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Comandamentul de la Teheran susține că SUA pregătesc noi atacuri asupra Iranului. Regimul iranian amenință cu blocarea permanentă a strâmtorii Ormuz

Comandamentul de la Teheran susține că SUA pregătesc noi atacuri asupra Iranului. Regimul iranian amenință cu blocarea permanentă a strâmtorii Ormuz
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Statele Unite ale Americii plănuiesc să reia atacurile asupra Iranului,  a anunțat Comandamentul Central Iranian. De această dată, operațiunile ar putea fi efectuate cu sprijinul a unor puteri regionale, transmite The Times of Israel.

Regimul islamic de la Teheran a amenințat în acest caz închiderea pe termen indefinit a strâmtorii Ormuz și suspendarea negocierilor cu administrația președintelui Donald Trump până la îndeplinirea condițiilor favorabile regimului islamic de la Teheran.

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Iranul amenință: țările care sprijină SUA vor fi parte din acest conflict

Presa de stat de la Teheran a avertizat țările care „sprijină agresiunea SUA împotriva Iranului” că vor fi considerate „participante la conflict”.

Sâmbătă, șeful securității iraniene, Mohsen Rezaei, a dezvăluit într-un interviu condițiile stabilite de Republica Islamică Iraniană pentru reluarea negocierilor de pace cu Statele Unite.

Condițiile impuse de Iran pentru reluarea negocierilor

Condițiile emise de Iran presupun:

  1. încetarea permanentă a ostilităților de pe toate fronturile;
  2. deblocarea fondurilor iraniene ce au fost confiscate;
  3. ridicarea blocadei navale americane asupra porturilor iraniene.

Oficialul susține că s-a consultat deja cu mediatorii din Qatar și Pakistan, iar Teheranul așteaptă un răspuns final din partea președintelui american Donald Trump.

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat că țara sa nu va redeschide Strâmtoarea Ormuz până când condițiile Teheranului nu vor fi respectate, iar angajamentele SUA nu vor fi puse în aplicare.

Rebeli Houthi | Foto – Mediafax

Administrația Trump, preocupată de luptele dintre Arabia Saudită și rebelii houthi?

Sâmbătă, Trump s-a întors la Casa Albă după ce și-a scurtat vacanța de la Camp David. Inițial, trebuia să se întoarcă duminică. Casa Albă n-a oferit încă explicații privind schimbarea programului.

Motivul ar fi intensificării luptelor dintre coaliția condusă de Arabia Saudită și rebelii houthi din Yemen.Gruparea proxy susținută de Iran a tras cu rachete balistice la Riad, fiind raportat un incendiu izbucnit lângă aeroportul internațional din capitala Arabiei Saudite.

Coaliția condusă de Riad a anunțat sâmbătă pe X interceptarea și distrugerea cu succes a rachetelor  balistice lansate de houthi asupra capitalei.

Sursa Foto: Shutterstock

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