Cine este miliardarul american care ar putea cumpăra CNN, postul de știri cel mai detestat de președintele Trump

29 ian. 2026, 22:17, Știri externe
Pe fondul războiului achizițiilor dintre Paramount și Netflix pentru Warner Bros., un magnat media american s-a arătat disponibil să cumpere CNN, cea mai mare rețea de televiziune americană prin cablu de știri din toată lumea. Pe 21 ianuarie, Netflix a anunțat că poate efectua rapid plata în cash pentru a cumpăra Warner Bros., potrivit Reuters. 

Magnatul media Barry Diller a anunțat că este dispus să cumpere CNN de la Warner Bros. Discovery. CNN a transmis că „nu este de vânzare”.  Barry Diller este director al companiilor IAC și Expedia Group. În 1994, el și cu Ruper Murdoch au fondat Fox Broadcasting Company (compania din spatele Fox News, postul TV de știri conservatoare pe placul președintelui Trump) și USA Broadcasting.

Trump, care a criticat deseori CNN, acuzând televiziunea de „știri false” și „propagandă democratică”, și-a exprimat dorința ca televiziunea de știri trebuie să fie vândută odată cu compania-mamă Warner Bros. Discovery.

Războiul achizițiilor pentru Warner Bros.Discovery

Conducerea Warner Bros. Discovery a anunțat divizarea companiei în două companii separate în vara acestui an. CNN va face parte din Discovery Global, în timp ce Warner Bros., compania de divertisment din spatele francizelor celebre ca „Game of Thrones”, „Harry Potter”, „Lord of the Rings”, „Mad Max”, „Mortal Kombat”, „Batman”, „Superman”, „It” etc. ar urma să fie cumpărat de Netflix.

Paramount Skydance, compania condusă de David Ellison, fiul miliardarului Larry Ellison,  directorul executiv al Oracle, a amenințat că va da în judecată Warner Bros. Compania din spatele gigantului cinematografic Paramount, care oferise 108 miliarde de dolari, a acuzat că tranzacția Netflix în valoare de 82 de miliarde de dolari a Warner Bros. Discovery subevaluează compania.

Paramount Skydance, care are și susținerea din partea președintelui american Donald Trump, și-a intensificat brusc lupta pentru preluarea Warner Bros Discovery, informând acționarii că va nominaliza directori în consiliul de administrație al Warner Bros Discovery. și că se  va opune fuziunii propuse a companiei cu Netflix.

Marile achiziții din industria divertismentului post-COVID

Președintele american, prieten cu Larry Ellison, tatăl directorului companiei Paramount Skydance, chiar a solicitat măsuri anti-trust, deși a cumpărat pe 17 ianuarie  obligațiuni în valoare de cel puțin 1 milion de dolari de la Netflix și Warner Bros Discovery (WBD),  la câteva zile după ce a declarat că va fi „implicat” într-o fuziune propusă între cele două companii.

Războiul achizițiilor pentru Warner Bros. a debutat din toamna anului trecut. Nu este prima mare achiziție după ce tot anul trecut, Trump a impus vânzarea operațiunilor TikTok, iar cumpărătorul ar putea fi Larry Ellison, omul de afaceri prieten cu Donald Trump. Moda marilor achiziții din industria divertismentului postpandemic sunt precedate de cumpărarea companiilor de jocuri video Activision-Blizzard și Bethesda de către giganticul Microsoft (în 2021 și 2023).

Pe 20 ianuarie 2026, regizorul Zack Snyder a postat o fotografie cu actorul Henry Cavill realizată în urmă cu 15 ani,  costumat în supereroul DC Superman. Tânărul actor era atunci în probe pentru filmul „Man of Steel” , lansat în 2013. Fanii DC au lansat teorii că dacă Netflix va achiziționa Warner Bros. Discovery, regizorul din spatele filmelor „300”, „Watchmen”, „Man of Steel”, „Batman v Superman: Dawn of Justice”, „Justice League” și „Rebel Moon” ar putea să-i readucă înapoi mantia supereroului lui Henry Cavill, înlocuit de David Corenswet în rolul acestuia în  filmul „Superman” lansat de anul trecut.

