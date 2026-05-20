Valentin Stan: Bolojan nu își pune problema cum să colecteze mai bine și să aducă mai mulți bani la buget, ci cum să dea oameni afară din aparatul de stat

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Bolojan nu se gândește cum să colecteze mai bine, ci la cum să dea oameni afară din sistemul bugetar. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Vrei măriri de salarii? Nu merge! Adică ori te dau afară, ori îți dau 2 lei și stai în salariul ăsta de mizerie ani la rând. În condițiile în care, atenție, colectarea… El nu-și pune problema cum să colecteze mai bine. El își pune problema cum să dea oamenii afară. Ăsta e personajul grotesc pentru care unii tâmpiți din această țară se pun întinși pe calea ferată ca să ajungă președinte.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum Bolojan nu se gândește cum să colecteze mai bine, ci la cum să dea oameni afară din sistemul bugetar. Acesta a început prin a citi o declarație a fostului premier demis. Bolojan prezenta situația economică din țară comparativ cu alte state europene. România, spre deosebire de alte state UE, are venituri de doar 30% din PIB, față de media UE – 40%. În același timp, România cheltuie foarte mult pe salariile bugetarilor, în comparație cu procentul statelor UE. Istoricul susține că nu trebuie raportate procentajele la gradul actual de colectare, ci ar trebui incluse și taxele neplătite de marii evazioniști. Stan afirmă că Bolojan este un personaj grotesc pe care mulți îl susțin complet irațional.