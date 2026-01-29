Echipajele României care vor lua startul în Rallye Monte-Carlo Historique 2026 sunt deja pe traseul către Monaco și, potrivit declarațiilor lui Călin Popescu-Tăriceanu, membru al echipajului, convoiul se află pe autostrada spre Zagreb, la mai puțin de 100 de kilometri de oraș, după ce a traversat Belgrad.

„Suntem pe autostrada care duce către Zagreb, mai avem aproximativ 100 de kilometri. Venim din Serbia, am plecat azi dimineață din Belgrad, după o zi în care am parcurs drumul de la București-Belgrad”, a explicat el.

Drumul echipajelor României spre Monte-Carlo nu a fost lipsit de peripeții. După trecerea frontierei în Serbia, pe timp de seară și în condiții de vizibilitate redusă, unul dintre echipaje a suferit o pană de cauciuc, dar incidentul a fost rezolvat cu ajutorul unei roți de rezervă puse la dispoziție de un alt echipaj, ceea ce a permis continuarea deplasării.

La acestea s-au adăugat și întârzieri generate de formalitățile de frontieră, unde procedurile birocratice au prelungit timpul total de parcurs. Așadar, în general, traseul s-a dovedit a fi mai solicitant decât estimările inițiale.

Dar, chiar și așa, convoiul României își continuă deplasarea, cu obiectivul de a ajunge la timp la Monte-Carlo, acolo unde competiția va debuta pe 1 februarie.

Participarea României la Rallye Monte-Carlo Historique 2026 marchează 90 de ani de la victoria istorică obținută de Petre Cristea și readuce echipaje și automobile clasice românești pe unul dintre cele mai dure și prestigioase trasee ale motorsportului istoric european, notează Prosport.

Echipa României – Rallye Monte-Carlo Historique 2026:

Adrian Anton Georgescu – Ștefan Marinescu — Renault 5 Alpine (1981)

Adrian Nicolau – Levente Kovács — Ford Escort Mk1 (1968)

Viorel Ognean – Florin Mitea — Ford Escort Mk2 (1976)

Alexis Bizzarilli – Ioan Plămădială — Fiat X1/9 (1979)

Călin Popescu-Tăriceanu – Radu Dumitrescu — Lancia Fulvia 1.3 S (1974)

Programul Rallye Monte-Carlo Historique 2026:

Programul Rallye Monte-Carlo Historique a debutat joi, 29 ianuarie, când a fost dat startul pentru participanții care aleg plecarea din John O’Groats, în Scoția, cel mai nordic punct de concentrare al competiției.

Duminică, 1 februarie, au loc celelalte plecări oficiale, din Bad Homburg, Barcelona, Reims, Torino și Monte-Carlo. Echipa României va lua startul din Monte-Carlo, aliniindu-se astfel traseului clasic al raliului.

Luni, 2 februarie, toate traseele converg către Valence, oraș tradițional-gazdă al competiției, unde primele automobile sunt așteptate în cursul după-amiezii.

Marți, 3 februarie, debutează probele speciale, odată cu prima parte a Classification Leg, desfășurată pe drumuri montane din regiunea Drôme.

Miercuri, 4 februarie, raliul continuă cu a doua zi de probe cronometrate, traseul ducând concurenții în Ardèche, pe sectoare dificile, multe dintre ele parcurse în premieră absolută.

Joi, 5 februarie, începe Common Leg, cu etape spectaculoase în masivele Vercors și Diois, considerate printre cele mai tehnice ale ediției.

Vineri, 6 februarie, are loc ultima zi completă de concurs, cu revenirea caravanei la Monaco, unde automobilele intră în Parc Fermé.

Noaptea de vineri spre sâmbătă, 6–7 februarie, este rezervată Final Leg, care include două probe legendare – Col de Turini și Col de Braus – urmate de sosirea finală în Port Hercule, Monaco.

Sâmbătă seara, 7 februarie, competiția se încheie cu festivitatea de premiere și Gala Dinner, organizate la Salle des Étoiles – Sporting Monte-Carlo.

Autorul mai recomandă:

România participă la Monte-Carlo Historique 2026 cu 5 echipaje și mașini istorice. Călin Popescu Tăriceanu: „Ultima zi va fi cea mai dificilă”

Mani Gyenes, aproape de final la Dakar 2026!

Paradox în Formula 1: cel mai premiat pilot din istoria competiției, penalizat pentru că a încălcat viteza maximă admisă prin regulament

Raliul Iașului, dominat total de echipajele din Cluj-Napoca. Tempestini, învingător pentru a șasea oară