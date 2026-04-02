Nicușor Dan a felicitat procurorii implicați în recuperarea brățărilor dacice și a Coiful de la Coțofenești, solicitând totodată o gestionare mai atentă, pe viitor, a obiectelor cu valoare istorică și culturală.

Într-o postare pe X, Nicușor Dan a felicitat procurorii români și olandezi implicați în anchetă, precum și sprijinul oferit de Eurojust. Șeful statului a subliniat faptul că autoritățile române trebuie să își asume, pe viitor, o gestionare mai atentă când vine vorba de obiecte cu o importanță istorică și culturală excepțională.

În plus, președintele a precizat că acest lucru se poate face prin reguli mai stricte și corect aplicate. De asemenea, Nicușor Dan a mai adăugat faptul că tezaurul național reprezintă o parte esențială a identității istorice și culturale a României, iar protejarea sa înseamnă conservarea unor simboluri cu impact major asupra societății.

Ce a transmis Nicușor Dan

„Mă bucur că brățările dacice și Coiful de la Coțofenești au fost recuperate și îi felicit pe procurorii români și olandezi care au făcut parte din echipa comună de anchetă. Apreciez, totodată, sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Justiție Penală (Eurojust). Autoritățile române au responsabilitatea de a-și asuma, pe viitor, o gestionare mult mai atentă a unor obiecte de o importanță istorică și culturală excepțională pentru patrimoniul românesc, prin reguli mai stricte și aplicate corect.

Tezaurul național este parte a identității noastre istorice, iar păstrarea lui în siguranță înseamnă mai mult decât un simplu act de cultură: înseamnă protejarea unor simboluri care ne definesc, au un impact puternic asupra întregii societăți și reprezintă moștenirea viitoarelor generații”, a scris joi, pe X, președintele Nicușor Dan.

