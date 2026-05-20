Mass-media de stat chineză relatează că Putin i-a spus lui Xi că „discuțiile lor au fost substanțiale” și că „parteneriatul Rusia-China este exemplar”.

Putin i-a spus lui Xi că vor „dezvolta cooperarea bilaterală” și vor „colabora pe platforme internaționale”, făcând probabil referire la grupări precum BRICS, din care fac parte ambele țări. De asemenea, el i-a spus lui Xi că „scopul lor este bunăstarea poporului rus și a celui chinez”.

Xi i-a spus lui Putin că „relațiile dintre China și Rusia au intrat într-o nouă etapă de progres mai mare și dezvoltare mai rapidă”. Totodată, Xi a afirmat angajamentul Beijingului de a „promova cu fermitate dezvoltarea pe termen lung, sănătoasă și stabilă a relațiilor”.

„Baza încrederii reciproce dintre cele două țări devine tot mai solidă”, a declarat liderul de la Beijing, potrivit presei de stat chineze.