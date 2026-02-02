Anunțul momentului în televiziune. Denise Rifai a semnat cu Antena 1 și vine cu un nou format de emisiune: ”A venit vremea pentru o schimbare”

Bombă în piața de televiziune din România! După mai bine de cinci ani petrecuți la Kanal D, Denise Rifai a semnat cu Antena Group și va intra pe post cu un nou format de emisiune începând din luna februarie.

Prezentatoarea a semnat cu Antena Group și, alături de o echipă deproducție condusă de Emilia Vlad, aceasta va pregăti un format nou care va surprinde și va aduce un conținut fresh telespectatorilor, după cum au anunțat cei de la Antena 1.

Denise Rifai va avea o nouă emisiune la Antena 1

Antena Group a transmis că noi detalii despre emisiunea pe care o va avea Denise Rifai vor fi anunțate în curând pe paginile de social media Antena 1 și AntenaPLAY.

”Una dintre cele mai cunoscute prezențe TV din țară! O voce care a făcut istorie cu emisiunile pe care le-a realizat și întrebările pe care le-a adresat invitaților. O persoană care a știut mereu să se facă remarcată! Denise Rifai, una dintre cele mai apreciate realizatoare din România, se alătură, începând cu luna februarie familiei Antena Group și pregătește surprize de neratat!

Denise Rifai: ” Vă promit că o să vă placă! Ne revedem curând… de această dată, la Antena 1!”

”De-a lungul anilor, m-am implicat doar în proiecte în care am crezut, care am știut că pot aduce ceva nou celor care mă urmăreau și care au demonstrat, prin audiențe, că au fost printre emisiunile de top ale momentului. Acum, a venit vremea pentru o schimbare pe care o consider că vine la momentul potrivit. Sunt încântată să fac parte din Antena Group și am mare încredere în ceea ce va urma. Vă promit că o să vă placă! Ne revedem curând… de această dată, la Antena 1!” , arată un comunicat al Antena Group.

