Valentin Stan: Bolojan nu își pune problema cum să colecteze mai bine și să aducă mai mulți bani la buget, ci cum să dea oameni afară din aparatul de stat

Andrei Rosz
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Bolojan nu se gândește cum să colecteze mai bine, ci la cum să dea oameni afară din sistemul bugetarUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum Bolojan nu se gândește cum să colecteze mai bine, ci la cum să dea oameni afară din sistemul bugetar. Acesta a început prin a citi o declarație a fostului premier demis. Bolojan prezenta situația economică din țară comparativ cu alte state europene. România, spre deosebire de alte state UE, are venituri de doar 30% din PIB, față de media UE – 40%. În același timp, România cheltuie foarte mult pe salariile bugetarilor, în comparație cu procentul statelor UE. Istoricul susține că nu trebuie raportate procentajele la gradul actual de colectare, ci ar trebui incluse și taxele neplătite de marii evazioniști. Stan afirmă că Bolojan este un personaj grotesc pe care mulți îl susțin complet irațional.

Deci e foarte important acest grafic… Avem o situație în care România are printre cele mai mici venituri fiscale din țările Uniunii Europene, dar printre cele mai mari cheltuieli salariale în sectorul bugetar. Adică ce spune aici? Noi nu suntem în stare să colectăm. Ce nu putem noi să colectăm? Păi ce fură mafia securistoidă în care partidele sunt băgate până în gât. Alminteri, cum ai putea tu, într-o țară membră UE și NATO, să lași evaziune fiscală pe produse petroliere, pe băuturi spirtoase, pe țigări până la plafoanele astea amețitoare… Decât dacă ești buric din buricul mafiei. Fii atent aici, are micuțul venituri fiscale mici. În schimb, a observat că salariile raportate la veniturile fiscale sunt mari. Și uite-te tu, ne dă exemplele lui. Veniturile medii în țările Uniunii Europene sunt la 40% din PIB, venituri publice. România se situează într-o zonă în care suntem undeva la 30%. Deci, fii atent, încă o dată veniturile medii în țările Uniunii Europene sunt de 40% din PIB. Adică ce adună oamenii în zestrea poporului ăla, unde sunt guverne care cât de cât își fac datoria… Noi doar la 30%. Deci iată cât de jos suntem față de media Uniunii Europene. Deci mult sub cele mai multe venituri publice europene. Și pe urmă, procentul care prezintă cheltuielile de personal ca procent din venituri și așa cum vedeți, avem un procent de 40%. Ce ne spune Bolojan? Noi nu suntem în stare să colectăm. Colectăm puțin și pe urmă ne uităm în puținul ăla și vedem că procentul pentru amărâții care muncesc în sectorul bugetar: profesori, polițiști, militari, medici, procentul ăla e mare… Păi cum să nu fie mare dacă mafia îți lasă puțin. Dacă ar calcula din tot bugetul, am sta mai bine. Dar dacă s-ar fi colectat 2 lei, mai era 39%? Nu, era și mai puțin. Deci ce îți spune Bolojan? nu pot să plătesc salarii, nu pot să le măresc. Vrei măriri de salarii? Nu merge! Adică ori te dau afară, ori îți dau 2 lei și stai în salariul ăsta de mizerie ani la rând. În condițiile în care, atenție, colectarea… El nu-și pune problema cum să colecteze mai bine. El își pune problema cum să dea oamenii afară. Ăsta e personajul grotesc pentru care unii tâmpiți din această țară se pun întinși pe calea ferată ca să ajungă președinte.

