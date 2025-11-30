Prima pagină » Diverse » Ce spune profeția lui Nostradamus despre finalul anului 2025

Ce spune profeția lui Nostradamus despre finalul anului 2025

30 nov. 2025, 13:36, Diverse
Ce spune profeția lui Nostradamus despre finalul anului 2025

Pe măsură ce anul 2025 se apropie de final, tot mai mulți revin la profețiile lui Nostradamus, ale cărui catrene au alimentat, de secole, imaginația oamenilor. Una dintre previnile care circulă în spațiul public este despre o minge de foc” care ar urma să lovească Terra spre sfârșitul acestui an. Interpretările date în online au creat teamă și confuzie, și mulți s-au întrebat dacă nu cumva astrologul francez a prezis, de fapt, impactul unui asteroid ori doar a folosit imagini simbolice ca să descrie un eveniment metaforic.

Specialiștii în istoria profețiilor și în analiza textelor oculte intervin ca să aducă clarificări și să liniștească publicul.

În ultimele luni, atenția publică s-a concentrat pe o profeție conform căreia, „din cosmos”, ar apărea „o minge de foc”. Textul este interpretat de unele persoane drept un avertisment în ce privește impactul unui asteroid cu Pământul spre finalul anului acesta. Potrivit catrenului atribuit lui Nostradamus, mingea de focar reprezenta un „vestitor al destinului”, iar omenirea ar primi o „a doua șansă”, formulări care creează un cadru speculativ.

Interpretările au creat neliniște în rândul celor care sunt familiarizați cu predicțiile sale, în special în contextul în care diverse evenimente recente, precum conflicte armate sau crize sanitare, au fost asociate de internauți cu profețiile lui Nostradamus. Faptul , în trecut, anumite catrene păreau a anticipa căderi de imperii sau evenimente devastatoare, alimentează și mai mult temerile despre finalul anului.

În afară de temuta minge de foc”, Nostradamus s-ar fi referit și la sfârșitul unor conflicte actuale, ca cel din Ucraina, precum și la izbucnirea altora, mai ales în zona Marii Britanii.

Astfel, un catren preluat adesea în interpretările moderne spune în țările Europei, Anglia își va așeza tronul în urmă”, o formulare care a fost tradusă de unii în cheia unei instabilități politice majore care ar putea conduce la tensiuni regionale.

Totodată, o parte dintre citatele atribuite profetului vorbesc despre „o mare molimă din trecut care se întoarce”. Termenul de molimăeste frecvent interpretat ca o nouă pandemie, în special în contextul sensibil creat de criza COVID-19. Nostradamus scria: Niciun dușman nu este mai mortal sub cer”, o afirmație ce a alimentat îngrijorările privind apariția unei maladii puternice.

Dar, ceea ce este important de înțeles este că textele lui Nostradamus sunt scrise într-un limbaj criptic, cu multe straturi de sens și cu o structură poetică care permite redarea evenimentelor într-o formă alegorică. Cei mai mulți experți în profeții subliniază aceste pasaje au fost istoricește reinterpretate de-a lungul deceniilor, ca să se adapteze anxietăților fiecărei epoci.

Autorul recomandă:

Nostradamus ar fi prevestit moartea Papei Francisc în 2025: Prin moartea unui pontif bătrân, va fi ales un papă ROMAN care va slăbi Sfântul Scaun

Recomandarea video

Mediafax
Ce NU ai voie să faci de Sf. Andrei. Este mare păcat, în această zi URIAȘĂ de sărbătoare!
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Cancan.ro
Gabi Tamaș a sărit să-l bată pe Mihai Bendeac! Bodyguarzii au intervenit de urgență, ca să-l scape pe comediant
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Drumul regelui, construit în Munții Zarandului. Viața în satele arhaice, unde asfaltul ajunge pentru prima dată
Mediafax
Apele Române recomandă declararea stării de URGENȚĂ în Prahova: „Situația este CRITICĂ”
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând. Miza, dezvăluită de analiștii ISW
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Ce se întâmplă începând cu 11 decembrie, în București și în toată România
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
MIT sau ADEVĂR: Oamenii au NEVOIE de carne?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Misterul dispariției mayașilor, mai complicat decât s-a crezut. Ce au descoperit acum cercetătorii?

Cele mai noi