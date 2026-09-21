Prețul diamantelor se află în cădere liberă. Cererea slabă și explozia diamantelor de laborator din China „sufocă” piața

Prețurile diamantelor naturale de un carat a scăzut semnificativ în ultimii ani, pe fondul cererii mai slabe, al stocurilor ridicate și al concurenței tot mai mari din partea diamantelor produse în laborator.

China, care asigură peste 60% din producția globală de diamante sintetice, reprezintă unul din factorii care au schimbat rapid structura pieței, relevă datele analizate de Profit.ro.

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Evoluția publicată de PriceScope indică o scădere puternică a prețurilor diamantelor naturale rotunde, inclusiv pentru categoria 1,00-1,19 carate.

Indicatorul este calculat pe baza a peste 1,2 milioane de diamante listate de comercianți și urmărește prețul mediu pe carat pentru pietre cu diferite grade de culoare și calitate.

Declinul nu are însă o singură cauză. Industria diamantelor naturale a fost afectată de reducerea cererii după perioada de creștere din pandemia de Covid, de stocurile acumulate în piață și, tot mai mult, de extinderea diamanteșor produse în laborator.

China produce peste 60% din diamantele sintetice

China a devenit principalul producător global de diamante create în laborator și asigură peste 60% din producția globală, potrivit Shanghai Diamond Exchange.

În prima jumătate a anului 2026, exporturile de diamante sintetice derulate prin bursă au crescut cu 65,3%, la 1,41 miliarde yuani.

China Daily precizează că prețul diamantelor sintetice brute a scăzut de la 100 de dolari pe carat în 2022 la 15 dolari în 2024, pe fondul supracapacității de producție.

Presiunea este amplificată de reducerea cererii pentru diamante naturale chiar pe piața chineză.

De Beers arată că vânzările din China continentală rămân modeste și că nu se așteaptă la o revenire spectaculoasă pe termen scurt.

Compania și-a diminuat producția cu 12% în 2025, la 21,7 milioane de carate, pentru a se adapta la nivelul scăzut al pieței.