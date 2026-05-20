Prima pagină » Știri externe » Summit crucial Rusia-China la Beijing: Xi Jinping, la întâlnirea cu Putin: „Relațiile noastre se află acum într-o nouă etapă de dezvoltare accelerată”
Ultima actualizare: acum 1 minut

🚨 Summit crucial Rusia-China la Beijing: Xi Jinping, la întâlnirea cu Putin: „Relațiile noastre se află acum într-o nouă etapă de dezvoltare accelerată”

Mihai Tănase
Summit crucial Rusia-China la Beijing: Xi Jinping, la întâlnirea cu Putin:
Xi Jinping și Vladimir Putin - Foto: Profimedia images
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover
08:26

UPDATE: Putin declară că relaţiile dintre Rusia şi China sunt la un nivel fără precedent

”Legăturile dintre Rusia şi China sunt la un nivel fără precedent”, i-a spus preşedintele Vladimir Putin omologului său chinez Xi Jinping la Beijing, miercuri.

De asemenea, l-a invitat să viziteze Rusia anul viitor.

08:15

UPDATE: Xi către Putin: Relațiile se află acum într-o „nouă etapă de dezvoltare accelerată”

Mass-media de stat chineză relatează că Putin i-a spus lui Xi că „discuțiile lor au fost substanțiale” și că „parteneriatul Rusia-China este exemplar”.

Putin i-a spus lui Xi că vor „dezvolta cooperarea bilaterală” și vor „colabora pe platforme internaționale”, făcând probabil referire la grupări precum BRICS, din care fac parte ambele țări. De asemenea, el i-a spus lui Xi că „scopul lor este bunăstarea poporului rus și a celui chinez”.

Xi i-a spus lui Putin că „relațiile dintre China și Rusia au intrat într-o nouă etapă de progres mai mare și dezvoltare mai rapidă”. Totodată, Xi a afirmat angajamentul Beijingului de a „promova cu fermitate dezvoltarea pe termen lung, sănătoasă și stabilă a relațiilor”.

„Baza încrederii reciproce dintre cele două țări devine tot mai solidă”, a declarat liderul de la Beijing, potrivit presei de stat chineze.

07:40

UPDATE: Xi Jinping: Conflictul din Orientul Mijlociu se află într-un „moment critic”

Xi Jinping a declarat că situația din Orientul Mijlociu se află într-un „moment critic” și trece în prezent de la război la pace, potrivit presei de stat chineze. Liderul chinez a adăugat că încetarea ostilităților este „imperativă”, iar o reluare a conflictului ar fi „inacceptabilă”.

„Propunerea mea în patru puncte pentru menținerea și promovarea păcii și stabilității în Orientul Mijlociu are ca scop consolidarea consensului internațional și contribuirea la atenuarea tensiunilor, dezamorsarea conflictului și promovarea păcii”, a declarat Xi, potrivit Xinhua.

Propunerea în patru puncte a lui Xi, prezentată luna trecută în timpul întâlnirii sale cu prințul moștenitor al Abu Dhabi, promovează coexistența pașnică, suveranitatea națională, statul de drept internațional și o abordare coordonată a dezvoltării și securității.

07:05

UPDATE: China, esențială pentru supraviețuirea regimului lui Putin și pentru războiul său împotriva Ucrainei

Fără banii și tehnologia chinezești, însăși supraviețuirea regimului lui Vladimir Putin ar fi pusă sub semnul întrebării, iar războiul său împotriva Ucrainei s-ar fi încheiat de mult, potrivit BBC.

China este cel mai mare partener comercial al Rusiei, achiziționând aproape jumătate din exporturile sale de petrol, iar președintele Putin are nevoie de acești bani pentru a menține economia rusă pe linia de plutire, pentru a continua războiul și pentru a-și păstra puterea.

Componentele chinezești sunt, de asemenea, vitale pentru armele rusești, cum ar fi omniprezentele drone ucigașe care atacă Ucraina. Bunurile de consum chinezești, de exemplu, mașinile care înlocuiesc echivalentele occidentale după ce producătorii acestora s-au retras din Rusia din cauza războiului cu Ucraina.

Chiar dacă China nu și-a exprimat în mod explicit sprijinul pentru război, nu a folosit pârghiile de care dispune pentru a-l opri.

