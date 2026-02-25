Prima pagină » Opinii » Ștefan Popescu: Lecția celor 4 ani de război în Ucraina. Ce urmează

Ștefan Popescu: Lecția celor 4 ani de război în Ucraina. Ce urmează

Ștefan Popescu
25 feb. 2026, 21:00, Opinii
Ștefan Popescu: Lecția celor 4 ani de război în Ucraina. Ce urmează

Criticile formulate la adresa președintelui Nicușor Dan pentru neparticiparea la reuniunea de la Kiev dedicată marcării a patru ani de la declanșarea invaziei ruse indică existența unei presiuni sistemice asupra statului român.

Această presiune pare exercitată de actori și medii care pun în plan secundar interesul național și care promovează teza unei suprapuneri perfecte între obiectivele strategice ale Ucrainei și cele ale României.

Premisa de la care trebuie pornit rămâne însă clară: România are interesul să continue sprijinul pentru Ucraina, în limitele capacităților sale și fără a amplifica vulnerabilitățile structurale generate de proximitatea geografică față de zona de conflict. Sprijinul strategic nu trebuie să pună între paranteze autonomia de evaluare.

Intrarea în cel de-al cincilea an de război impune și un exercițiu de bilanț intern. Există indicii clare că o parte a elitelor românești – atât din aparatul de stat, cât și din ecosistemul formator de opinie – a internalizat conflictul într-o măsură care riscă să elimine filtrul interesului național.

În termeni operaționali, se poate spune că anumite segmente din elite şi formatorii de opinie, dincolo de idioții utili, au fost „capacitați”.

Partenerii ucraineni par să fi detectat această tendință și au acționat în consecință, inclusiv prin episoade de comunicare publică ce au plasat statul român într-o poziție de offside – cazul incidentelor cu drone intrate în spațiul aerian românesc fiind ilustrativ.

Din perspectivă strategică mai largă, istoria arată că statele aflate sub presiune caută adesea să-și extindă profunzimea strategică dincolo de propriile frontiere. Precedentul strategiei ISI pakistanez în Afganistan rămâne un caz de manual.

În acest context, merită observată receptivitatea unor medii ucrainene față de idei privind o eventuală unire România – Republica Moldova. Întrebarea lucidă este dacă la Kiev se conturează evaluarea că o Românie consolidată servește intereselor ucrainene sau dacă această deschidere face parte dintr-o logică mai largă de extindere a teatrului strategic pentru depășirea actualului impas.

În același registru trebuie evaluată și proliferarea unor propuneri de formate regionale România – Ucraina – Moldova etichetate drept „alianțe”, termen cu încărcătură clar confruntațională.

Pentru București, riscul major este alunecarea în interese străine şi periculoase. Politica externă rămâne, fundamental, un exercițiu de disciplină strategică și de prioritizare rece a intereselor – în spiritul observației lui Gafencu privind necesitatea de a-ți „călca pe inimă” atunci când interesele fundamentale o cer.

Un alt element relevant al bilanțului este transformarea cinică a Ucrainei într-un instrument de legitimare simbolică. Vizitele la Kiev au dobândit valoare de trofeu reputațional, mesajele publice funcționează ca certificate morale, iar piața expertizei pe tema războiului a căpătat dimensiuni vizibile. Distincția dintre politică externă substanțială și economie de imagine devine, în aceste condiții, tot mai dificil de operat.

Presiunile asupra României nu se manifestă însă exclusiv pe filiera pro-ucraineană. Există și curenți, bine disimulați, provenind şi mai de la Est, care încurajează ideea decuplării de Washington și a orientării către formule de autonomie strategică europeană centrate pe un ipotetic nucleu italo-german.

Astfel de narațiuni promovează şi ideea de paralizie strategică a statului român.

La acestea se adaugă interesele economice pragmatice, în special din zona afacerilor cu armament și energie, şi care de asemenea nu dau doi bani pe România.

În ansamblu, la intrarea în cel de-al cincilea an de război, România apare mai mult ca oricând drept un spațiu de proiecție și competiție pentru interese externe şi de afaceri. Tocmai de aceea imperativul este ca toți care mai sunt lucizi să nu abdice.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Mediafax
Sindicatele din penitenciare, plângere penală împotriva lui Ilie Bolojan pentru abuz în serviciu – DOCUMENT
Digi24
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
Cancan.ro
Surpriză la Asia Express 2026! Cu cine va face echipă Gabi Torje în competiție
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Rusia trimite migranți în Europa prin tuneluri secrete din Belarus
Mediafax
Abrudean, despre lentoarea deciziilor în coaliție: „Există oarecare opoziție din când în când”
Click
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
Digi24
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
Cancan.ro
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de 50 de ani
Ce se întâmplă doctore
Alimentele ieftine cu care Nicoleta Luciu a slăbit 35 de kg, în mai puțin de două luni. Sunt accesibile tuturor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste 90.000 de abateri, în doar 5 luni
Descopera.ro
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Descopera.ro
Un crater de impact în formă de potcoavă, descoperit în China, ar putea fi cel mai „tânăr” din lume
EMISIUNI Marius Tucă Show începe joi, 26 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 26 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
TEHNOLOGIE Compania AI Anthropic a primit ultimatul 3 zile de la Șeful Pentagonului pentru a permite armatei SUA să utilizeze Claude
22:00
Compania AI Anthropic a primit ultimatul 3 zile de la Șeful Pentagonului pentru a permite armatei SUA să utilizeze Claude
ACTUALITATE Unde se află cea mai ieftină casă din România. Poate fi cumpărată cu doar 10.000 de euro
21:53
Unde se află cea mai ieftină casă din România. Poate fi cumpărată cu doar 10.000 de euro
CONTROVERSĂ Miruță apără sinecura USR la uzina de armament: „Caragea a fost premiat de două ori Polițistul Anului”
21:28
Miruță apără sinecura USR la uzina de armament: „Caragea a fost premiat de două ori Polițistul Anului”
CONTROVERSĂ Diana Buzoianu îi ia apărarea lui Darău după numirea lui Caragea la UM Sadu: „Pare că este un om care are curajul să se lupte cu cei care fură”
21:12
Diana Buzoianu îi ia apărarea lui Darău după numirea lui Caragea la UM Sadu: „Pare că este un om care are curajul să se lupte cu cei care fură”
POLITICĂ Fiica Elenei Lasconi a ieșit din Partidul Socialist Român: „Orice compromis ar însemna o trădare a propriei ființe”
21:11
Fiica Elenei Lasconi a ieșit din Partidul Socialist Român: „Orice compromis ar însemna o trădare a propriei ființe”

Cele mai noi

Trimite acest link pe