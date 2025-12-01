Prima pagină » Social » Cea mai bună țară pentru pensionarii care vor să se mute. Cea mai apreciată pentru îngrijirea medicală, accesibilitate și climă

01 dec. 2025, 21:41, Social
Insula grecească Kalymnos

Când vine vorba despre planificarea vieții după pensionare, una dintre cele mai importante decizii este unde vrei să te stabilești. Unii pensionari pot opta de libertatea de a alege străinătatea.

Cele mai bune destinații

Pe 1 decembrie International Living a postat Indicele Global Anual al Pensiilor, iar Grecia s-a clasat pe primul loc în clasamentul celor mai bune destinații de pensionare din lume pentru 2026.

„Ani de zile, Portugalia și Spania au fost în fruntea listei, dar recentele modificări ale vizelor și creșterea costurilor i-au determinat pe pensionari să caute în altă parte”, a declarat Jennifer Stevens, redactorul executiv al revistei International Living.

„Grecia oferă acum ceea ce mulți caută – o țară europeană frumoasă, primitoare și accesibilă, cu opțiuni de rezidență accesibile și un stil de viață bogat în toate sensurile.” Ea a adăugat, de asemenea, că aceasta este o țară „unde banii îți vin, iar zilele sunt pline”.

Costuri reduse în Grecia

Pentru a realiza acest clasament anual și a găsi „cele mai bune destinații pentru o pensie liniștită în străinătate și cu costuri reduse”, International Living folosește informații de specialitate pentru a evalua țările într-o serie de categorii, inclusiv vizele, ușurința integrării și costul vieții. Aceasta este prima dată când Grecia ocupă locul 1, o distincție pe care a primit-o după ce a obținut scoruri bune în trei categorii: asistență medicală, locuințe și climă.

Prețuri accesibile la închirieri

În ceea ce privește asistența medicală, International Living a subliniat accesibilitatea asistenței medicale private. Pensionarii pot găsi „case pe malul mării de închiriat, cu prețuri cuprinse între 600 și 1.000 de euro pe lună”( aproximativ 691 până la 1.151 de dolari.)