06:50

UPDATE Vladimir Putin, și președintele Chinei, Xi Jinping, înaintea discuțiilor bilaterale

Scurtă întâlnire dintre Putin, Xi și echipele lor s-a încheiat.Conform agendei publicate de Kremlin, urmează o „întâlnire la nivel larg” cu delegațiile celor două țări.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, va purta, de asemenea, discuții cu omologul său chinez, Wang Yi.

06:38

Conducta „Puterea Siberiei 2”, printre temele-cheie ale summitului

Deși Beijingul și Moscova nu au anunțat oficial agenda completă a întâlnirii dintre Xi și Putin, energia și războiul din Ucraina sunt considerate principalele subiecte de discuție.

Un proiect strategic important este conducta „Puterea Siberiei 2”, aflată în negocieri de ani de zile. Conducta ar urma să transporte anual 50 de miliarde de metri cubi de gaze naturale rusești către China prin Mongolia.

Războiul din Ucraina va ocupa, de asemenea, un loc central în discuțiile dintre cei doi lideri. China continuă să susțină oficial că are o poziție neutră și cere o soluționare diplomatică a conflictului, însă critică în același timp sancțiunile occidentale împotriva Rusiei, pe care le consideră „ilegale și nejustificate”.

06:29

UPDATE: Putin, primit cu fast în fața Marii Săli a Poporului de Xi Jinping

Președintele chinez Xi Jinping a organizat o ceremonie de bun venit în fața Marii Săli a Poporului, în centrul Beijingului, în onoarea președintelui rus Vladimir Putin.

O mulțime de copii, purtând steaguri naționale și flori, strigau „Bine ați venit! O primire călduroasă!”, în timp ce Putin și Xi treceau pe lângă ei și le răspundeau la salut.

Orchestra militară a interpretat legendarul cântec rusesc „Nopțile Moscovei” chiar înainte ca liderii să intre în clădire pentru discuții de mare importanță.

Sursa video – X/@Brics_india

06:20

UPDATE: Putin, întâmpinat cu covorul roșu la Beijing

Pe 19 mai, președintele Putin a sosit la Beijing pentru o vizită oficială în China, la invitația președintelui Xi Jinping. Vizita marchează cea de-a 25-a aniversare a istoricului Tratat de bună vecinătate, prietenie și cooperare dintre Rusia și China.

Liderul de la Kremlin a fost întâmpinat cu fast chiar la aeroport de o mulțime de oameni fluturând stegulețele Rusiei și Chinei într-o scenografie caracteristică Chinei.

Sursa video – X/@mfa_russia

Vladimir Putin și Xi Jinping se întâlnesc la Beijing la doar câteva zile după vizita președintelui Donald Trump în China. Summitul ruso-chinez are loc pe fondul războiului din Ucraina, al tensiunilor globale și al dependenței economice tot mai mari dintre Moscova și Beijing.

Președintele rus Vladimir Putin a ajuns la Beijing pentru o vizită oficială de două zile, unde urmează să participe la un nou summit cu liderul chinez Xi Jinping, într-un moment extrem de tensionat pentru scena geopolitică mondială, potrivit BBC.

Vladimir Putin și Xi Jinping | Foto – Mediafax

Liderul de la Kremlin a fost întâmpinat cu fast chiar la aeroport de o mulțime de oameni fluturând stegulețele Rusiei și Chinei într-o scenografie caracteristică Chinei.

Întâlnirea are loc la doar câteva zile după vizita președintelui Donald Trump în China, prima deplasare a unui lider american la Beijing din ultimul deceniu. Vizita liderului de la Casa Albă a fost marcată de ceremonii grandioase și declarații optimiste, însă fără progrese majore pe dosarele sensibile care domină relația dintre Washington și Beijing.

Recomandarea autorului

Financial Times: Xi Jinping i-ar fi spus lui Trump că Putin ar putea ajunge să regrete invazia Ucrainei

