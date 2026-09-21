Cei mai mulți elevi străini din Italia sunt români. Ce s-a întâmplat în ultimii 11 ani / Meloni: „Italienii nu vor fi o minoritate”

Românii sunt cei mai mulți străini care urmează cursuri în Italia, potrivit presei din peninsulă, citată de g4media.ro.

Jumătate dintre studenții străini provin din cele cinci naționalități principale: română, albaneză, marocană, chineză și egipteană.

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Restul sunt repartizați între zeci de alte naționalități.

Un plafon pentru numărul de elevi străini pe clasă, obligația ca părinții celor cu probleme grave de integrare să învețe limba italiană, interzicerea purtării burqua și niqab în școală, acestea sunt doar câteva măsuri.

În duminica evenimentului „Pontida” al Ligii și a festivalului suveranist „Futuro Nazionale”, aproape ca și cum ar fi o relansare a provocării din partea dreptei, Giorgia Meloni anunță o măsură iminentă în Consiliul de Miniștri, pentru a rezolva „o chestiune care ține de civilizație”.

Ce a spus Georgia Meloni

La jumătatea discursului său, Meloni dezvăluie că „este pe cale să ajungă în Consiliul de Miniștri” măsura pe care Giuseppe Valditara o propusese în august.

Interzicerea vălului integral a fost propusă în ultimele luni de Fdl și de Lega. Se numără printre angajamentele unei rezoluții a „Futuro Nazionale” aprobate de Comisia pentru Cultură a Camerei Deputaților.

De asemenea, guvernul italian vrea să introducă o limitare a numărului de elevi străini. „Nu se poate ca în clasă copiii italieni să se simtă marginalizați pentru că au devenit minoritate”, exclamă Meloni.

În școlile italiene, de la grădiniță până la liceu, există 930.000 de elevi străini, adică 11,6% din total. Mai mult de un sfert se află în Lombardia (236.000, adică 26%, cu o creștere de 15.000 în patru ani), urmată de Emilia-Romagna (112.839), Veneto (94.669), Lazio (80.051) și Piemont (78.039). Din punct de vedere al orașelor, cel cu cei mai mulți elevi străini este Milano, cu 79.039, urmat de Roma (63.782), Torino (39.465) și Brescia (32.747).

Acestea sunt datele din ultimul raport ISMU (Inițiative și Studii privind Mobilitatea Umană).

Numărul de studenți este mai redus în sud, unde însă se înregistrează un număr mai mare de minori neînsoțiți: deși și în acest caz numărul cel mai mare se regăsește la Milano (peste o mie), pe locul al doilea se află Catania, cu 745.

Elevii străini se lovesc de dificultăți mai mari și pentru că se află în contexte defavorizate: riscul de abandon școlar implicit este mai ridicat (22,5% față de 11,6% în cazul italienilor).

Diferențe semnificative în privința rezultatelor școlare

Se observă totuși unele schimbări.

De exemplu, prezența elevilor străini în liceele italiene este în creștere, în special în rândul celor născuți în Italia, deși diferențele față de elevii italieni se mențin. La finalul ciclului gimnazial, peste 50% dintre elevii italieni intenționează să își continue studiile la liceu, în timp ce, în cazul elevilor străini, proporția este de 38,3%.

În ceea ce privește rezultatele școlare, Raportul INVALSI evidențiază diferențe semnificative între elevii italieni și cei străini. În clasa a IX-a, elevii străini obțin, în medie, rezultate cu 22,6 puncte mai mici la limba italiană și cu 13,5 puncte mai mici la matematică. Pe parcursul continuării studiilor, decalajul la matematică se reduce până la dispariție, în timp ce diferența la limba italiană persistă. În schimb, la probele de limba engleză, elevii străini înregistrează rezultate mai bune.

Datele unui alt studiu, realizat de IDOS, arată că, în ultimii 11 ani, numărul elevilor cu cetățenie străină a crescut cu 16%, în timp ce numărul elevilor autohtoni a scăzut cu 12,5%. Această evoluție a contribuit la atenuarea efectelor declinului demografic asupra sistemului de învățământ italian, în condițiile în care numărul total al elevilor a scăzut de la aproape 9 milioane în 2014 la aproximativ 8 milioane în prezent, ceea ce reprezintă o diminuare de 9,9%.

Din totalul de aproximativ 931.000 de elevi străini, aproape două treimi (65,2%, respectiv peste 607.000) s-au născut în Italia. În urmă cu 11 ani, aceștia reprezentau puțin peste jumătate din totalul elevilor străini, mai exact 51,7%. În ceea ce privește originea acestora, jumătate dintre elevii cu cetățenie străină provin din cinci principale comunități naționale: română, albaneză, marocană, chineză și egipteană. Ceilalți elevi provin din zeci de alte țări, reflectând diversitatea tot mai mare a populației școlare din Italia.