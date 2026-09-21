Statele Unite ale Americii plănuiesc să reia atacurile asupra Iranului, a anunțat Comandamentul Central Iranian. De această dată, operațiunile ar putea fi efectuate cu sprijinul a unor puteri regionale, transmite The Times of Israel.
Regimul islamic de la Teheran a amenințat în acest caz închiderea pe termen indefinit a strâmtorii Ormuz și suspendarea negocierilor cu administrația președintelui Donald Trump până la îndeplinirea condițiilor favorabile regimului islamic de la Teheran.
Presa de stat de la Teheran a avertizat țările care „sprijină agresiunea SUA împotriva Iranului” că vor fi considerate „participante la conflict”.
Sâmbătă, șeful securității iraniene, Mohsen Rezaei, a dezvăluit într-un interviu condițiile stabilite de Republica Islamică Iraniană pentru reluarea negocierilor de pace cu Statele Unite.
Condițiile emise de Iran presupun:
Oficialul susține că s-a consultat deja cu mediatorii din Qatar și Pakistan, iar Teheranul așteaptă un răspuns final din partea președintelui american Donald Trump.
Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat că țara sa nu va redeschide Strâmtoarea Ormuz până când condițiile Teheranului nu vor fi respectate, iar angajamentele SUA nu vor fi puse în aplicare.
Sâmbătă, Trump s-a întors la Casa Albă după ce și-a scurtat vacanța de la Camp David. Inițial, trebuia să se întoarcă duminică. Casa Albă n-a oferit încă explicații privind schimbarea programului.
Motivul ar fi intensificării luptelor dintre coaliția condusă de Arabia Saudită și rebelii houthi din Yemen.Gruparea proxy susținută de Iran a tras cu rachete balistice la Riad, fiind raportat un incendiu izbucnit lângă aeroportul internațional din capitala Arabiei Saudite.
Coaliția condusă de Riad a anunțat sâmbătă pe X interceptarea și distrugerea cu succes a rachetelor balistice lansate de houthi asupra capitalei.
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