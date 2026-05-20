Valentin Stan: Bolojan a confundat inflația cu TVA-ul și a ajuns să distrugă România

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Ilie Bolojan a confundat inflația cu TVA-ul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum Ilie Bolojan a confundat inflația cu TVA-ul. Premierul a menționat într-o conferință la Guvern că din 2026 o să scadă TVA-ul, în loc de inflație. Istoricul susține că Bolojan a distrus țara cu măsurile lui. Aceasta ironizează greșeala fostului premier din conferința oficială.
Hai să ți-l arăt eu pe Bolojan… Cât de mare este ăla care a distrus România, confundând inflația cu TVA-ul. Ce face, mă? Începând din 2026 scade TVA-ul? Încetinește TVA-ul și scade… Cine este, mă, penibilul ăsta? Cât de prost să fii să slobozești asemenea cretinisme într-o conferință la Guvern? Dar știi ce? Sunt unii, poate nu la fel de proști ca el, care stau și țuțăresc pe margine. Și a venit una cu o hârtie la el să-i spună. Prietene, vezi că nu e vorba, mă, de TVA. Nu TVA-ul scade din 2026, ci inflația. Ascultă-l pe ăla care te-a condus și care se acomodează la clanță, în schema de răsuflare democrată… Atenție, reșapată pe undeva, pe hipotalamusul ăla al dezafectării umane, undeva spre criza tâmpiților… Atât de autentică încât îți vine să iei, atenție, pișoarul lui Marcel Duchamp de la expoziția aia de la New York, unde au ajuns americanii să-i pună TVA pe operă…