Prima pagină » Diverse » Ce s-ar ascunde în spatele unui așa-zis “raport anonim” care privește Sectorul 4. “Pista Goleac și jocul murdar”

Ce s-ar ascunde în spatele unui așa-zis “raport anonim” care privește Sectorul 4. “Pista Goleac și jocul murdar”

08 ian. 2026, 14:36, Diverse

O dezvăluire postată pe TikTok de Culisele Statului Paralel arată că în spatele unui așa-zis „raport anonim” care circulă de mai bine de o lună în Sectorul 4 se conturează tot mai clar o singură direcție. Nu un demers civic. Nu un avertisment de integritate. Ci o operațiune de presiune, cu țintă precisă și miză financiară.

Potrivit postării, surse din interiorul administrației locale indică faptul că Marian Goleac este principalul artizan al acestui demers, omul care ar fi orchestrat documentul tip „Armaghedon” și l-ar fi folosit ca instrument de șantaj.

Sursa citată mai precizează că metoda este una clasică: un material anonim, livrat selectiv, fără semnătură, fără probe publice, dar suficient de ambiguu încât să creeze panică, suspiciune și blocaj. Nu pentru a lămuri ceva, ci pentru a negocia din poziția fricii.

Potrivit informațiilor care circulă în mediul administrativ, scopul nu ar fi fost aflarea adevărului, ci forțarea unor decizii, influențarea contractelor și obținerea de avantaje într-o zonă sensibilă: banii publici.

„Faptul că documentul evită deliberat să fie asumat și este plimbat pe canale neoficiale ridică o întrebare legitimă: De ce cineva care «vrea binele public» se ascunde?

Răspunsul, spun sursele, este simplu: pentru că miza nu este transparența, ci presiunea. Iar presiunea funcționează mai bine atunci când nu are autor, dar are țintă”, mai scrie în postare.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Mediafax
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai multe restricții
Digi24
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a schimbat. Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent”
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță -18 grade Celsius în ianuarie! Cel mai friguros oraș din România în 2026.
Prosport.ro
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes! Românca a început noul an în stil mare. FOTO
Adevarul
Prima veste bună pentru România de la Casa Albă. Liderul care i-ar putea succede lui Trump: „Este pro-NATO, anti-China, anti-Rusia”
Mediafax
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Click
Cea mai avantajată zodie până la vară. Universul îi pregătește surprize majore, succes, bani și împliniri neașteptate
Digi24
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik după confiscarea petrolierului Marinera
Cancan.ro
BREAKING! S-au ÎNCHIS școlile în România! Elevii care nu mai fac cursuri azi și mâine
Ce se întâmplă doctore
De ce afecțiune secretă suferă Nick de la N&D. Nevasta l-a dat de gol, în timpul filmărilor Power Couple 2026 de la Antena 1
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
Descopera.ro
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Această creatură asemănătoare unui păianjen se târa pe pământ acum 100 de milioane de ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe