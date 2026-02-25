Ciolacu publică pozele cu Bolojan la lăutari și îl ironizează: „S-a grăbit să sărbătorească tăierile într-un local de lux”

Marcel Ciolacu reacționează dur după apariția în presă a imaginilor cu premierul Ilie Bolojan la o petrecere organizată la Ploiești, în aceeași zi în care Guvernul a adoptat ordonanțele de austeritate.

Ciolacu susține, într-o postare pe Facebook, că ultimele date ale INS arată o scădere puternică a consumului de bunuri și servicii, pe fondul creșterii TVA și al inflației. Fostul premier ironizează reformele provocate de premier și folosește expresia „operația a reușit, pacientul e mort”, pentru a face referire la efectele economice ale măsurilor de austeritate.

„Ultimele date ale Institutului Național de Satstică arată, logic, cum, atât consumul de bunuri, cât și cel de servicii prestate populației, s-au prăbușit! Acesta este efectul marilor reforme ale lui Bolojan tip „operația a reușit, pacientul e mort″. Consumul s-a redus timp de 6 luni în urma creșterii TVA, inflația a explodat, economia a intrat în recesiune, iar România pare un uriaș salon de terapie intensivă. Abia aștept să ne spună toți cei ce-l consideră pe Bolojan drept liderul providențial care a salvat țara, cum scăderea consumului este de fapt o veste bună pentru România, la fel ca și recesiunea.”

Ciolacu critică și conferința de presă susținută ieri de premier, unde numărul întrebărilor adresate jurnaliștilor a fost limitat. Fostul lider PSD îl acuză pe Bolojan că a refuzat să răspundă la întrebări legate de reforma adminsitrației și susține că motivul a fost legat de faptul că se grăbea să ajungă la petrecere.

„Dar cel mai relevant moment care rezumă strălucit situația s-a petrecut, aseară, după gloriosul briefing de presă de la Guvern. Bolojan a refuzat cu o mojicie greu de urmărit să răspundă presei despre reforma sa din administrație, care încalcă în vreo 80 de puncte Constituția. Asta după ce doamna Dogioiu anunțase că permite doar 10 întrebări de la ziariști, fiindcă programul premierului este foarte încărcat. Aflăm, azi, din presă (vezi fotografiile din cancan.ro ), că a fost foarte încărcat – nu programul, ci meniul premierului. Bolojan s-a grăbit să sărbătorească tăierile într-un local de lux, până la 1 noaptea, alături de colegi din PNL. Sunt convins că tot corul lăudătorilor lui Bolojan va spune „bravo, uite cum premierul și șefii PNL chiar susțin relansarea economiei, s-au dus și au cheltuit câteva zeci de mii de euro la o firmă românească.‟ Mi se pare absolut corect.”

