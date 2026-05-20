”Legăturile dintre Rusia şi China sunt la un nivel fără precedent”, i-a spus preşedintele Vladimir Putin omologului său chinez Xi Jinping la Beijing, miercuri.
De asemenea, l-a invitat să viziteze Rusia anul viitor.
Mass-media de stat chineză relatează că Putin i-a spus lui Xi că „discuțiile lor au fost substanțiale” și că „parteneriatul Rusia-China este exemplar”.
Putin i-a spus lui Xi că vor „dezvolta cooperarea bilaterală” și vor „colabora pe platforme internaționale”, făcând probabil referire la grupări precum BRICS, din care fac parte ambele țări. De asemenea, el i-a spus lui Xi că „scopul lor este bunăstarea poporului rus și a celui chinez”.
Xi i-a spus lui Putin că „relațiile dintre China și Rusia au intrat într-o nouă etapă de progres mai mare și dezvoltare mai rapidă”. Totodată, Xi a afirmat angajamentul Beijingului de a „promova cu fermitate dezvoltarea pe termen lung, sănătoasă și stabilă a relațiilor”.
„Baza încrederii reciproce dintre cele două țări devine tot mai solidă”, a declarat liderul de la Beijing, potrivit presei de stat chineze.
Xi Jinping a declarat că situația din Orientul Mijlociu se află într-un „moment critic” și trece în prezent de la război la pace, potrivit presei de stat chineze. Liderul chinez a adăugat că încetarea ostilităților este „imperativă”, iar o reluare a conflictului ar fi „inacceptabilă”.
„Propunerea mea în patru puncte pentru menținerea și promovarea păcii și stabilității în Orientul Mijlociu are ca scop consolidarea consensului internațional și contribuirea la atenuarea tensiunilor, dezamorsarea conflictului și promovarea păcii”, a declarat Xi, potrivit Xinhua.
Propunerea în patru puncte a lui Xi, prezentată luna trecută în timpul întâlnirii sale cu prințul moștenitor al Abu Dhabi, promovează coexistența pașnică, suveranitatea națională, statul de drept internațional și o abordare coordonată a dezvoltării și securității.
Fără banii și tehnologia chinezești, însăși supraviețuirea regimului lui Vladimir Putin ar fi pusă sub semnul întrebării, iar războiul său împotriva Ucrainei s-ar fi încheiat de mult, potrivit BBC.
China este cel mai mare partener comercial al Rusiei, achiziționând aproape jumătate din exporturile sale de petrol, iar președintele Putin are nevoie de acești bani pentru a menține economia rusă pe linia de plutire, pentru a continua războiul și pentru a-și păstra puterea.
Componentele chinezești sunt, de asemenea, vitale pentru armele rusești, cum ar fi omniprezentele drone ucigașe care atacă Ucraina. Bunurile de consum chinezești, de exemplu, mașinile care înlocuiesc echivalentele occidentale după ce producătorii acestora s-au retras din Rusia din cauza războiului cu Ucraina.
Chiar dacă China nu și-a exprimat în mod explicit sprijinul pentru război, nu a folosit pârghiile de care dispune pentru a-l opri.
Scurtă întâlnire dintre Putin, Xi și echipele lor s-a încheiat.Conform agendei publicate de Kremlin, urmează o „întâlnire la nivel larg” cu delegațiile celor două țări.
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, va purta, de asemenea, discuții cu omologul său chinez, Wang Yi.
Deși Beijingul și Moscova nu au anunțat oficial agenda completă a întâlnirii dintre Xi și Putin, energia și războiul din Ucraina sunt considerate principalele subiecte de discuție.
Un proiect strategic important este conducta „Puterea Siberiei 2”, aflată în negocieri de ani de zile. Conducta ar urma să transporte anual 50 de miliarde de metri cubi de gaze naturale rusești către China prin Mongolia.
Războiul din Ucraina va ocupa, de asemenea, un loc central în discuțiile dintre cei doi lideri. China continuă să susțină oficial că are o poziție neutră și cere o soluționare diplomatică a conflictului, însă critică în același timp sancțiunile occidentale împotriva Rusiei, pe care le consideră „ilegale și nejustificate”.
Președintele chinez Xi Jinping a organizat o ceremonie de bun venit în fața Marii Săli a Poporului, în centrul Beijingului, în onoarea președintelui rus Vladimir Putin.
O mulțime de copii, purtând steaguri naționale și flori, strigau „Bine ați venit! O primire călduroasă!”, în timp ce Putin și Xi treceau pe lângă ei și le răspundeau la salut.
Orchestra militară a interpretat legendarul cântec rusesc „Nopțile Moscovei” chiar înainte ca liderii să intre în clădire pentru discuții de mare importanță.
Pe 19 mai, președintele Putin a sosit la Beijing pentru o vizită oficială în China, la invitația președintelui Xi Jinping. Vizita marchează cea de-a 25-a aniversare a istoricului Tratat de bună vecinătate, prietenie și cooperare dintre Rusia și China.
Liderul de la Kremlin a fost întâmpinat cu fast chiar la aeroport de o mulțime de oameni fluturând stegulețele Rusiei și Chinei într-o scenografie caracteristică Chinei.
Vladimir Putin și Xi Jinping se întâlnesc la Beijing la doar câteva zile după vizita președintelui Donald Trump în China. Summitul ruso-chinez are loc pe fondul războiului din Ucraina, al tensiunilor globale și al dependenței economice tot mai mari dintre Moscova și Beijing.
Președintele rus Vladimir Putin a ajuns la Beijing pentru o vizită oficială de două zile, unde urmează să participe la un nou summit cu liderul chinez Xi Jinping, într-un moment extrem de tensionat pentru scena geopolitică mondială, potrivit BBC.
Întâlnirea are loc la doar câteva zile după vizita președintelui Donald Trump în China, prima deplasare a unui lider american la Beijing din ultimul deceniu. Vizita liderului de la Casa Albă a fost marcată de ceremonii grandioase și declarații optimiste, însă fără progrese majore pe dosarele sensibile care domină relația dintre Washington și Beijing.