Prima pagină » Diverse » Cea mai prietenoasă țară europeană pentru pensionari. Acum, accesibilă și seniorilor români

Cea mai prietenoasă țară europeană pentru pensionari. Acum, accesibilă și seniorilor români

29 ian. 2026, 22:04, Diverse
Cea mai prietenoasă țară europeană pentru pensionari. Acum, accesibilă și seniorilor români
Grecia, sursa Getty

Grecia este țara europeană unde este cel mai bine să-ți trăiești anii de pensie. Nu este nimic nou, occidentalii din țările prospere au descoperit de mult tip acest lucru, mai nou și românii. Este de notorietate insula Thassos, unde poți întâlni mai mulți români ca pe Calea Victoriei. Țările mediteraneene au fost din totdeauna locul cel mai prietenos din lume. Civilizație, climă, costuri, comunitate. Zeci de insule din arhipelaguri sunt de mult timp britanice sau germane. Mai nou și rusești, dar acest lucru s-a schimbat dramatic în ultimii ani. 

Potrivit raportului anual al International Living, țara elenă combină o climă plăcută, costuri reduse de trai și servicii medicale de calitate, ceea ce o face ideală pentru cei care doresc să trăiască confortabil fără să cheltuiască o avere, scrie express.

Pensionarii pot închiria o locuință cu trei dormitoare și vedere la mare pentru doar 900 de lire pe lună, iar pentru asistență medicală privată pensionarii plătesc aproximativ 220 de lire pe lună, beneficiind de servicii „constant bune”, preia Adevărul.

Sistemul de sănătate din Grecia include atât opțiuni publice, cât și private, iar îngrijirea de urgență de bază este gratuită pentru toți, inclusiv pentru străini.

Farmaciile, clinicile de gardă și centrele comunitare de sănătate oferă numeroase servicii, iar în orașele mici și pe insulele izolate acestea sunt pregătite chiar și pentru mici urgențe.

Top țări recomandate pensionarilor

Potrivit raportului anual al International Living, pe plan global următoarele țări sunt considerate cele mai atractive pentru pensionari în 2026: Grecia, Panama, Costa Rica, Portugalia, Mexic, Italia, Franța, Spania, Thailanda și Malaezia.

Panama ocupă locul doi, cu o comunitate activă de expatriați și opțiuni medicale publice sau private, cea din urmă oferind facilități moderne și personal vorbitor de limba engleză.

Alte destinații europene populare includ Portugalia, Italia și Franța, în timp ce în afara Europei, Costa Rica, Mexic, Thailanda și Malaezia oferă alternative atractive pentru cei care vor o viață de pensionare mai exotică.

Raportul subliniază că, pe lângă costul redus al vieții, esențiale pentru pensionari sunt și cerințele pentru viză, clima și accesul la servicii medicale de calitate.

Țara desemnată ca cea mai atractivă destinație europeană reușește să le combine pe toate, transformând-o într-o alegere ideală pentru cei care vor să se retragă din activitate fără griji.
Recomandarea autorului: Cea mai bună țară pentru pensionarii care vor să se mute. Cea mai apreciată pentru îngrijirea medicală, accesibilitate și climă

Recomandarea video

Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Digi24
Noi date în cazul accidentului din Timiș: ce avea șoferul în sânge, conform raportului toxicologic
Cancan.ro
Ce salariu are un inspector ANAF. Suma pe care o primește lunar
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
Jocul periculos care poate declanșa un nou conflict major. Expert: „Șansele ca Iranul să treacă pragul nuclear sunt foarte mari”
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Click
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Digi24
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE
Cancan.ro
Ce pensie primește un român care a muncit 40 de ani pe salariul minim. Contează mult cât a contribuit
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Ofensivă chineză pe piața din România: SUV cu autonomie de peste 1.000 km
Descopera.ro
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
O eroare a creierului ar putea explica de ce unii oameni aud voci
EXCLUSIV Ion Cristoiu: „Există un efort de a-l da jos pe Ilie Bolojan din funcția de premier pentru a putea să fie scos din fruntea PNL-ului”
23:30
Ion Cristoiu: „Există un efort de a-l da jos pe Ilie Bolojan din funcția de premier pentru a putea să fie scos din fruntea PNL-ului”
ACTUALITATE Natalia Morari: „Îmi pare rău că România repetă ceea ce a făcut Federația Rusă prin expulzarea pe 5 ani pentru activitatea mea jurnalistică”
23:00
Natalia Morari: „Îmi pare rău că România repetă ceea ce a făcut Federația Rusă prin expulzarea pe 5 ani pentru activitatea mea jurnalistică”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Este o comparație improprie între Ceaușescu și Bolojan. Ceaușescu a făcut austeritate pentru a construi metroul”
22:33
Ion Cristoiu: „Este o comparație improprie între Ceaușescu și Bolojan. Ceaușescu a făcut austeritate pentru a construi metroul”
VIDEO Echipa României a ajuns aproape de Zagreb, în drumul său spre Rallye Monte-Carlo Historique 2026. Traseul de până acum nu a fost lipsit de peripeții
22:23
Echipa României a ajuns aproape de Zagreb, în drumul său spre Rallye Monte-Carlo Historique 2026. Traseul de până acum nu a fost lipsit de peripeții
MEDIA Cine este miliardarul american care ar putea cumpăra CNN, postul de știri cel mai detestat de președintele Trump
22:17
Cine este miliardarul american care ar putea cumpăra CNN, postul de știri cel mai detestat de președintele Trump

Cele mai noi

Trimite acest link pe