Taxe și impozite mai mari, pensii mai mici, în programul lui Mureșan. Surse PSD: Între trădarea oamenilor și anticipate, mergem în fața oamenilor

În ședința Biroului Politic Național al PSD, s-a exprimat foarte tare îngrijorarea că programul de guvernare al lui Siegfried Vasile Mureșan va cuprinde o serie de creșteri de taxe ca să acopere gaura de 30 de miliarde din buget. Social- democrații vorbesc despre măsuri, precum creșterea TVA la 24%, creșterea dividendelor la 20% și aplicarea CASS și la pensiile sub 3 mii de lei. De altfel, aceasta este politica Bruxelles-ului care a cerut creșterea taxelor în toate statele membre, spun surse din conducerea partidului, pentru Gândul. Conducerea PSD s-a reunit pentru a decide dacă susține propunerea lui Nicușor Dan ca Siegfried Mureșan să fie premierul României. Reamintim că președintele Sorin Grindeanu a criticat, deja, desemnarea europarlamentarului liberal.

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„Mergem în fața oamenilor dacă asta va decide Președintele”

Social- democrații nu sunt de acord cu programul de guvernare propus de Siegfried Vasile Mureșan, pe care îl consideră „un Bolojan mai mic”. Ei spun că nu vor susține politica de tăiere impusă de Ilie Bolojan și preferă alegerile anticipate, dacă și președintele Nicușor Dan va decide.

„Siegfried Vasile Mureșan este un personaj care nu vrea să ajungă premier. Va avea mai puține voturi decât Veștea. Noi nu ne trădăm electoratul. Rămânem consecvenți. Nu putem susține un Bolojan mai mic. Atunci când societatea îți spune că lucrurile merg covârșitor într-o direcție greșită, nu putem să susținem o continuare a politicilor de tăiere ale lui Bolojan. Acest om nici măcar nu are un program concret. El spune că va continua măsurile lui Bolojan care ne-au distrus economia și au sărăcit românii. Prin urmare, între trădarea oamenilor și anticipate, nu am nicio ezitare să mergem în fața oamenilor dacă asta va decide președintele„, au declarat aceleași surse pentru Gândul.