Trump, declarații de pe șantierul Sălii de Bal: „Strâmtoarea Ormuz nu este a Iranului, sunt ape internaționale”

Donald Trump a ținut o conferință de presă de pe șantierul Sălii de Bal.

Președintele a vorbit despre costurile construcției și despre situația din Orientul Mijlociu și întâlnirea sa cu Xi Jinping.

„Toate acestea au fost plătite de mine însumi. Este un cadou. Nu va fi plătit de plătitorii de taxe. Inițial, voiam să construim o sală de bal mai mare. Dacă Xi va veni aici, nu va avea unde să stea. I-am primit pe regele Charles și pe regina Camilla și puteam să avem mii de oameni, dar au încăput numai 100 de oameni”, a spus președintele.

Trump: „Xi mi-a promis că nu va trimite arme Iranului”

Despre Iran, președintele Trump a spus că a fost contactat de liderii țărilor arabe din Golful Persic cu o oră înainte de a relua atacurile

„Au fost la masă, cerșeau acordul, i-am învins. Sper să nu trebuiască să facem iar război, dar cred că îi vom lovi. Nu știu sigur, încă. Era cu o oră înainte. S-ar fi întâmplat chiar acum. Vasele erau încărcate. Am fost sunat ieri. Mi-au spus „Domnule, poți să mai aștepți? Cred că suntem aproape de o înțelegere”. Am fost de acord. Cred că este important să obținem deșeurile nucleare ale Iranului. Toată lumea îmi spune că e un război nepopular. Cred că este foarte popular. Nu am timp să le explic războiul oamenilor. Sunt foarte ocupat să-l duc până la capăt.”

Trump a repetat afirmația făcută după vizita de la Beijing că liderul chinez, Xi Jinping, i-a promis că nu va furniza arme Iranului.

„Președintele Xi mi-a promis că nu va trimite arme către Iran. Este o promisiune frumoasă. Îi respect cuvântul dat de el”.

Cât timp are Iranul la dispoziție? Trump: 2-3 zile

Întrebat în cât timp ar trebui să revină Iranul la masa negocierilor cu o propunere de pace convenabilă, Trump a răspuns:

„2-3 zile. Poate vineri, sâmbătă, duminică. Poate în prima parte a săptămânii viitoare. E o perioadă limitată de timp. Iranul nu mai are abilitatea de a riposta. 82% din rachetele lor s-au dus. Dacă mă retrag acuma, le va lua iranienilor 25 de ani să se refacă. Dar noi nu ne retragem”.

Președintele a mai adăugat că „Strâmtoarea Ormuz nu-i aparține Iranului”.

„Sunt ape internaționale”.

Întrebat despre situația din Cuba, președintele a răspuns:

„Cred că putem avea o înțelegere diplomatică cu Cuba”.

Sursa: The White House

