Începând cu această lună, Denise Rifai va fi gazda unei noi emisiuni pe Antena 1. Show-ul va debuta pe data de 20 aprilie și va fi difuzat în fiecare zi de luni până vineri, de la ora 17:00.

Emisiunea pe care Denise Rifai o va prezenta se numește „Furnicuțele” și aduce în prim plan două personaje: furnicuțele Scamă și Blană. De asemenea, vor fi prezenți și diverși invitați.

Show-ul este gândit ca o întâlnire de două ore în care invitaţii sunt puşi în situaţii neobişnuite, de la întrebări despre momente-cheie din carieră până la provocări surpriză sau apariţii ale unor persoane importante din viaţa lor.

„Sunt încântată să vă pot oferi, în sfârșit, informații despre proiectul la care lucrăm deja de câteva săptămâni – Furnicuțele! După această perioadă de muncă, alături de echipa de Producție, am dat startul filmărilor și abia așteptăm întâlnirea cu cei de acasă.

Prima surpriză este că nu voi fi singură, ci voi avea alături cele două Furnicuțe extrem de curioase, gata în orice moment să intervină în discuții! Vă pot garanta că avem invitați din toate domeniile, provocări la care nici nu s-ar fi gândit că ar putea fi supuși și întrebări care îi vor surprinde. Pe scurt, toate elementele pentru a îi cunoaște altfel decât sunteți obișnuiți!”, a declarat Denise Rifai.

