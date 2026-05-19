Prima pagină » Știri externe » Trump, declarații de pe șantierul Sălii de Bal: „Strâmtoarea Ormuz nu este a Iranului, sunt ape internaționale”

Trump, declarații de pe șantierul Sălii de Bal: „Strâmtoarea Ormuz nu este a Iranului, sunt ape internaționale”

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Donald Trump a ținut o conferință de presă de pe șantierul Sălii de Bal.

Președintele a vorbit despre costurile construcției și despre situația din Orientul Mijlociu și întâlnirea sa cu Xi Jinping.

„Toate acestea au fost plătite de mine însumi. Este un cadou. Nu va fi plătit de plătitorii de taxe. Inițial, voiam să construim o sală de bal mai mare.  Dacă Xi va veni aici, nu va avea unde să stea. I-am primit pe regele Charles și pe regina Camilla și puteam să avem mii de oameni, dar au încăput numai 100 de oameni”, a spus președintele.

Trump: „Xi mi-a promis că nu va trimite arme Iranului”

Despre Iran, președintele Trump a spus că a fost contactat de liderii țărilor arabe din Golful Persic cu o oră  înainte de a relua atacurile

„Au fost la masă, cerșeau acordul, i-am învins. Sper să nu trebuiască să facem iar război, dar cred că îi vom lovi. Nu știu sigur, încă.  Era cu o oră înainte. S-ar fi întâmplat chiar acum. Vasele erau încărcate. Am fost sunat ieri. Mi-au spus „Domnule, poți să mai aștepți? Cred că suntem aproape de o înțelegere”. Am fost de acord. Cred că este important să obținem deșeurile nucleare ale Iranului. Toată lumea îmi spune că e un război nepopular. Cred că este foarte popular. Nu am timp să le explic războiul oamenilor. Sunt foarte ocupat să-l duc până la capăt.”

Trump a repetat afirmația  făcută după vizita de la Beijing că liderul chinez, Xi Jinping, i-a promis că nu va furniza arme Iranului.

„Președintele Xi mi-a promis că nu va trimite arme către Iran. Este o promisiune frumoasă. Îi respect cuvântul dat de el”.

Cât timp are Iranul la dispoziție? Trump: 2-3 zile

Întrebat în cât timp ar trebui să revină Iranul la masa negocierilor cu o propunere de pace convenabilă, Trump a răspuns:

„2-3 zile. Poate vineri, sâmbătă, duminică. Poate în prima parte a săptămânii viitoare. E o perioadă limitată de timp. Iranul nu mai are abilitatea de a riposta. 82% din rachetele lor s-au dus. Dacă mă retrag acuma, le va lua iranienilor 25 de ani să se refacă. Dar noi nu ne retragem”.

Președintele a mai adăugat că „Strâmtoarea Ormuz nu-i aparține Iranului”.

„Sunt ape internaționale”.

Întrebat despre situația din Cuba, președintele a răspuns:

„Cred că putem avea o înțelegere diplomatică cu Cuba”.

Sursa: The White House

Autorul recomandă: Trump va retrage 5.000 de militari din Europa, a anunțat Comandantul Suprem al Forțelor Aliate

