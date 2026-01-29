Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Este o comparație improprie între Ceaușescu și Bolojan. Ceaușescu a făcut austeritate pentru a construi metroul”

Andrei Rosz
29 ian. 2026, 22:33, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum o comparație între Bolojan și Ceaușescu este una improprie. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „El avea o intenție. În timp ce Ilie Bolojan face măsuri de austeritate fără niciun rost, care nu duc nicăieri… Dincolo, a fost o politică, sigur, exagerată. Foarte important că aici trebuie discutat de a reduce consumul, de a strânge curea ca să construiești ceva.

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum o comparație între Bolojan și Ceaușescu este una improprie. Acesta a început prin a spune că nu poți să îl compari pe Ilie Bolojan cu Nicolae Ceaușescu. Jurnalistul vorbește despre cum ar fi studiat această problemă. Ceaușescu, explică acesta, avea o intenție. În timp ce Ilie Bolojan, adaugă Cristoiu, face măsuri de austeritate fără niciun rost, măsuri care nu duc nicăieri. Jurnalistul menționează că Ceaușescu avea măsuri exagerate, dar aveau un scop. Acesta susține că regimul lui Ceaușescu reducea consumul, strângea cureaua pentru a construi ceva. În acest sens erau luate măsurile, înspre a construi. Din acest motiv, susține Cristoiu, nu pot fi comparați cei doi politicieni.

„Este o comparație improprie. Nu, stai puțin, el are dreptate. Nu poți să îl compar pe Bolojan cu Ceaușescu. Ceaușescu făcea aceste măsuri de austeritate ca să facă metroul. Înseamnă că… Stai, Marius, că am studiat. Deci la Ceaușescu… Greșeală a fost faptul că… El avea o intenție. În timp ce Ilie Bolojan face măsuri de austeritate fără niciun rost, care nu duc nicăieri… Dincolo, a fost o politică, sigur, exagerat. Foarte important că aici trebuie discutat de a reduce consumul, de a strânge cureaua ca să construiești ceva. În sensul ăsta, el construia. De asta nu poți să îl compari pe Bolojan cu Ceaușescu.”, a explicat jurnalistul.

Echipa României a ajuns aproape de Zagreb, în drumul său spre Rallye Monte-Carlo Historique 2026. Traseul de până acum nu a fost lipsit de peripeții
22:23
Echipa României a ajuns aproape de Zagreb, în drumul său spre Rallye Monte-Carlo Historique 2026. Traseul de până acum nu a fost lipsit de peripeții
Cine este miliardarul american care ar putea cumpăra CNN, postul de știri cel mai detestat de președintele Trump
22:17
Cine este miliardarul american care ar putea cumpăra CNN, postul de știri cel mai detestat de președintele Trump
Vizita lui Nicușor Dan în SUA se amână. Anunțul a fost făcut în această seară chiar de președinte. Anul trecut spunea că merge la Trump la începutul anului, acum avansează ca termen luna iunie
21:56
Vizita lui Nicușor Dan în SUA se amână. Anunțul a fost făcut în această seară chiar de președinte. Anul trecut spunea că merge la Trump la începutul anului, acum avansează ca termen luna iunie
Nicușor Dan se consultă cu alte țări să vadă dacă intră în Consiliul Păcii al lui Trump: „Am intrat într-un proces de consultare / Va dura săptămâni sau chiar luni
21:51
Nicușor Dan se consultă cu alte țări să vadă dacă intră în Consiliul Păcii al lui Trump: „Am intrat într-un proces de consultare / Va dura săptămâni sau chiar luni
Nicușor Dan spune că vrea să închidă saga numirii șefilor SRI și SIE: Partidele mi-au cerut criterii, nu nume / E momentul să închidem discuția
21:44
Nicușor Dan spune că vrea să închidă saga numirii șefilor SRI și SIE: Partidele mi-au cerut criterii, nu nume / E momentul să închidem discuția

