Ce s-ar ascunde în spatele unui așa-zis “raport anonim” care privește Sectorul 4. “Pista Goleac și jocul murdar”

O dezvăluire postată pe TikTok de Culisele Statului Paralel arată că în spatele unui așa-zis „raport anonim” care circulă de mai bine de o lună în Sectorul 4 se conturează tot mai clar o singură direcție. Nu un demers civic. Nu un avertisment de integritate. Ci o operațiune de presiune, cu țintă precisă și miză financiară.

Potrivit postării, surse din interiorul administrației locale indică faptul că Marian Goleac este principalul artizan al acestui demers, omul care ar fi orchestrat documentul tip „Armaghedon” și l-ar fi folosit ca instrument de șantaj.

Sursa citată mai precizează că metoda este una clasică: un material anonim, livrat selectiv, fără semnătură, fără probe publice, dar suficient de ambiguu încât să creeze panică, suspiciune și blocaj. Nu pentru a lămuri ceva, ci pentru a negocia din poziția fricii.

Potrivit informațiilor care circulă în mediul administrativ, scopul nu ar fi fost aflarea adevărului, ci forțarea unor decizii, influențarea contractelor și obținerea de avantaje într-o zonă sensibilă: banii publici.

„Faptul că documentul evită deliberat să fie asumat și este plimbat pe canale neoficiale ridică o întrebare legitimă: De ce cineva care «vrea binele public» se ascunde?

Răspunsul, spun sursele, este simplu: pentru că miza nu este transparența, ci presiunea. Iar presiunea funcționează mai bine atunci când nu are autor, dar are țintă”, mai scrie în postare.

RECOMANDAREA AUTORULUI: