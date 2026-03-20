Cătălin Măruță, decizie la aproape 2 luni de la încheierea colaborării cu Pro TV. Revine cu un nou format

Cătălin Măruță și-a încheiat colaborarea cu Pro TV, ultima ediție a emisiunii „La Măruță” având loc pe 6 februarie 2026. Emisiunea a rulat timp de 18 ani. În ultima zi de emisie, prezentatorul TV a transmis un mesaj emoționat. Acum, la aproape două luni de la încheierea colaborării cu postul din Pache Protopopescu, Măruță revine cu un nou format în mediul online.

Prezența sa în lumea mediatică din România este „reconfigurată”, acum, după plecarea de la Pro TV. Cătălin Măruță, figură apreciată în lumea televiziunii românești, a anunțat că noul format poartă denumirea de „Măruță și prietenii” și se află sub forma unui canal de YouTube.

Cătălin Măruță își continuă activitatea în mediul online

Este vorba despre un format diferit care nu are legătură cu o emisiune tradițională. Gazda, Cătălin Măruță, mizează pe o comunicare autentică, aducând în fața ascultătorilor subiecte relevante și invitați cu diverse specializări. Canalul are și un prim proiect: „Fără programare”. Este o emisiune realizată în colaborare cu medicul Marius Sava.

„Mă bucur să fac parte din proiectul «Măruță și Prietenii», un spațiu în care informația medicală ajunge mai aproape de oameni, într-un mod simplu și corect. Cred că este nevoie, mai mult ca oricând, de educație pentru sănătate, explicată pe înțelesul tuturor. Colaborarea cu Cătălin Măruță vine natural, pentru că împărtășim aceeași dorință de a aduce conținut relevant și de încredere către public”, a menționat dr. Marius Sava.

„Mi-am dorit să construiesc un loc în care oamenii să găsească informații verificate, explicate simplu și oferite de oameni în care am încredere. «Măruță și prietenii» este despre conexiuni reale și conținut care contează în viața de zi cu zi”, a spus Cătălin Măruță.

Autorul recomandă: