Ion Cristoiu: „Este o comparație improprie între Ceaușescu și Bolojan. Ceaușescu a făcut austeritate pentru a construi metroul”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum o comparație între Bolojan și Ceaușescu este una improprie. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „El avea o intenție. În timp ce Ilie Bolojan face măsuri de austeritate fără niciun rost, care nu duc nicăieri… Dincolo, a fost o politică, sigur, exagerată. Foarte important că aici trebuie discutat de a reduce consumul, de a strânge curea ca să construiești ceva.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum o comparație între Bolojan și Ceaușescu este una improprie. Acesta a început prin a spune că nu poți să îl compari pe Ilie Bolojan cu Nicolae Ceaușescu. Jurnalistul vorbește despre cum ar fi studiat această problemă. Ceaușescu, explică acesta, avea o intenție. În timp ce Ilie Bolojan, adaugă Cristoiu, face măsuri de austeritate fără niciun rost, măsuri care nu duc nicăieri. Jurnalistul menționează că Ceaușescu avea măsuri exagerate, dar aveau un scop. Acesta susține că regimul lui Ceaușescu reducea consumul, strângea cureaua pentru a construi ceva. În acest sens erau luate măsurile, înspre a construi. Din acest motiv, susține Cristoiu, nu pot fi comparați cei doi politicieni.