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI JD Vance: „Războiul cu Iran nu va fi un război etern. Rusia nu va pune mâna pe uraniul îmbogățit iranian”
21:33
JD Vance: „Războiul cu Iran nu va fi un război etern. Rusia nu va pune mâna pe uraniul îmbogățit iranian”
FLASH NEWS Peter Magyar dorește extinderea Grupului de la Vișegrad. Țara pe care a nominalizat-o noul premier al Ungariei
20:44
Peter Magyar dorește extinderea Grupului de la Vișegrad. Țara pe care a nominalizat-o noul premier al Ungariei
TURISM O destinație preferată de români ia în calcul reducerea perioadei de ședere fără viză pentru turiști, pe fondul măsurilor împotriva criminalității
20:14
O destinație preferată de români ia în calcul reducerea perioadei de ședere fără viză pentru turiști, pe fondul măsurilor împotriva criminalității
ULTIMA ORĂ Putin se deplasează prin Beijing într-un Aurus cu numere chinezești. Cum arată mașina de lux a liderului de la Kremlin
19:39
Putin se deplasează prin Beijing într-un Aurus cu numere chinezești. Cum arată mașina de lux a liderului de la Kremlin
FLASH NEWS Ucraina își cere scuze Estoniei după ce o dronă ucraineană a pătruns în spațiul aerian al țării baltice
19:10
Ucraina își cere scuze Estoniei după ce o dronă ucraineană a pătruns în spațiul aerian al țării baltice
ULTIMA ORĂ Avionul lui Putin a aterizat în China. Liderul de la Kremlin urmează să se întâlnească cu Xi Jinping
18:33
Avionul lui Putin a aterizat în China. Liderul de la Kremlin urmează să se întâlnească cu Xi Jinping
Mediafax
Kelemen Hunor: Noul guvern trebuie format până la în 10 – 15 iunie
Digi24
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian al Estoniei
Cancan.ro
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin ce chin trecea
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Adevarul
Accident cumplit în Chitila: o basculantă a trecut pe roșu și a izbit violent un Logan. Șoferul mașinii, în stare critică la spital
Mediafax
PSD: „Prim-ministrul demis Ilie Bolojan să răspundă pentru traficul de influență exercitat la vârful Guvernului”
Click
Daniel Pavel, primele declarații după ce și-a înmormântat tatăl chiar în ziua finalei „Desafio: Aventura”: „Nu știi niciodată când cel de Sus taie firul!”
Digi24
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în Ucraina. Ce a spus liderul SUA despre CPI
Cancan.ro
Ce pedeapsă a primit Emil Gânj, după ce și-a ucis fosta iubită. Magistrații, decizie de ULTIMĂ ORĂ!
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Marie Jeanne Ion, la 20 de ani de la răpirea din Irak! Cum arată azi jurnalista
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Pare incredibil, dar e adevărat: Un Opel Astra a fost înregistrat de radar cu 696 km/h! Șoferul, amendat cu 6.600 de euro
Descopera.ro
Ce pățești dacă mănânci un singur ou pe zi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Descopera.ro
Gheața din Antarctica dezvăluie că Pământul traversează resturile unei supernove străvechi
FLASH NEWS USR Cluj a depus plângere penală după ce sediul lor a fost vandalizat cu ouă, ketchup și muștar, în urmă cu două săptămâni. „O să vă execut”
22:40
USR Cluj a depus plângere penală după ce sediul lor a fost vandalizat cu ouă, ketchup și muștar, în urmă cu două săptămâni. „O să vă execut”
FLASH NEWS Reacția Oanei Gheorghiu în cazul facturii de 19.000 de euro pentru SAFE: „Nu am nicio legătură cu programul SAFE”
22:34
Reacția Oanei Gheorghiu în cazul facturii de 19.000 de euro pentru SAFE: „Nu am nicio legătură cu programul SAFE”
INEDIT Etiopia, țara considerată locul de origine al cafelei. Povestea băuturii care a cucerit lumea și legenda lui Kaldi
22:34
Etiopia, țara considerată locul de origine al cafelei. Povestea băuturii care a cucerit lumea și legenda lui Kaldi
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Având în vedere nivelul de corupție din Ucraina, sunt curios de ce ajutorul acordat Ucrainei de către România este ținut la secret”
22:30
Dan Dungaciu: „Având în vedere nivelul de corupție din Ucraina, sunt curios de ce ajutorul acordat Ucrainei de către România este ținut la secret”
FLASH NEWS Traian Băsescu critică clasa politică, în frunte cu Nicușor Dan, pentru criza actuală: „Fiecare are Constituția lui. Toți sunt niște caraghioși”
22:30
Traian Băsescu critică clasa politică, în frunte cu Nicușor Dan, pentru criza actuală: „Fiecare are Constituția lui. Toți sunt niște caraghioși”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nu putem să aruncăm speranțele românilor la coș și să intrăm într-o guvernare cu un partid care a adus România în acest punct”
22:00
Dan Dungaciu: „Nu putem să aruncăm speranțele românilor la coș și să intrăm într-o guvernare cu un partid care a adus România în acest punct”

Cele mai noi

Trimite acest link pe