Diana Buzoianu îi ia apărarea lui Darău după numirea lui Caragea la UM Sadu: „Pare că este un om care are curajul să se lupte cu cei care fură”

Bianca Dogaru
25 feb. 2026, 21:12, Actualitate

Diana Buzoianu i-a luat apărarea ministrului Economiei, Irineu Darău, după controversele apărute în jurul numirii lui Viorel Salvador Caragea în funcția de administrator special al Uzinei Mecanice Sadu, una dintre fabricile strategice din industria de apărare. 

Invitată la Digi24, Diana Buzoianu a fost întrebată dacă ar fi luat aceeași decizie și dacă minsitrul a greșit prin această numire.

„Eu nu pot fi în locul domnului Darău, dar sunt ferm convinsă că va evalua performanețele celor pe care îi alege. Dacă e luată în considerare experiența domnului și a reieșit ca sunt indeplinite toate conditiile, sunt ferm convinsă că domnul Darău va evalua să vadă ulterior dacă este potrivit. Pare că este un om care are curajul să se lupte cu oamenii care fură și care are studii de doctorat.”

Ministra a subliniat că este important faptul că numirea lui Darău are studii de doctorat și că a avut curajul să efectueze flagrantul prin care a arestat 17 oameni care furau armament de la uzină.

„În momentul de față vorbim de un om care este singurul care a avut curajul să se ducă să aresteze 17 oameni care furau piese de armament. Dacă este administrator special, faptul că are studii de doctorat, e important.”

La conducerea Uzina Mecanică (UM) Sadu – una dintre fabricile de armament strategice din industria de apărare – a avut loc o „mutare” controversată, punctul de pornire fiind Irineu Darău, ministrul USR al Economiei. Noul administrator special al uzinei este Viorel Salvador Caragea, fost comandant al Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Gorj.

