A venit iepurașul de Paște cu remorca. Comuna din România unde sătenii sunt rugați să vină cu saci și găleți la primărie

În comuna Soveja din Vrancea a venit deja iepurașul de Paște. Nu cu mâna goală, ci cu o remorcă de cartofi. Nu mai puțin de 12 tone de cartofi au fost revărsați în curtea primăriei din localitate. Barabulele sunt destinate locuitorilor care au fost rugați să vină cu saci, găleți, recipiente de tot felul pentru a recolta acest dar de Paște. Cartofii sunt o donație particulară, afirmă primarul comunei.

Primăria nu are ambalaje

Sătenii care vor să ia cartofi sunt rugați să vină cu saci sau recipiente proprii, deoarece instituția nu dispune de ambalaje. În același timp, persoanele vulnerabile aflate în evidența Unității de Îngrijiri la Domiciliu vor primi acasă câte un sac de cartofi, cu ajutorul angajaților care se vor deplasa la domiciliul acestora.

„Am primit 12,5 tone de cartofi, pe care îi oferim GRATUIT tuturor celor interesați. Cartofii se află în curtea primăriei, iar cei care doresc pot veni să îi ridice. Vă rugăm să veniți cu saci sau recipiente, deoarece nu dispunem de ambalaje. De asemenea, colegii de la Unitatea de Îngrijiri la Domiciliu se vor deplasa la persoanele vulnerabile aflate în evidență, care vor primi acasă câte un sac de cartofi. În rest, toți cei interesați sunt așteptați la primărie pentru a ridica marfa, astfel încât să eliberăm cât mai repede spațiul”, este mesajul autorităților locale.

Recomandarea autorului: BANCUL ZILEI | Moș Crăciun coboară scările unui bloc și se întâlneşte cu iepuraşul de Paște