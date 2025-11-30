Ce spune profeția lui Nostradamus despre finalul anului 2025

Pe măsură ce anul 2025 se apropie de final, tot mai mulți revin la profețiile lui Nostradamus, ale cărui catrene au alimentat, de secole, imaginația oamenilor. Una dintre previnile care circulă în spațiul public este despre o „minge de foc” care ar urma să lovească Terra spre sfârșitul acestui an. Interpretările date în online au creat teamă și confuzie, și mulți s-au întrebat dacă nu cumva astrologul francez a prezis, de fapt, impactul unui asteroid ori doar a folosit imagini simbolice ca să descrie un eveniment metaforic.

Specialiștii în istoria profețiilor și în analiza textelor oculte intervin ca să aducă clarificări și să liniștească publicul.

În ultimele luni, atenția publică s-a concentrat pe o profeție conform căreia, „din cosmos”, ar apărea „o minge de foc”. Textul este interpretat de unele persoane drept un avertisment în ce privește impactul unui asteroid cu Pământul spre finalul anului acesta. Potrivit catrenului atribuit lui Nostradamus, „mingea de foc” ar reprezenta un „vestitor al destinului”, iar omenirea ar primi o „a doua șansă”, formulări care creează un cadru speculativ.

Interpretările au creat neliniște în rândul celor care sunt familiarizați cu predicțiile sale, în special în contextul în care diverse evenimente recente, precum conflicte armate sau crize sanitare, au fost asociate de internauți cu profețiile lui Nostradamus. Faptul că, în trecut, anumite catrene păreau a anticipa căderi de imperii sau evenimente devastatoare, alimentează și mai mult temerile despre finalul anului.

În afară de temuta „minge de foc”, Nostradamus s-ar fi referit și la sfârșitul unor conflicte actuale, ca cel din Ucraina, precum și la izbucnirea altora, mai ales în zona Marii Britanii.

Astfel, un catren preluat adesea în interpretările moderne spune că „în țările Europei, Anglia își va așeza tronul în urmă”, o formulare care a fost tradusă de unii în cheia unei instabilități politice majore care ar putea conduce la tensiuni regionale.

Totodată, o parte dintre citatele atribuite profetului vorbesc despre „o mare molimă din trecut care se întoarce”. Termenul de „molimă” este frecvent interpretat ca o nouă pandemie, în special în contextul sensibil creat de criza COVID-19. Nostradamus scria: „Niciun dușman nu este mai mortal sub cer”, o afirmație ce a alimentat îngrijorările privind apariția unei maladii puternice.

Dar, ceea ce este important de înțeles este că textele lui Nostradamus sunt scrise într-un limbaj criptic, cu multe straturi de sens și cu o structură poetică care permite redarea evenimentelor într-o formă alegorică. Cei mai mulți experți în profeții subliniază că aceste pasaje au fost istoricește reinterpretate de-a lungul deceniilor, ca să se adapteze anxietăților fiecărei epoci.

Autorul recomandă:

Nostradamus ar fi prevestit moartea Papei Francisc în 2025: „Prin moartea unui pontif bătrân, va fi ales un papă ROMAN care va slăbi Sfântul Scaun”