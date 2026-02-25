O firmă britanică face o predicție tulburătoare: Nici măcar gropile nu vor putea ține pe loc mașinile fără șofer

Startup-ul britanic Wayve s-a declarat încrezător în tehnologia din spatele mașinilor autonome după ce a făcut afirmația controversată că „nici măcar gropile de pe șosele” nu le vor putea ține pe loc. Firma condusă de omul de afaceri român Silvius Rus a investit un buget de 1,1 miliarde de lire sterline mașinile fără șoferi , bani colectați de la investitori, inclusiv de la producătorul de chipuri Nvidia, Uber, producătorii auto Nissan, Mercedes-Benz și Stellantis, precum și de compania gigantică Microsoft.

Un startup creat de un român în urmă cu 9 ani ar putea umple Londra de robotaxiuri

Wayve se pregătește să lanseze robotaxiurile în Londra în ultima parte al acestui an, printr-un parteneriat cu Uber. Planul este ca robotaxiurile să se extindă în peste 10 orașe la nivel global în următorii ani.

Conducerea se declară încrezătoare că mașinile autonome se vor deplasa „curând” pe șoselele Londrei. Nici gropile de pe șoșele, nici vremea rea nu va putea opri mașinile autonome.

„Am parcurs prin Țara Galilor, Scoția, părțile rurale ale Angliei și prin centurl Londrei, a declarat Alex Kendall pentru BBC .

Inteligența Artificială din spatele tehnologiei are capacitatea de a conduce pe șosele la fel ca tine și eu”, a spus acesta.

Wayve a fost fondată în 2017 și a dezvoltat Inteligența Artificială pentru automobile pentru a se deplasa cu ajutorul datelor procedate prin senzori și nu cu ajutorul rutelor stabilite pe hărți virtuale.

În plus, Wayve și Nissan au semnat acorduri pentru integrarea platformei Wayve AI în seria ProPILOT din generația viitoare de automobile Nissan. Primul model echipat cu platforma Wayve AI va fi lansat în Japonia, în 2027.

