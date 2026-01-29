Vizita lui Nicușor Dan în SUA se amână. Anunțul a fost făcut în această seară chiar de președinte. Anul trecut spunea că merge la Trump la începutul anului, acum avansează ca termen luna iunie

Vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite se amână. Dacă anul trecut șeful statului spunea că va merge la Washington la începutul acestui an, acum avansează luna iunie ca posibil termen de deplasare.

Președintele afirmă că invitația există, dar spune că își dorește ca vizita să fie pregătită temeinic și să aibă rezultate concrete.

„Foarte probabil o vizită la Washington în cursul acestui an. Că este martie, că este aprilie, că este iunie, vom vedea. Există invitația, dar vreau să o tratăm cât mai serios. Există discuții pe tipuri de colaborări economice și îmi doresc ca această vizită să aibă o importantă economică, dincolo de cea de securitate.”

Președintele a vorbit și despre relația dintre Europa și Statele Unite, pe care o consideră dezechilibrată din punct de vedere economic.

„Unde Trump are dreptate este că decenii la rând Europa s-a bazat pe securitatea dată de SUA și prețul economic plătit pentru asta a fost dezechilibrat.”

În luna noimebrie, ministra de Externe, Oana Țoiu, spunea că vizita președintelui Nicușor Dan în SUA va avea loc în prima parte a anului 2026, fără să precizeze o dată exactă.

