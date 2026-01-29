Cea mai prietenoasă țară europeană pentru pensionari. Acum, accesibilă și seniorilor români

Grecia este țara europeană unde este cel mai bine să-ți trăiești anii de pensie. Nu este nimic nou, occidentalii din țările prospere au descoperit de mult tip acest lucru, mai nou și românii. Este de notorietate insula Thassos, unde poți întâlni mai mulți români ca pe Calea Victoriei. Țările mediteraneene au fost din totdeauna locul cel mai prietenos din lume. Civilizație, climă, costuri, comunitate. Zeci de insule din arhipelaguri sunt de mult timp britanice sau germane. Mai nou și rusești, dar acest lucru s-a schimbat dramatic în ultimii ani.

Potrivit raportului anual al International Living, țara elenă combină o climă plăcută, costuri reduse de trai și servicii medicale de calitate, ceea ce o face ideală pentru cei care doresc să trăiască confortabil fără să cheltuiască o avere, scrie express.

Pensionarii pot închiria o locuință cu trei dormitoare și vedere la mare pentru doar 900 de lire pe lună, iar pentru asistență medicală privată pensionarii plătesc aproximativ 220 de lire pe lună, beneficiind de servicii „constant bune”, preia Adevărul.

Sistemul de sănătate din Grecia include atât opțiuni publice, cât și private, iar îngrijirea de urgență de bază este gratuită pentru toți, inclusiv pentru străini.

Farmaciile, clinicile de gardă și centrele comunitare de sănătate oferă numeroase servicii, iar în orașele mici și pe insulele izolate acestea sunt pregătite chiar și pentru mici urgențe.

Top țări recomandate pensionarilor

Potrivit raportului anual al International Living, pe plan global următoarele țări sunt considerate cele mai atractive pentru pensionari în 2026: Grecia, Panama, Costa Rica, Portugalia, Mexic, Italia, Franța, Spania, Thailanda și Malaezia.

Panama ocupă locul doi, cu o comunitate activă de expatriați și opțiuni medicale publice sau private, cea din urmă oferind facilități moderne și personal vorbitor de limba engleză.

Alte destinații europene populare includ Portugalia, Italia și Franța, în timp ce în afara Europei, Costa Rica, Mexic, Thailanda și Malaezia oferă alternative atractive pentru cei care vor o viață de pensionare mai exotică.

Raportul subliniază că, pe lângă costul redus al vieții, esențiale pentru pensionari sunt și cerințele pentru viză, clima și accesul la servicii medicale de calitate.