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Atac masiv cu rachete asupra Ucrainei în timpul vizitei lui Putin la Beijing. Blocuri civile grav avariate, zeci de civili prinși sub dărâmături
07:44
Atac masiv cu rachete asupra Ucrainei în timpul vizitei lui Putin la Beijing. Blocuri civile grav avariate, zeci de civili prinși sub dărâmături
FLASH NEWS Putin și Xi își consolidează alianța chiar și după vizita lui Trump la Beijing. De ce Rusia și China depind tot mai mult una de alta
07:10
Putin și Xi își consolidează alianța chiar și după vizita lui Trump la Beijing. De ce Rusia și China depind tot mai mult una de alta
VIDEO Trump, declarații de pe șantierul Sălii de Bal: „Strâmtoarea Ormuz nu este a Iranului, sunt ape internaționale”
23:23
Trump, declarații de pe șantierul Sălii de Bal: „Strâmtoarea Ormuz nu este a Iranului, sunt ape internaționale”
RĂZBOI JD Vance: „Războiul cu Iran nu va fi un război etern. Rusia nu va pune mâna pe uraniul îmbogățit iranian”
21:33
JD Vance: „Războiul cu Iran nu va fi un război etern. Rusia nu va pune mâna pe uraniul îmbogățit iranian”
FLASH NEWS Peter Magyar dorește extinderea Grupului de la Vișegrad. Țara pe care a nominalizat-o noul premier al Ungariei
20:44
Peter Magyar dorește extinderea Grupului de la Vișegrad. Țara pe care a nominalizat-o noul premier al Ungariei
TURISM O destinație preferată de români ia în calcul reducerea perioadei de ședere fără viză pentru turiști, pe fondul măsurilor împotriva criminalității
20:14
O destinație preferată de români ia în calcul reducerea perioadei de ședere fără viză pentru turiști, pe fondul măsurilor împotriva criminalității
Mediafax
The Guardian a dat „nota 4” filmului lui Cristian Mungiu
Digi24
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian al Estoniei
Cancan.ro
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin ce chin trecea
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Adevarul
Triunghiul Trump - Xi - Putin. Jocul de culise dintre SUA, China și Rusia și vestea neașteptată pentru România
Mediafax
PSD: „Prim-ministrul demis Ilie Bolojan să răspundă pentru traficul de influență exercitat la vârful Guvernului”
Click
Daniel Pavel, primele declarații după ce și-a înmormântat tatăl chiar în ziua finalei „Desafio: Aventura”: „Nu știi niciodată când cel de Sus taie firul!”
Digi24
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în Ucraina. Ce a spus liderul SUA despre CPI
Cancan.ro
Ce pedeapsă a primit Emil Gânj, după ce și-a ucis fosta iubită. Magistrații, decizie de ULTIMĂ ORĂ!
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Marie Jeanne Ion, la 20 de ani de la răpirea din Irak! Cum arată azi jurnalista
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Pare incredibil, dar e adevărat: Un Opel Astra a fost înregistrat de radar cu 696 km/h! Șoferul, amendat cu 6.600 de euro
Descopera.ro
Ce pățești dacă mănânci un singur ou pe zi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Descopera.ro
Meteorologii anunță că nu scăpăm de ploi. Cum va fi vremea în primele săptămâni de vară?
METEO Tabel caniculă 2026 | Pe ce dată vine canicula (+35 grade Celsius) în fiecare oraș din România, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
08:17
Tabel caniculă 2026 | Pe ce dată vine canicula (+35 grade Celsius) în fiecare oraș din România, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
FLASH NEWS Fosta șefă a DIICOT s-a pensionat. Nicușor Dan a semnat deja decretul. Ce alt magistrat a fost eliberat din funcție
08:16
Fosta șefă a DIICOT s-a pensionat. Nicușor Dan a semnat deja decretul. Ce alt magistrat a fost eliberat din funcție
ACTUALITATE Călin Georgescu: „În situația complicată internațională trebuie să înțelegem ce se întâmplă în spatele culiselor internaționale, să ne retragem pe poziții diplomatice pentru a sta în picioare după”
08:00
Călin Georgescu: „În situația complicată internațională trebuie să înțelegem ce se întâmplă în spatele culiselor internaționale, să ne retragem pe poziții diplomatice pentru a sta în picioare după”
EDUCAȚIE Evaluare Națională 2026. Elevii de clasa a IV-a susțin azi proba la Matematică şi Ştiinţe ale naturii
07:37
Evaluare Națională 2026. Elevii de clasa a IV-a susțin azi proba la Matematică şi Ştiinţe ale naturii
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1546. Regiunea rusă Stavropol, atacată cu drone. Avertismentul ONU: „Devine tot mai sângeros”
07:33
Război în Ucraina, ziua 1546. Regiunea rusă Stavropol, atacată cu drone. Avertismentul ONU: „Devine tot mai sângeros”
ACTUALITATE Călin Georgescu: „Avem nevoie de reindustrializarea suverană ca să putem demara economia țării”
07:30
Călin Georgescu: „Avem nevoie de reindustrializarea suverană ca să putem demara economia țării”

Cele mai noi

Trimite acest link pe