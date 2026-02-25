Fiica Elenei Lasconi a ieșit din Partidul Socialist Român: „Orice compromis ar însemna o trădare a propriei ființe”

Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi, pare să fie într-o totală derivă ideologică. Pe vremea când locuia la Paris, Oana se declara un anticapitalist transilvănean, mebru al LGBTQ, socialist, veteran al jocurilor pe calculator și muzician wannabe. Pe X se autointitula aka Kandly. De asemenea, aspira să devină scritoare. Ca simpatizantă a comuniştilor, chiar a luat parte în Franța la marşuri organizate de nostalgicii URSS.

Anul trecut Oana s-a întors la București cu dorința vie de a reaprinde lupta de clasă în Patria Mamă. S-a înscris în Partidul Socialist Român, singurul partid demn să continue calea Partidului Comunist Român. A participat în decembrie la manifestații pro-Maduro și anti-Trump în Piața Universității, în uniformă Che Guevara sau Gavroche.

Două luni mai târziu, adică miercuri, a anunțat membri de partid și clasa muncitoare, tot pe X, că renunță la lupta de clasă din România și va urma să se dedice unor cauze și mai nobile.

Reamintim, în plină campanie prezidențială Oana a atacat-o dur pe Elena Lasconi pentru etalatele ei convingeri conservatoare, pe teme ca familia tradițională și religia ortodoxă, după care au urmat scuzele și împăcarea.

