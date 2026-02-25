Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a explicat cum a ajuns fostul șef al Inspectoratului de Poliție Județen (IPJ) Gorj, Viorel Salvador Caragea, să fie numit administrator special la Uzina Mecanică (UM) Sadu. Printre altele, el a precizat că a vorbit și cu ministrul Economiei, Irineu Darău, care i-a spus că Viorel Salvador Caragea îndeplinește toate condițiile legale.

„Eu nu știu toate caracteristicile acestui om, dar – din punctul meu de vedere – un om care a arestat 17 oameni care furau dintr-o fabrică unde tu, acum, te duci, nu să decizi, că nu poate să decidă el, decide conducerea fabricii, dar te uiți cu ochiul vigilent al ministrului pe ce decizii iau oamenii de acolo… strict judecând din punctul ăsta de vedere, cred că este de ajutor celor care sunt cu ochii spre a fura în continuare din fabrica aceea. Omul respectiv a fost de două ori premiat în interiorul Ministerului de Interne ca fiind Polițistul Anului. Mă gândesc că la Ministerul de Interne, unde e concurență între toți polițiștii, nu se dau premiile astea decât dacă se găsesc niște caracteristici în spate”, a explicat Radu Miruță pentru Cotidianul.

Numirea lui Viorel Salvador Caragea a fost confirmată, pentru G4 Media, de către biroul de presă al Ministerului Economiei. Ulterior, contactat de aceeași publicație referitor la numire, Caragea a spus că n-a fost informat oficial, dar că „a înțeles” că ordinul a sosit la uzină.

„Înțeleg că a venit la uzină ordinul, eu nu l-am văzut. M-a numit domnul ministru după ce am aplicat la interviu acum vreo două luni. Mi s-a spus că o să primesc răspunsul. Eu așa o consider, o numire pe criterii profesionale. Au dorit să știe ce s-a întâmplat, ce se poate face la Uzina Mecanică Sadu. Dumnealor au analizat. Eu n-am primit oficial numirea, e decizia dumnealor.”

Așa cum spune și Salvador Caragea, UM Sadu este „ultima unitate de elită a județului Gorj”. Aceasta este una dintre fabricile strategice pentru Apărarea României. Întrebat ce-l recomandă, Caragea a spus că are „vreo trei mastere”, un doctorat și două licențe. Totodată, fostul comandant a povestit despre o acțiune din fabrică de a cărei conducere s-a ocupat chiar el.

Viorel Salvador Caragea – trei mastere, un doctorat, două licențe

Noul șef al Uzinei Mecanice Sadu a mai precizat că este inginer construcții de mașinii.

„Am făcut studiile la Petroșani, sunt TCM-ist. Am studii juridice, absolvent al Facultății de Drept. Am dat un doctorat la facultatea din Petroșani și am vreo trei mastere, dar nu asta contează. Cred că cel mai mult a atârnat în această selecție a mea, pentru care am aplicat, faptul că în 25 martie 2013 sunt cel care a condus o acțiune foarte amplă la fabrica de armament. Eu am avut dosarul și acțiunea. Ofițerul sub acoperire a cumpărat cartușe și am făcut o percheziție foarte amplă. Iar ce s-a găsit acolo a fost foarte delicat. Pe lângă faptul că am fost polițist, sunt inginer de construcții de mașini foarte aplicat”, a explicat Salvador Caragea pentru sursa citată.

Caragea s-a aflat în centrul atenției, de mai multe ori, de-a lungul timpului, potrivit sursei citate:

Timp de o zi a fost membru USR, însă – după ce a intrat într-un conflict cu Clotilde Armand, și-a dat demisia și a anunțat că o va da pe aceasta în judecată.

Totul a pornit de la nemulțumirea exprimată public de Armand în ceea ce privește „recrutarea” lui Caragea în Uniunea Salvați România (USR).

Clotilde Armand a cerut excluderea sa din partid, pe motiv că ar fi fost acuzat de hărțuire sexuală și trafic de influență.

Caragea a dat-o în judecată, dar a pierdut procesul a plătit 2.500 de lei cheltuieli de judecată.

Autorul mai recomandă:

Diana Buzoianu îi ia apărarea lui Darău după numirea lui Caragea la UM Sadu: „Pare că este un om care are curajul să se lupte cu cei care fură”

Ce nereguli grave s-au descoperit după EXPLOZIA ucigașă din laboratorul MApN. Maiștrii tăiau bombele cu fierăstrăul!