitoare sau chiar distrugeri, odată ce actorii ostili le-au înregistrat datele de comandă.

Rusia ar putea fi capabilă să prăbușească sateliții Europei

Este puțin probabil ca vehiculele spațiale rusești, Luch-1 și Luch-2, să aibă capacitatea de a bruia sau distruge sateliții, dar, cu toate acestea, informațiile pe care le pot furniza acestea pot fi folosite pentru a perturba, atât de la sol, cât și de pe orbită, sateliții Europei. Pot fi trimise comenzi acestor sateliți pentru a-i dezorienta sau chiar pentru a-i face să se prăbușească înapoi pe Pământ sau să derive în spațiu.

Aceste manevre din spațiul cosmic vin în contextul în care Rusia își intensifică războiul hibrid în Europa, inclusiv operațiuni de sabotaj precum întreruperea cablurilor de internet și energie electrică de pe fundul mărilor.

Moscova are unul din cele mai avansate programe de spionaj în spațiu

În timp ce China și SUA au dezvoltat tehnologii similare, Rusia are unul dintre cele mai avansate programe de spionaj spațial și a fost mai agresivă în utilizarea vehiculelor pentru a urmări sateliții.

„Rețelele de sateliți sunt călcâiul lui Ahile al societăților moderne.”Oricine le atacă poate paraliza națiuni întregi”, a declarat ministrul german al apărării, Boris Pistorius, într-un discurs susținut.

Datele Slingshot Aerospace, o companie americană care urmărește obiectele din spațiu, arată că, de la lansarea sa din 2023, Luch-2 a plutit în apropierea a cel puțin 17 alți sateliți geostaționari deasupra Europei, servind atât în scopuri comerciale, cât și guvernamentale.

