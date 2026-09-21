Aproximativ 5.000 de euro ar fi fost găsiți în vila lui Călin Georgescu. Anchetatorii verifică pereții și pardoseala cu aparatură specială. Ar mai fi fost găsite un aparat de bruiaj și o legitimație falsă | SURSE

Surse judiciare au declarat pentru Gândul că în vila din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu s-ar fi găsit deja bani în valoare de aproximativ 5.000 de euro. Anchetatorii au verificat etajul imobilului, iar în acest moment fac verificări amănunțite la parter, urmând să coboare și la demisol.

Potrivit surselor citate, anchetatorii au venit la percheziții cu aparatură profesională care poate scana pereții și pardoseala. Verificările au loc în condițiile în care anchetatorii suspectează că ar putea exista zone ascunse în pereți sau în pardoseală, în care să fie ascunși bani. De asemenea, acelasi surse judiciare au transmis că anchetatorii ar fi găsit aparatură de bruiaj și o legitimație de senator al Maltei, în mașina percheziționată a lui Călin Georgescu.

Așa ar arăta legitimația presupus falsă găsită de anchetatorii DIICOT în mașina lui Georgescu, perchezitionată astăzi.

Așa ar arăta aparatul de bruiaj pe care anchetatorii l-ar fi găsit acasă la Călin Georgescu:

Aparatul ar avea menirea tehnică de a bloca sau bruia semnalele wireless în 1,2 2,4 și 5 GHz emise de dispozitive care folosesc plăci Bluetooth, wireless sau semnal GSM.

Mai precis, cine deține un astfel de aparat poate bloca semnalele primite de telefoanele mobile clasice sau moderne, conexiuni Bluetooth sau ale rețelelor wireless, potrivit unor surse judiciare.

Călin Georgescu, ridicat din trafic în timp ce mergea la înot

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a fost ridicat luni dimineață de procurorii DIICOT, direct din trafic, în timp ce se deplasa la înot. El este vizat într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Procurorii și polițiștii efectuează cinci percheziții în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Prejudiciul investigat depășește 1,1 milioane de euro. Acțiunea a fost declanșată luni, 21 septembrie, de procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Trei persoane sunt vizate în dosar

Dosarul vizează infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Potrivit informațiilor transmise de DIICOT, ancheta vizează trei persoane: doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, de 56 de ani, care ar fi constituit, în septembrie 2021, un grup infracțional organizat.

Anchetatorii susțin că gruparea ar fi acționat în România și Marea Britanie, iar membrii acesteia s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri prosperi, administratori ai unor societăți străine care ar fi putut facilita obținerea unor finanțări importante de la instituții bancare din străinătate.