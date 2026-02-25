Prima pagină » Actualitate » ANAF scoate din nou la vânzare o garsonieră, cu loc de parcare aferent. Fiscul a oferit toate detaliile licitației

25 feb. 2026
FOTO - Facebook/ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că scoate din nou la vânzare o garsonieră, cu loc de parcare aferent, situată în comuna Giroc, din județul Timiș.

Licitația se desfăşoară în conformitate cu Publicaţia de vânzare nr. TMG_DEF 60-13/23.02.2026, 2741/23.02.2026 și va avea loc pe 12 martie 2026, ora 14:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Timiș (str. Gheorghe Lazăr nr. 9B, Amfiteatru, Timișoara).

Persoanele interesate trebuie să se prezinte la locul licitației în termenul stabilit, având asupra lor documentele prevăzute de legislația în vigoare privind participarea la licitațiile organizate de organele fiscale, potrivit observatornews.ro.

Anunțul licitației:

  • Tip imobil: apartament cu o cameră
  • Componenţă: hol, bucătărie, cameră, balcon, baie;
  • Suprafaţă utilă: 32,20 mp;
  • Loc de parcare inclus;
  • Cote teren: 40/4.521;
  • Cote părţi comune: 366/10.000;
  • Adresă: Giroc, Bd. Soarelui nr. 181, bl. A, et. 1, ap. 8, jud. Timiş;
  • Înscris în: ID Electronic 416035-C1-U8 Giroc;
  • Preţ de pornire: 198.590 lei (exclusiv TVA).

