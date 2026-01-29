Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 30 ianuarie, de la ora 20.00

Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 30 ianuarie, de la ora 20.00

29 ian. 2026, 22:00, Marius Tucă Show
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show - vineri, 30 ianuarie, de la ora 20.00

Gândul prezintă Best of „Marius Tucă Show” – vineri, 30 ianuarie, de la ora 20.00. Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Ion Cristoiu, prof. Adrian Severin, prof. univ.dr. Dan Dungaciu, Natalia Morari și Oana Eftimie.

Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual.

De la analize la rece a celor mai importante decizii ale săptămânii la dezbateri care au stârnit controverse, de la glume spontane la replici acide – toate se întorc într-o ediție specială, dedicată celor mai importante momente din platoul Marius Tucă Show.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Ion Cristoiu: „Există un efort de a-l da jos pe Ilie Bolojan din funcția de premier pentru a putea să fie scos din fruntea PNL-ului”
23:30
Ion Cristoiu: „Există un efort de a-l da jos pe Ilie Bolojan din funcția de premier pentru a putea să fie scos din fruntea PNL-ului”
ACTUALITATE Natalia Morari: „Îmi pare rău că România repetă ceea ce a făcut Federația Rusă prin expulzarea pe 5 ani pentru activitatea mea jurnalistică”
23:00
Natalia Morari: „Îmi pare rău că România repetă ceea ce a făcut Federația Rusă prin expulzarea pe 5 ani pentru activitatea mea jurnalistică”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Este o comparație improprie între Ceaușescu și Bolojan. Ceaușescu a făcut austeritate pentru a construi metroul”
22:33
Ion Cristoiu: „Este o comparație improprie între Ceaușescu și Bolojan. Ceaușescu a făcut austeritate pentru a construi metroul”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Noi ne-am dus în America să ne asigurăm că nimeni nu taie o bucată din România”
14:00
Dan Dungaciu: „Noi ne-am dus în America să ne asigurăm că nimeni nu taie o bucată din România”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „România a hotărât să nu facă nimic pe plan extern ca să nu se supere cineva”
10:30
Dan Dungaciu: „România a hotărât să nu facă nimic pe plan extern ca să nu se supere cineva”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Europa s-a gândit că o să se descurce greu fără America pe partea de apărare”
10:00
Dan Dungaciu: „Europa s-a gândit că o să se descurce greu fără America pe partea de apărare”
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Digi24
Noi date în cazul accidentului din Timiș: ce avea șoferul în sânge, conform raportului toxicologic
Cancan.ro
Ce salariu are un inspector ANAF. Suma pe care o primește lunar
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
Jocul periculos care poate declanșa un nou conflict major. Expert: „Șansele ca Iranul să treacă pragul nuclear sunt foarte mari”
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Click
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Digi24
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE
Cancan.ro
Ce pensie primește un român care a muncit 40 de ani pe salariul minim. Contează mult cât a contribuit
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Ofensivă chineză pe piața din România: SUV cu autonomie de peste 1.000 km
Descopera.ro
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
O eroare a creierului ar putea explica de ce unii oameni aud voci
METEO Haos din cauza ninsorilor. Moscova este blocată, transportul public este aproape paralizat
23:42
Haos din cauza ninsorilor. Moscova este blocată, transportul public este aproape paralizat
SPORT Emma Răducanu a anunțat despărțirea de antrenorul său, Francis Roig, după eliminarea de la Australian Open: „Apreciez timpul petrecut împreună”
23:41
Emma Răducanu a anunțat despărțirea de antrenorul său, Francis Roig, după eliminarea de la Australian Open: „Apreciez timpul petrecut împreună”
VIDEO Echipa României a ajuns aproape de Zagreb, în drumul său spre Rallye Monte-Carlo Historique 2026. Traseul de până acum nu a fost lipsit de peripeții
22:23
Echipa României a ajuns aproape de Zagreb, în drumul său spre Rallye Monte-Carlo Historique 2026. Traseul de până acum nu a fost lipsit de peripeții
MEDIA Cine este miliardarul american care ar putea cumpăra CNN, postul de știri cel mai detestat de președintele Trump
22:17
Cine este miliardarul american care ar putea cumpăra CNN, postul de știri cel mai detestat de președintele Trump
NEWS ALERT Vizita lui Nicușor Dan în SUA se amână. Anunțul a fost făcut în această seară chiar de președinte. Anul trecut spunea că merge la Trump la începutul anului, acum avansează ca termen luna iunie
21:56
Vizita lui Nicușor Dan în SUA se amână. Anunțul a fost făcut în această seară chiar de președinte. Anul trecut spunea că merge la Trump la începutul anului, acum avansează ca termen luna iunie

Cele mai noi

Trimite acest link pe