Statele Unite ale Americii plănuiesc să reia atacurile asupra Iranului, a anunțat Comandamentul Central Iranian. De această dată, operațiunile ar putea fi efectuate cu sprijinul a unor puteri regionale, transmite The Times of Israel.

Regimul islamic de la Teheran a amenințat în acest caz închiderea pe termen indefinit a strâmtorii Ormuz și suspendarea negocierilor cu administrația președintelui Donald Trump până la îndeplinirea condițiilor favorabile regimului islamic de la Teheran.

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Iranul amenință: țările care sprijină SUA vor fi parte din acest conflict

Presa de stat de la Teheran a avertizat țările care „sprijină agresiunea SUA împotriva Iranului” că vor fi considerate „participante la conflict”.

Sâmbătă, șeful securității iraniene, Mohsen Rezaei, a dezvăluit într-un interviu condițiile stabilite de Republica Islamică Iraniană pentru reluarea negocierilor de pace cu Statele Unite.

Condițiile impuse de Iran pentru reluarea negocierilor

Condițiile emise de Iran presupun:

încetarea permanentă a ostilităților de pe toate fronturile; deblocarea fondurilor iraniene ce au fost confiscate; ridicarea blocadei navale americane asupra porturilor iraniene.

Oficialul susține că s-a consultat deja cu mediatorii din Qatar și Pakistan, iar Teheranul așteaptă un răspuns final din partea președintelui american Donald Trump.

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat că țara sa nu va redeschide Strâmtoarea Ormuz până când condițiile Teheranului nu vor fi respectate, iar angajamentele SUA nu vor fi puse în aplicare.

Administrația Trump, preocupată de luptele dintre Arabia Saudită și rebelii houthi?

Sâmbătă, Trump s-a întors la Casa Albă după ce și-a scurtat vacanța de la Camp David. Inițial, trebuia să se întoarcă duminică. Casa Albă n-a oferit încă explicații privind schimbarea programului.

Motivul ar fi intensificării luptelor dintre coaliția condusă de Arabia Saudită și rebelii houthi din Yemen.Gruparea proxy susținută de Iran a tras cu rachete balistice la Riad, fiind raportat un incendiu izbucnit lângă aeroportul internațional din capitala Arabiei Saudite.

Coaliția condusă de Riad a anunțat sâmbătă pe X interceptarea și distrugerea cu succes a rachetelor balistice lansate de houthi asupra capitalei.

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