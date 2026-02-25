Efectul concedierilor lui Bolojan: Primarii au ajuns să dea cu mătura în primării, după ce au rămas fără oameni

Reforma administrativă promovată de Guvernul Bolojan începe să producă efecte directe în teritoriu. După reducerea personalului din primăriile mici, mai mulți edili spun că au rămas fără consilier personal, fără secretar, fără șoferi și fără funcții de conducere.

În unele localități, primarii susțin că au ajuns să facă aproape tot singuri: redactează documente, se ocupă de logistică și, la nevoie, fac chiar și activități administrative de bază, inclusiv curățenie.

Nemulțumirile sunt tot mai puternice în administrația locală. Edilii avertizează că reducerea drastică a personalului riscă să transforme primăriile într-un „one-man show”, în care primarul trebuie să fie simultan administrator, jurist, contabil, consilier și om bun la toate.

„O primărie nu este un SRL în care administratorul poate face totul singur. Este o instituție publică, cu responsabilități legale complexe: bugete, urbanism, acte administrative, reprezentare juridică, servicii publice. Fără aparatul minim necesar, nu vorbim despre eficiență, ci despre blocaj. Reforma administrativă poate fi necesară. Dar reforma fără structură alternativă funcțională înseamnă vulnerabilitate, întârzieri, acte nelegale și comunități care stagnează. Dacă vrem performanță în administrație, trebuie să vorbim despre optimizare inteligentă, digitalizare reală și servicii partajate nu despre golirea instituțiilor până la os. Altfel, nu eficientizăm sistemul. Îl paralizăm.”, a scris un edil pe Facebook.

Primarii nu contestă neapărat necesitatea unei reforme, însă susțin că aceasta ar trebui să vină la pachet cu soluții clare: digitalizare reală, servicii partajate între localități și o reorganizare gândită astfel încât instituțiile să poată funcționa.

„Dacă vrem performanță în administrație, trebuie să vorbim despre optimizare inteligentă, digitalizare reală și servicii partajate nu despre golirea instituțiilor până la os. Altfel, nu eficientizăm sistemul. Îl paralizăm.”, a scris edilul pe rețelele sociale.

AUTORUL RECOMANDĂ: